На ЧМ-2026 есть итоговая турнирная таблица. С топ-4 всё ясно, а что с остальными местами?

Самый масштабный и продолжительный чемпионат мира остался в прошлом. 48 сборных, 104 матча, 39 дней. Пришло время зафиксировать итоговую таблицу. Да, на ЧМ-2026 есть и такая. Понятно, что испанцы забрали золотые медали, аргентинцы — серебряные, англичане — бронзовые. Понятно, что французы остались на четвёртом месте. Но какие сборные расположились дальше?

Для начала нужно понять, какие критерии применяют в отношении команд, вылетевших на одной и той же стадии, чтобы определить, у кого лучше итоговый результат. Тут нам в помощь официальный сайт ФИФА, где всё это указано.

Общее количество очков, набранных во всех матчах. Если встреча дошла до серии пенальти, то считается, что каждая из команд заработала по одному очку.

Общая разница забитых и пропущенных мячей.

Общее количество забитых мячей.

Если у двух или более сборных по-прежнему одинаковые показатели, то они занимают одинаковое итоговое место.

Разберём на примере четвертьфиналов. На этой стадии ЧМ-2026 покинули Норвегия, Бельгия, Марокко и Швейцария. Кто же занял пятое место? Норвежцы набрали суммарно 12 очков. Они одержали две победы в группе при одном поражении, а также дважды победили в плей-офф. Бельгийцы набрали пять очков в группе, после чего одержали ещё две победы в 1/16 и 1/8 финала. Таким образом, у команды 11 очков. Марокканцы и швейцарцы набрали по семь очков в группе, одержали по одной победе в плей-офф в основное время и по разу дошли до серии пенальти. Получается, у этих сборных тоже по 11 очков.

Норвегия оказалась на итоговом пятом месте. У неё больше очков, чем у трёх других сборных. Далее смотрим разность мячей. Бельгия — 14:6, Марокко — 10:6, Швейцария — 10:6. Как вы понимаете, бельгийцы в итоге оказались на шестом месте, а марокканцы и швейцарцы разделили седьмое.

Ниже — итоговое распределение сборных по местам. У первой четвёрки дополнительные показатели не отмечены, поскольку и без этого понятно, кто занял какое место. Если вас удивляет, почему Мексика ниже Марокко и Швейцарии, хотя набрала больше очков, то всё просто. Североамериканская сборная вылетела в 1/8 финала, а две другие команды — в четвертьфинале. Эквадор и ЮАР разделили 25-е место, поскольку у них одинаковые показатели.

Место Сборная Разница Очки 1. Испания 2. Аргентина 3. Англия 4. Франция 5. Норвегия (1/4 финала) «+2» 12 6. Бельгия (1/4 финала) «+8» 11 7. Марокко (1/4 финала) «+4» 11 7. Швейцария (1/4 финала) «+4» 11 9. Мексика (1/8 финала) «+7» 12 10. Колумбия (1/8 финала) «+4» 11 11. Бразилия (1/8 финала) «+6» 10 12. США (1/8 финала) «+3» 9 13. Португалия (1/8 финала) «+5» 8 14. Канада (1/8 финала) «+3» 7 15 Египет (1/8 финала) «+1» 6 16. Парагвай (1/8 финала) «-3» 5 17. Нидерланды (1/16 финала) «+6» 8 18. Германия (1/16 финала) «+6» 7 19. Кот-д'Ивуар (1/16 финала) «+1» 6 20. Хорватия (1/16 финала) «+1» 6 21. Япония (1/16 финала) «+3» 5 22. Австралия (1/16 финала) «0» 5 23. ДР Конго (1/16 финала) «0» 4 24. Гана (1/16 финала) «-1» 4 25. Эквадор (1/16 финала) «-2» 4 25. ЮАР (1/16 финала) «-2» 4 27. Швеция (1/16 финала) «-3» 4 28. Австрия (1/16 финала) «-3» 4 29. Босния и Герцеговина (1/16 финала) «-3» 4 30. Алжир (1/16 финала) «-4» 4 31. Сенегал (1/16 финала) «+1» 3 32. Кабо-Верде (1/16 финала) «-1» 3 33. Иран «0» 3 34. Южная Корея «-1» 3 35. Турция «-2» 3 36. Шотландия «-3» 3 37. Уругвай «-1» 2 38. Саудовская Аравия «-4» 2 39. Чехия «-4» 1 40. Новая Зеландия «-6» 1 41. Катар «-8» 1 42. Кюрасао «-8» 1 43. Панама «-4» 0 44. Иордания «-5» 0 45. Гаити «-6» 0 46. Узбекистан «-9» 0 47. Тунис «-10» 0 48. Ирак «-11» 0

Бразилия и Португалия не попали в первую десятку, Хорватия с трудом заползла в топ-20. Итоговый результат какой сборной из общего списка удивил вас больше остальных?