На ЧМ-2026 есть итоговая турнирная таблица. С топ-4 всё ясно, а что с остальными местами?

Самый масштабный и продолжительный чемпионат мира остался в прошлом. 48 сборных, 104 матча, 39 дней. Пришло время зафиксировать итоговую таблицу. Да, на ЧМ-2026 есть и такая. Понятно, что испанцы забрали золотые медали, аргентинцы — серебряные, англичане — бронзовые. Понятно, что французы остались на четвёртом месте. Но какие сборные расположились дальше?
Для начала нужно понять, какие критерии применяют в отношении команд, вылетевших на одной и той же стадии, чтобы определить, у кого лучше итоговый результат. Тут нам в помощь официальный сайт ФИФА, где всё это указано.
- Общее количество очков, набранных во всех матчах. Если встреча дошла до серии пенальти, то считается, что каждая из команд заработала по одному очку.
- Общая разница забитых и пропущенных мячей.
- Общее количество забитых мячей.
- Если у двух или более сборных по-прежнему одинаковые показатели, то они занимают одинаковое итоговое место.
Разберём на примере четвертьфиналов. На этой стадии ЧМ-2026 покинули Норвегия, Бельгия, Марокко и Швейцария. Кто же занял пятое место? Норвежцы набрали суммарно 12 очков. Они одержали две победы в группе при одном поражении, а также дважды победили в плей-офф. Бельгийцы набрали пять очков в группе, после чего одержали ещё две победы в 1/16 и 1/8 финала. Таким образом, у команды 11 очков. Марокканцы и швейцарцы набрали по семь очков в группе, одержали по одной победе в плей-офф в основное время и по разу дошли до серии пенальти. Получается, у этих сборных тоже по 11 очков.
Норвегия оказалась на итоговом пятом месте. У неё больше очков, чем у трёх других сборных. Далее смотрим разность мячей. Бельгия — 14:6, Марокко — 10:6, Швейцария — 10:6. Как вы понимаете, бельгийцы в итоге оказались на шестом месте, а марокканцы и швейцарцы разделили седьмое.
Ниже — итоговое распределение сборных по местам. У первой четвёрки дополнительные показатели не отмечены, поскольку и без этого понятно, кто занял какое место. Если вас удивляет, почему Мексика ниже Марокко и Швейцарии, хотя набрала больше очков, то всё просто. Североамериканская сборная вылетела в 1/8 финала, а две другие команды — в четвертьфинале. Эквадор и ЮАР разделили 25-е место, поскольку у них одинаковые показатели.
|Место
|Сборная
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|2.
|Аргентина
|3.
|Англия
|4.
|Франция
|5.
|Норвегия (1/4 финала)
|«+2»
|12
|6.
|Бельгия (1/4 финала)
|«+8»
|11
|7.
|Марокко (1/4 финала)
|«+4»
|11
|7.
|Швейцария (1/4 финала)
|«+4»
|11
|9.
|Мексика (1/8 финала)
|«+7»
|12
|10.
|Колумбия (1/8 финала)
|«+4»
|11
|11.
|Бразилия (1/8 финала)
|«+6»
|10
|12.
|США (1/8 финала)
|«+3»
|9
|13.
|Португалия (1/8 финала)
|«+5»
|8
|14.
|Канада (1/8 финала)
|«+3»
|7
|15
|Египет (1/8 финала)
|«+1»
|6
|16.
|Парагвай (1/8 финала)
|«-3»
|5
|17.
|Нидерланды (1/16 финала)
|«+6»
|8
|18.
|Германия (1/16 финала)
|«+6»
|7
|19.
|Кот-д'Ивуар (1/16 финала)
|«+1»
|6
|20.
|Хорватия (1/16 финала)
|«+1»
|6
|21.
|Япония (1/16 финала)
|«+3»
|5
|22.
|Австралия (1/16 финала)
|«0»
|5
|23.
|ДР Конго (1/16 финала)
|«0»
|4
|24.
|Гана (1/16 финала)
|«-1»
|4
|25.
|Эквадор (1/16 финала)
|«-2»
|4
|25.
|ЮАР (1/16 финала)
|«-2»
|4
|27.
|Швеция (1/16 финала)
|«-3»
|4
|28.
|Австрия (1/16 финала)
|«-3»
|4
|29.
|Босния и Герцеговина (1/16 финала)
|«-3»
|4
|30.
|Алжир (1/16 финала)
|«-4»
|4
|31.
|Сенегал (1/16 финала)
|«+1»
|3
|32.
|Кабо-Верде (1/16 финала)
|«-1»
|3
|33.
|Иран
|«0»
|3
|34.
|Южная Корея
|«-1»
|3
|35.
|Турция
|«-2»
|3
|36.
|Шотландия
|«-3»
|3
|37.
|Уругвай
|«-1»
|2
|38.
|Саудовская Аравия
|«-4»
|2
|39.
|Чехия
|«-4»
|1
|40.
|Новая Зеландия
|«-6»
|1
|41.
|Катар
|«-8»
|1
|42.
|Кюрасао
|«-8»
|1
|43.
|Панама
|«-4»
|0
|44.
|Иордания
|«-5»
|0
|45.
|Гаити
|«-6»
|0
|46.
|Узбекистан
|«-9»
|0
|47.
|Тунис
|«-10»
|0
|48.
|Ирак
|«-11»
|0
Бразилия и Португалия не попали в первую десятку, Хорватия с трудом заползла в топ-20. Итоговый результат какой сборной из общего списка удивил вас больше остальных?