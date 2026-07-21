Эти футболисты с ЧМ сменили клубы прямо во время турнира. Сколько звёздных трансферов!

Оглашая составы команд во время матчей чемпионата мира, комментаторы частенько для наглядности перечисляют заодно и клубы игроков. Чтобы не самые погружённые в футбол болельщики понимали: так, ну здесь есть люди из «Баварии» и «Милана», значит, сборная точно сильная.

Только ЧМ-2026 – самый длительный за всю историю. Да и прошёл он летом, в отличие от предыдущего. Поэтому множества переходов было не избежать. Вот в одном матче футболист представляет «Челси», а в другом – он уже новичок «Реала». Мы собрали все такие примеры. Их очень много.

Открытия ЧМ ушли на повышение

Мы не знаем наверняка, но уверены: последние полгода, должно быть, лучшие в жизни 20-летнего Йохана Манзамби. Во-первых, он вышел со скромным «Фрайбургом» в финал Лиги Европы. Во-вторых, стал джокером сборной Швейцарии и за 198 минут на ЧМ-2026 оформил 3+2. Жаль, проявить себя дальше помешала травма.

Ну и, наконец, его за € 60 млн приобрела «Астон Вилла». Не смотрите, что речь о доверху заполненной деньгами АПЛ – это пока что самая дорогая покупка бирмингемцев в истории. Карьера универсала прёт в гору!

Йохан Манзамби Фото: Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Ещё одна крайне универсальная звезда ЧМ-2026 тоже запрыгнула на несколько ступеней выше. Исмаэль Сайбари тащил сборную Марокко: забивал в каждом матче на групповом этапе, довершил казнь в послематчевой серии с Нидерландами. И тоже не избежал повреждения. Разбираться со здоровьем Сайбари теперь будут медики не ПСВ, а «Баварии». Мюнхенский гранд не пожалел за трансфер € 50 млн.

«Реал» и его масштабное пополнение. «Барса» тоже не осталась в стороне

Дензел Думфрис и Ибраима Конате Фото: ФК «Реал» Мадрид

Жозе Моуринью собирает в Мадриде новую банду. Причём Флорентино Перес, несмотря на обещание во время клубной президентской гонки предложить за неназванную звезду € 150 млн, пока не особо тратится. Ибраима Конате не продлил контракт с «Ливерпулем»? Сюда. «Манчестер Сити» отпустил Бернарду Силву? Перехватим его из-под носа у «Атлетико» и «Барселоны». Фланги обороны укрепили Марком Кукурельей из «Челси» за € 55 млн и Дензелом Думфрисом из «Интера» за € 20 млн. Достойный список.

«Барса» же смотрела в сторону флангов атаки. Не стала выкупать у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, подписав на его место Энтони Гордона из «Ньюкасла» за € 80 млн. Карим Адейеми на ЧМ-2026 в сборную Германии не вызывался. Но упомянем его и здесь: Фабрицио Романо подтвердил скорый трансфер из дортмундской «Боруссии» за € 22 млн плюс € 9 млн бонусами. Почему так недорого? Контракт вингера завершался через год.

Важные трансферы в АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» показали своим новым тренерам: деньги не проблема, делаем всё для вашего результата. Энцо Мареска поработает с Эллиотом Андерсоном, за которого отдали космические € 135 млн. Два года назад «Ноттингем Форест» брал полузащитника за € 41,2 млн, и тогда это казалось переплатой. Выяснилось, что не переплата, а грамотная инвестиция.

Лондонцы же пока не объявили о переходе Моргана Роджерса. Но Фабрицио Романо дал фирменное Here We Go и заявил, что контракт уже подписан, так что это вопрос времени. Клуб Хаби Алонсо заплатит «Астон Вилле» аж € 138 млн. Что тут сказать, сильные англичане в АПЛ ценятся. Очень дорого ценятся. Бирмингемцев долго окучивал «Арсенал». А «Челси» не стал жадничать и быстро оформил сделку.

