Пропустили старт еврокубков? «Кайрат» побеждает в ЛЧ, а за «Карабах» забил болид из РПЛ!

Пока завершался чемпионат мира, стартовал не только новый сезон в России, но и евросезон-2026/2027. Прошли матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В них среди прочих сыграли участники предыдущей ЛЧ, команды из постсоветского пространства – «Кайрат» и «Карабах». На этой неделе, начиная с сегодняшнего вечера, состоятся уже встречи второго раунда. Даже тут не обошлось без сенсаций – рассказываем о самом интересном в отборе еврокубков.

«Кайрат» уже без Сатпаева повторяет сумасшедший путь в Лиге чемпионов

«Кайрат» пытается повторить то, что сделал в прошлом сезоне, когда также стартовал с первого квалификационного раунда, выбил одного за другим четырёх соперников (словенскую «Олимпию», финский КуПС, словацкий «Слован» и шотландский «Селтик») и сыграл на общем этапе Лиги чемпионов. На сей раз команде Рафаэля Уразбахтина попался чемпион Черногории. Пройти малоизвестную «Сутьеску» оказалось не так просто, как казалось.

У «Кайрата» уже нет его молодой звезды Дастана Сатпаева – 18-летний форвард отправился в «Челси». Из других заметных фигур казахстанский клуб потерял летом экс-хавбека «Пари НН» Дана Глейзера, перешедшего в «Маккаби» из Тель-Авива. Но появилась пара новичков – португальский полузащитник Густаво Мендонса из АВС и испанский нападающий Марк Гуаль из «Риу Аве».

В первой встрече в Алма-Ате «Сутьеску» не получалось взломать 75 минут. Только за четверть часа до конца центральный защитник Лукас Африко (бразилец играет за «Кайрат» с зимы) забил после стандарта, замкнув дальнюю штангу. Тем не менее на этом проблемы не закончились. На 90-й минуте черногорцы внезапно отыгрались. Обычный кросс и удар в касание поставили оборону и вратаря «Кайрата» в тупик. Однако «Сутьеска» увлеклась и в компенсированное время умудрилась пропустить контрвыпад «пять в пять». Новичок Гуаль принёс команде Уразбахтина победу ударом с нескольких метров.

Марк Гуаль Фото: fckairat.com

Впрочем, перед ответным матчем в Черногории преимущество «Кайрата» оставалась хрупким. Однако команда Уразбахтина справилась с задачей сохранить его – не позволила хозяевам нанести ни одного удара в створ. В середине второго тайма почти все вопросы снял своим голом Исмаил Бекболат, а когда на 79-й минуте удаление заработал игрок «Сутьески» Андрия Ражнатович, исход дуэли стал окончательно ясен. В концовке второй мяч «Кайрата» забил с пенальти Жоржиньо.

«Мы рады победе, рады, что прошли в следующий раунд, – сказал на пресс-конференции Уразбахтин. – Домашний матч был непростой, здесь тоже сложно. Соперник очень хорошо, грамотно оборонялся. То есть построил похожую игру – рисунок был такой же, как и в Алма-Ате. Хотя мы думали, что они будут более агрессивны. Первый тайм у нас не получался… Хорошо, что был перерыв. Мы в перерыве постарались ребят успокоить, сделали кое-какие корректировки. Сказали, чтобы играли не длинными забросами, а больше комбинировали, контролировали мяч. В принципе, так и получилось».

Во втором раунде квалификации у «Кайрата» оппонент посложнее – кипрская «Омония». Первый матч – в среду, 22 июля, в Никосии.

Чемпион Беларуси выбыл из ЛЧ и вслед за Адиевым убрал российского легионера

Чемпионом Беларуси в сезоне-2025 впервые в своей истории стал «МЛ Витебск». В конце апреля, готовясь к квалификации ЛЧ, этот клуб назначил главным тренером россиянина Магомеда Адиева, однако уже в середине июня отстранил его и затем со скандалом уволил. Под руководством Адиева команда провела всего семь встреч – четыре победы, одна ничья и два поражения.

«МЛ Витебск» перед Лигой чемпионов возглавил 40-летний Филипп Соколинский – уроженец Москвы и экс-тренер «Родины» в Первой лиге. С апреля он ассистировал Адиеву, а в июне получил шанс как главный. Интересно, что под еврокубки клуб из Витебска хотел подписать Артёма Дзюбу, но экс-капитан сборной России сразу отмёл этот вариант. Чувствовал, что чемпион Беларуси не задержится в ЛЧ?

