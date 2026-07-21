Первая победа Юрана, новая неудача «Сочи» и внезапный бомбардир. Обзор тура Первой лиги

Лига Pari взяла мощный старт и продолжает раскачиваться. И уже есть неожиданные результаты – например, «Сочи» идёт на 14-м месте. Понятно, что это всего лишь начало сезона, но конкуренты наращивают отрыв. Главное о матчах – в нашем обзоре 2-го тура.

Первая победа «Урала» при Юране

Для екатеринбуржцев первый тайм с «Енисеем» стал продолжением матча с «Торпедо» (0:1). За 45 минут «Урал» практически ничего не создал впереди и часто ошибался в простых ситуациях. После паузы всё изменилось. На 49-й минуте Илья Ишков эффектно протащил мяч со своей половины поля. Мартин Секулич навесил в штрафную точно на Евгения Харина, который забил первый гол «Урала» в сезоне.

«Енисей» после пропущенного мяча заметно подсел физически, хотя шанс сравнять счёт у гостей был – вышедший на замену Андрей Окладников пробил выше створа. Только вот у Сергея Юрана резервы оказались мощнее – выпустил Никиту Морозова, Виталя Бондарева и Владислава Малькевича. На 77-й минуте Бондарев перехватил мяч в центре поля, Ишков прорвался к штрафной, а Морозов хладнокровно разобрался с защитником и удвоил преимущество «Урала».

Окончательный счёт на 84-й минуте установил Денис Боков. Форвард, арендованный у московского «Динамо», тоже вышел на замену – пяткой эффектно замкнул передачу Александра Короткова.

Очевидно, новым лидером атак «Урала» будет 21-летний Ишков. Выдал шикарный матч и показал, что можно жить и без Юрия Железнова, который за € 450 тыс. перешёл в «Акрон».

«Нижний Новгород» забрал три очка в Челнах

«КАМАЗ» дал вчерашним представителям РПЛ достойный бой – по игре точно не выглядел слабее. Уже на 15-й минуте Илья Мосейчук упустил выгодный шанс – Никита Медведев перевёл мяч на угловой. «Нижний Новгород» вскоре показал, как надо реализовывать моменты. На 29-й минуте Артём Соколов вывел Вячеслава Грулёва – воспитанник «Динамо» спокойно переиграл Артура Анисимова. В концовке тайма Николай Калинский подал с углового, а Виктор Александров головой отправил мяч под перекладину.

После перерыва «Нижний» мог делать счёт разгромным. У одного только Вячеслава Грулёва было несколько отличных моментов, включая удар в штангу. Но вместо спокойной концовки команда Вадима Гаранина получила нервяк. «КАМАЗ» причём претендовал минимум на один железный пенальти – игроки «Нижнего» два раза играли рукой в штрафной Медведева.

На 89-й минуте Максим Богданец мощно пробил в ближнюю девятку и сократил отставание в счёте, однако у «КАМАЗа» уже не было времени на камбэк. Интересная заруба, которая показала, что с челнинцами всем будет непросто.

Первое очко «Текстильщика»

Матч в Иванове получился одним из самых событийных в туре. На 14-й минуте Дилан Ортис вывел «Уфу» вперёд (голевую передачу отдал Залимхан Юсупов). «Текстильщик» быстро ответил. В составе команды Дмитрия Пятибратова нашёлся новый лидер – опорник Никита Першин, который здорово играл и в 1-м туре с «Арсеналом» (1:2). Сначала 24-летний хавбек замкнул передачу Абдулло Джебова. Затем реализовал пенальти. Как и неделю назад, «Текстильщик» ушёл на перерыв с преимуществом по счёту. Причём по ходу встречи Пятибратов заменил центрфорварда Арсения Филёва – вместо него вышел играть центрдеф Вадим Гапеев. Доменико Тедеско уже давно не работает в России, но его идеи до сих пор актуальны.