У «Манчестер Юнайтед» из-за провального медобследования сорвалась покупка Эдерсона из «Аталанты». Вакантным место не осталось: манкунианцы отдали той же «Астон Вилле» за Юри Тилеманса € 41 млн.

Юри Тилеманс Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Помните, как на левом фланге ивуарийцев мелькал Базумана Туре? Он займётся тем же в «Ньюкасле». А на банковский счёт «Хоффенхайма» поступили € 50 млн. Также последим за судьбой талантливого боснийца: удачное выступление на ЧМ-2026 помогло Тарику Мухаремовичу сменить «Сассуоло» на «Лидс» (€ 40 млн).

Ну и нельзя не отметить закупку «Тоттенхэма» на общие € 267 млн. Помимо Сандро Тонали и Матеуша Фернандеша – а их на ЧМ-2026 не было – в клуб пришли защитники сборных Нидерландов, Аргентины и Шотландии: Ян Паул ван Хекке, Маркос Сенеси и Эндрю Робертсон соответственно. Последних двух, к слову, подобрали свободными агентами. Луку Вушковича, правда, пришлось отдать «Брайтону» за € 54 млн: тот после возвращения из «Гамбурга» ощутил бешеную конкуренцию и захотел уйти. Такой вот получился размен на ван Хекке.

Остальные заметные переходы

Венсану Компани стало спокойнее за левый фланг обороны. Ведь «Бавария» обогатила «Айнтрахт» на € 50 млн, забрав Натаниэля Брауна. На ЧМ-2026 он был основным в сборной Германии и забил Кюрасао. Правда, пройти дальше 1/16 финала немцам это всё равно не помогло.

Сборная Турции же с Зеки Челиком вообще ограничилась групповым этапом. Что не помешало ему примерить форму «Ювентуса». Бывший правый защитник «Ромы» достался туринцам свободным агентом.

Зеки Челик Фото: Alberto Gandolfo — Juventus/Juventus FC via Getty Images

Бразилия на ЧМ-2026 тоже не впечатлила. Однако Каземиро провёл в целом достойный турнир и, видимо, после прощания с «Манчестер Юнайтед» останется в США, став одноклубником Лео Месси: Here We Go от Романо по переходу опорника в «Интер Майами» на месте. Как, к слову, и Люка Диня – в «ПСЖ» из «Астон Виллы». Правда, 32-летнего левого защитника затравили болельщики после неудачной игры в полуфинале с Испанией. Так и передумать можно.

Гонсалу Рамуш устал находиться в ротации «ПСЖ» и переехал в «Милан». А парижане получили солидную компенсацию – € 74 млн. Португальцу придётся приложить максимум, чтобы массовые разговоры о переплате за него прекратились.

Да и резервисту сборной Испании Виктору Муньосу в АПЛ предстоит доказать многое: «Ливерпуль» заплатил за вингера € 40 млн. Половина суммы досталась «Осасуне», другая – «Реалу» за грамотность при прощании с выходцами из дубля.

Гонсалу Рамуш/Виктор Муньос Фото: Getty Images

Разбушевался на трансферном рынке «Бешикташ». Судя по инсайдам, турецкий клуб ведёт переговоры с самим Мохамедом Салахом. И уже подписал Оркуна Кёкчю из «Бенфики» за € 30 млн, Леандро Троссарда из «Арсенала» за € 18 млн, резервного вратаря сборной Германии Александра Нюбеля из «Баварии» за € 6,25 млн и бывшего опорника дортмундской «Боруссии» Салиха Озджана бесплатно. Такой вот десант с чемпионата мира.

А ведь ещё есть покупка у «Монако» Кассума Уаттара за € 8 млн. «Галатасарай» и «Фенербахче», как дела? Вторые, кстати, приобрели защитника «Ман Сити» и сборной Нидерландов Натана Аке за € 8,17 млн.

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