Филипп Соколинский Фото: fcml.by

Соперником «МЛ Витебск» на старте квалификации ЛЧ стала «Университатя» из Крайовы. Эта команда взяла золото Румынии впервые за 35 лет. Для «Университати» чемпион Беларуси оказался лёгким соперником. Уже в первом матче, состоявшемся в Венгрии (белорусские клубы играют на нейтральных полях), румыны забили три мяча за тайм и в итоге одержали крупную победу – 4:1. Правда, два гола у «Университати» были с пенальти, причём второй очень спорный – за игру рукой экс-хавбека московского «Торпедо» и участника прошлой Лиги чемпионов в составе «Кайрата» Валерия Громыко. Единственная радость для «МЛ Витебск» – гол того же Громыко феноменальным дальним ударом с левой под перекладину.

Ответный матч превратился в формальность. Румыны выиграли и его – 1:0. «МЛ Витебск» выбыл в Лигу конференций, где встретится с… «Сутьеской»! Любопытно, что после вылета «МЛ Витебск» объявил об уходе из клуба россиянина Никиты Глушкова (не путать с тем, что выступает за махачкалинское «Динамо»). 32-летний вингер, набравший 14+10 в 48 встречах за чемпиона Беларуси, перешёл в тульский «Арсенал».

«Обидно не оттого, что пропустили, а потому что не реализовали свои эпизоды. Было много моментов, но не хватило мастерства и хладнокровия в завершении. Это «зона роста» для команды и тренерского штаба. Европейский путь продолжается, определённый опыт Лиги чемпионов мы получили. Обидно, что не прошли дальше. Возможно, на бумаге у нас было меньше шансов, но парни оба матча провели достойно», – резюмировал Соколинский.

Сенсационный провал чемпионов Венгрии — вылетели от исландской команды экс-защитника «Урала»!

В минувшем сезоне чемпионат Венгрии впервые за семь лет выиграл не «Ференцварош». Не сберегли в Будапеште наследие Станислава Черчесова! Титул получил «Дьёр», который в последний раз брал золото ещё в 2013-м. Но страна от смены чемпиона точно не выиграла. Уже на старте отбора ЛЧ «Дьёр» сенсационно выбыл после поражения от «Викингура» из Исландии (его возглавляет экс-защитник «Урала» Сёлви Оттесен), где уровень клубного футбола, мягко говоря, далёк даже от уровня сборной.

«Дьёр» был настолько плох, что в первой встрече в Рейкьявике ни разу не пробил в створ и почти в два раза уступил по владению. Закончилось всё голом на 90+2-й минуте датского форварда Хансена по имени Николай. Но оставался домашний матч, и все в Венгрии, конечно, верили, что на своём поле «Дьёр» реабилитируется.

Сёлви Оттесен Фото: GEORGIA PANAGOPOULOU/EPA/ТАСС

Хозяева сразу надавили со страшной силой, тем не менее быстрый гол не случился. Более того, по истечении получаса исландцы, ведомые 36-летним Гилфи Сигурдссоном, повели. Звёздный ветеран здорово исполнил угловой слева, а Даниэль Хафстейнссон забил коленом. «Дьёр» всё-таки поднялся на камбэк: до перерыва ответил двумя мячами – помогли пенальти и автогол. Оставалось положить ещё один, чтобы пройти дальше. Но венгры прозевали контрвыпад – и Хафстейнссон ударом из полукруга оформил дубль. Вывел «Викингур» вперёд по сумме двух встреч. После этого из «Дьёра» словно воздух выпустили. Исландцы заслуженно победили и на втором этапе сыграют с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Кайрат» (Казахстан) – «Сутьеска» (Черногория) – 2:1 и 2:0.

«МЛ Витебск» (Беларусь) – «Университатя» (Румыния) – 1:4 и 0:1.

«Сабах» (Азербайджан) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) – 2:0 и 2:1.

«Арарат-Армения» (Армения) – «Рига» (Латвия) – 2:0 и 2:3.

«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Дрита» (Косово) – 1:1 и 3:2.

«Петрокуб» (Молдавия) – «Эгнатия» (Албания) – 1:1 и 1:6.

«Флора» (Эстония) – «Иберия 1999» (Грузия) – 2:3 и 2:2.