На 48-й минуте защитник Дмитрий Иванников сыграл как в великом меме про Call of Duty («Ты не туда воюешь!»). Пытался вынести мяч подальше от штрафной «Текстильщика», но каким-то образом попал в свои ворота с 14 метров. Советуем отдельно насладиться этим шедевром.

Хозяева не сломались после нелепого автогола. Сначала Гапеев попал в перекладину. А затем наступило время 39-летнего Александра Беленова – потащил удар Джебова и среагировал на рикошет от своего. В концовке встречи «Уфа» могла выйти вперёд – новичок Георгий Гонгадзе выскочил на замену и едва не забил.

Молодая бригада «Текстильщика» показала, что она готова к борьбе. А вот «Уфа» опять уснула во втором тайме – это уже хроническая болезнь.

Драма «Челябинска» в Домодедове

Команда Романа Пилипчука уверенно разобралась с Хабаровском в 1-м туре (3:1), поэтому приехала в Домодедово в статусе безоговорочного фаворита. Всё рухнуло на пятой минуте – вингер Илья Сафронов ногой едва не снёс голову Олегу Смирнову и получил прямую красную карточку.

«Челябинск» ушёл в оборону. У «Велеса» был классный шанс на 26-й минуте – Муслим Бамматгереев едва не соорудил гол, мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Гости отвечали своими фирменными стандартами – сначала Виталий Лысцов пробил в перекладину. Затем Рамазан Гаджимурадов нанёс опасный удар со штрафного – вратарь «Велеса» Илья Купцов (заменил ушедшего в «Ахмат» Расула Мицаева) перевёл мяч на угловой.

Однако после перерыва «Челябинск» рассыпался. Смирнов завершил эффектную комбинацию (хотя тут остались вопросы по офсайду, куда залез Карим Гираев). Пилипчук пытался поменять игру через замены и навал, но «Велес» уверенно ушёл в низкий блок и даже соорудил несколько опасных контратак. Шесть очков из шести – феноменальный старт для команды Алексея Стукалова, у которого толком даже не было времени на формирование нового коллектива. Решает сыгранность! И, конечно же, отметим Бамматгереева. Бывший креативщик «Текстильщика» здорово вписался в новую команду.

Замены Бояринцева принесли победу

«Ленинградец» почти весь матч отбивался, сделав ставку на глубокую оборону. «Шинник» владел инициативой, подал 16 угловых, попал в штангу, но до перерыва так и не смог вскрыть насыщенную защиту гостей. При этом команда Сергея Подпалого долгое время справлялась с давлением, а первый удар в створ нанесла лишь на 86-й минуте.

Решающими стали замены Дениса Бояринцева. На 80-й минуте Даниил Мартовой (вернулся после травмы «крестов») навесил на Илью Азявина, который головой открыл счёт. Спустя три минуты уже сам Мартовой убежал в контратаку, сместился в центр и установил окончательный результат — 2:0. Индивидуальное мастерство вышедших со скамейки футболистов принесло «Шиннику» первую победу в сезоне, а «Ленинградец» после двух туров остаётся без набранных очков.

Калмыков снова сделал разницу

«Спартак, как и год назад, штурмует самые высокие позиции. Костромские британцы не пожалели даже Игоря Осинькина. Всё началось с удивительного «привоза» Марсело Алвеса. На второй минуте центрдеф «Сочи» пошёл в дриблинг на своей половине поля и подарил мяч Кириллу Чурсину. Тот отдал передачу на Амура Калмыкова, который расстрелял Александра Дёгтева. Голкипер «Сочи» решил, что Алвес никогда не будет один, и поддержал партнёра. На 24-й минуте ошибся в передаче – вывел Калмыкова на пустые ворота. На счету форварда «Спартака» уже пять голов в двух матчах. Машина!

