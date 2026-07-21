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Чемпионат мира по футболу 2026: итоговая таблица, кто занял какое место, Испания, Бразилия, Португалия, Аргентина, Франция, Англия

На ЧМ-2026 есть итоговая турнирная таблица. С топ-4 всё ясно, а что с остальными местами?
Кирилл Закатченко
Итоговая таблица ЧМ-2026
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Бразилия и Португалия не попали в первую десятку.

Самый масштабный и продолжительный чемпионат мира остался в прошлом. 48 сборных, 104 матча, 39 дней. Пришло время зафиксировать итоговую таблицу. Да, на ЧМ-2026 есть и такая. Понятно, что испанцы забрали золотые медали, аргентинцы — серебряные, англичане — бронзовые. Понятно, что французы остались на четвёртом месте. Но какие сборные расположились дальше?

Для начала нужно понять, какие критерии применяют в отношении команд, вылетевших на одной и той же стадии, чтобы определить, у кого лучше итоговый результат. Тут нам в помощь официальный сайт ФИФА, где всё это указано.

  • Общее количество очков, набранных во всех матчах. Если встреча дошла до серии пенальти, то считается, что каждая из команд заработала по одному очку.
  • Общая разница забитых и пропущенных мячей.
  • Общее количество забитых мячей.
  • Если у двух или более сборных по-прежнему одинаковые показатели, то они занимают одинаковое итоговое место.

Разберём на примере четвертьфиналов. На этой стадии ЧМ-2026 покинули Норвегия, Бельгия, Марокко и Швейцария. Кто же занял пятое место? Норвежцы набрали суммарно 12 очков. Они одержали две победы в группе при одном поражении, а также дважды победили в плей-офф. Бельгийцы набрали пять очков в группе, после чего одержали ещё две победы в 1/16 и 1/8 финала. Таким образом, у команды 11 очков. Марокканцы и швейцарцы набрали по семь очков в группе, одержали по одной победе в плей-офф в основное время и по разу дошли до серии пенальти. Получается, у этих сборных тоже по 11 очков.

Норвегия оказалась на итоговом пятом месте. У неё больше очков, чем у трёх других сборных. Далее смотрим разность мячей. Бельгия — 14:6, Марокко — 10:6, Швейцария — 10:6. Как вы понимаете, бельгийцы в итоге оказались на шестом месте, а марокканцы и швейцарцы разделили седьмое.

Безумный марафон позади:
ЧМ-2026 — уникальный. 12 хайлайтов, по которым мы запомним его навсегда
ЧМ-2026 — уникальный. 12 хайлайтов, по которым мы запомним его навсегда

Ниже — итоговое распределение сборных по местам. У первой четвёрки дополнительные показатели не отмечены, поскольку и без этого понятно, кто занял какое место. Если вас удивляет, почему Мексика ниже Марокко и Швейцарии, хотя набрала больше очков, то всё просто. Североамериканская сборная вылетела в 1/8 финала, а две другие команды — в четвертьфинале. Эквадор и ЮАР разделили 25-е место, поскольку у них одинаковые показатели.

МестоСборнаяРазницаОчки
1.Испания
2.Аргентина
3.Англия
4.Франция
5.Норвегия (1/4 финала)«+2»12
6.Бельгия (1/4 финала)«+8»11
7.Марокко (1/4 финала)«+4»11
7.Швейцария (1/4 финала)«+4»11
9.Мексика (1/8 финала)«+7»12
10.Колумбия (1/8 финала)«+4»11
11.Бразилия (1/8 финала)«+6»10
12.США (1/8 финала)«+3»9
13.Португалия (1/8 финала)«+5»8
14.Канада (1/8 финала)«+3»7
15Египет (1/8 финала)«+1»6
16.Парагвай (1/8 финала)«-3»5
17.Нидерланды (1/16 финала)«+6»8
18.Германия (1/16 финала)«+6»7
19.Кот-д'Ивуар (1/16 финала)«+1»6
20.Хорватия (1/16 финала)«+1»6
21.Япония (1/16 финала)«+3»5
22.Австралия (1/16 финала)«0»5
23.ДР Конго (1/16 финала)«0»4
24.Гана (1/16 финала)«-1»4
25.Эквадор (1/16 финала)«-2»4
25.ЮАР (1/16 финала)«-2»4
27.Швеция (1/16 финала)«-3»4
28.Австрия (1/16 финала)«-3»4
29.Босния и Герцеговина (1/16 финала)«-3»4
30.Алжир (1/16 финала)«-4»4
31.Сенегал (1/16 финала)«+1»3
32.Кабо-Верде (1/16 финала)«-1»3
33.Иран«0»3
34.Южная Корея«-1»3
35.Турция«-2»3
36.Шотландия«-3»3
37.Уругвай«-1»2
38.Саудовская Аравия«-4»2
39.Чехия«-4»1
40.Новая Зеландия«-6»1
41.Катар«-8»1
42.Кюрасао«-8»1
43.Панама«-4»0
44.Иордания«-5»0
45.Гаити«-6»0
46.Узбекистан«-9»0
47.Тунис«-10»0
48.Ирак«-11»0

Бразилия и Португалия не попали в первую десятку, Хорватия с трудом заползла в топ-20. Итоговый результат какой сборной из общего списка удивил вас больше остальных?

Результаты всех матчей ЧМ-2026
Как выглядит итоговая сетка ЧМ-2026
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