«Сочи» после перерыва вспомнил, как играть. Команда Осинькина перехватила инициативу. Сначала забил Захар Фёдоров – его гол отменили из-за офсайда. Вскоре хозяева заработали пенальти. К «точке» подошёл Максим Кузьмин. Егор Шамов отразил удар. Потом ещё несколько раз выручил свою команду. Футболисты «Сочи» пробили по воротам 15 раз и владели мячом 75% игрового времени. Но банально не повезло – «Спартак» выстоял. Отметим, что Кострома наконец-то закрыла вопрос с вратарём – Шамов в полном порядке. Ну а Осинькин должен что-то делать с индивидуальными ошибками. Два дурацких «привоза» за тайм – слишком много.

«Торпедо» — в лидерах

Многие не верили в Александра Сторожука. А зря. 100-процентный результат на старте. В этом туре закрыли неуступчивую «Волгу». Причём если с «Уралом» играли прагматично, то сейчас обрушили на соперников всю атакующую мощь. Главным героем стал Александр Юшин – оформил дубль за четыре минуты. Особенно красивым получился первый гол. Тут всё по классике от Юшина – сместился в центр, закрутил с правой в дальнюю девятку.

После перерыва Андрей Костин сократил отставание на 53-й минуте до минимума, но «Торпедо» организовало мгновенный ответ. Алексей Каштанов (бывший форвард «Волги», кстати) полезно сыграл впереди – скинул мяч на Артура Галояна, который вколотил мяч в сетку. «Волга» много работала с мячом, но так и не довела дело до создания голевых моментов в концовке. Уверенный старт сезона от «Торпедо». Пока действуют с большим запасом.

Крах «Арсенала»

В 1-м туре тульский «Арсенал» доломал «Текстильщик» (2:1) и подошёл к встрече с «Нефтехимиком» с хорошим настроем. Впрочем, гости уверенно припарковались у своей штрафной. «Арсенал» с трудом цедил моменты – за активность впереди отвечали Игорь Горбунов, Рашид Магомедов и Эдарлин Рейес. «Нефтехимик» выдержал давление и после перерыва отправил «Арсенал» в нокдаун.

На 52-й минуте Ислам Машуков принял передачу в штрафной, убрал Кирилла Гоцука на замахе и мощно пробил под перекладину. «Арсенал» вернулся в игру и обрушил на ворота Андрея Голубева шквал атак. Магомедов запорол два момента. Ярослав Крашевский и Тимур Мелекесцев опасно открывались под передачи со стандартов. Увы, финальный штурм не удался. «Нефтехимик» забрал три очка.

«Ротор» дожал СКА во втором тайме

Волгоградцы с первых минут забрали инициативу и бо́льшую часть матча провели на чужой половине поля. В стартовом составе вышли сразу два форварда — Саид Алиев и Абу-Саид Эльдарушев, а главным источником опасности стал Артём Симонян: именно после его передач «Ротор» создавал лучшие моменты. Да и сам Симонян пробил в перекладину на 30-й минуте.

Перед перерывом хозяева могли выйти вперёд — после удара Эммерсона мяч оказался за линией ворот, однако судья гол не зафиксировал. После паузы сценарий не изменился: «Ротор» продолжал давить, а СКА практически не угрожал воротам Никиты Чагрова.

Развязка наступила после замен Дмитрия Парфёнова. На 78-й минуте вместо Симоняна, Алиева и Эльдарушева вышли Илья Родионов, Александр Хохлачёв и Александр Хубулов. Уже через две минуты они сделали результат. Родионова сбили у штрафной, а Хубулов мощным ударом под перекладину реализовал пенальти.

В концовке СКА едва не спасся: после ошибки обороны «Ротора» Степан Глотов убежал один на один, но Чагров выиграл дуэль. В концовке встречи возникла потасовка, однако никто не пострадал. Волгоградцы удержали победу и набрали первые три очка в сезоне. Матч посетили 14 382 зрителя – мощь!