«Вардар» (Северная Македония) – КуПС (Финляндия) – 0:2 и 3:2.

«Викингур» (Исландия) – «Дьёр» (Венгрия) – 1:0 и 2:2.

«Борац» (Босния и Герцеговина) – «Левски» (Болгария) – 1:1 и 0:4.

«Флориана» (Мальта) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 2:0 и 1:5.

«Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Ларн» (Северная Ирландия) – 0:1 и 1:2.

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Атерт Биссен» (Люксембург) – 2:1 и 2:1.

«Линкольн» (Гибралтар) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – 3:1 и 1:1.

«Карабах» не смутили исландцы в Лиге Европы. За команду Гурбанова забил новичок из РПЛ

Участник плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона «Карабах» потратил столько энергии на еврокубок, что неожиданно потерял золото в Азербайджане. Впервые за пять лет и лишь во второй раз за последние 13 сезонов чемпионом страны стала не команда Гурбана Гурбанова (исторического для себя успеха добился «Сабах»). Теперь будет покорять своим симпатичным, комбинационным футболом Лигу Европы.

У команды Гурбанова проблем в противостоянии с исландцами не возникло. Да и не могло, ведь в уровне соперников – пропасть. «Вестри» в своём чемпионате выбыл из элиты во второй дивизион и завоевал путёвку в еврокубки только благодаря победе в Кубке Исландии.

Гурбан Гурбанов Фото: Felice De Martino/ZUMA/ТАСС

«Карабах» сделал результат ещё в первом матче в Азербайджане, победив с крупным счётом 3:0. Отсутствие практики из-за летнего перерыва никак не помешало («Вестри»-то играет в исландской лиге) – первые два мяча команда Гурбанова забила ещё до перерыва. А автором третьего в концовке встречи стал новичок из РПЛ Ренальдо Сефас. Этот ямайский форвард/вингер запомнился в прошедшем сезоне выдающимися скоростными качествами – настоящий болид или ракета! Благодаря своим козырям Сефас сделал несколько голов нижегородцев. Однако к нему были большие претензии с точки зрения игры без мяча. Во встрече 29-го тура РПЛ с ЦСКА Вадим Гаранин даже поменял Ренальдо уже на 42-й минуте, а летом «Пари НН» продал ямайца за € 880 тыс.– в «Карабахе» рискнули подписать специфического игрока.

В эпизоде с голом Сефаса хозяева улетели на контратаке «два в один», Ренальдо открылся в штрафной под передачу и забил в касание. Всё как он любит – на скорости. В ответном матче «Карабах» также разгромил «Вестри» (3:0) уже без голов сыгравшего полчаса ямайца и вышел в следующий раунд квалификации на болгарский ЦСКА.

«Несмотря на то что нам пришлось преодолеть долгий путь, победа была очень важна. Забить шесть голов в двух матчах и не пропустить ни одного — это хороший результат. Поздравляю своих футболистов. Впереди нас ждут встречи с ЦСКА. Постараемся лучше подготовиться к матчам. У нас будет достаточно времени для этого. Уверен, что к следующему матчу мы сможем набрать ещё лучшую форму», – сказал Гурбанов.

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы

«Карабах» (Азербайджан) – «Вестри» (Исландия) – 3:0 и 3:0.

«Шериф» (Молдавия) – «Алюминий» (Словения) – 0:0 и 1:0.

«Динамо» (Киев, Украина) – «Университатя» (Клуж, Румыния) – 0:0 и 0:0 по пенальти 4:2.

«Хайдук» (Хорватия) – «Жилина» (Словакия) – 2:0 и 1:2

«Войводина» (Сербия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:2 и 0:3.

ЦСКА (София, Болгария) – «Дерри Сити» (Северная Ирландия) – 3:2 и 2:1.

А что в Лиге конференций? Успех двух клубов из Андорры и вылет вице-чемпиона Казахстана после чудо-камбэка!

Главная сенсация Лиги конференций – проход в следующий раунд квалификации сразу двух клубов из Андорры. Прежде команды этой страны успешно играли роль боксёрской груши в еврокубках, но в нынешнем сезоне и сами стали больно бить. «Атлетик Клуб Эскальдес» и ФК «Санта-Колома» вынесли соответственно черногорский «Морнар» (2:1, 2:1) и «Пенибонт» из Уэльса (1:0, 3:0).

Ещё стоит выделить тяжёлые победы БАТЭ и минского «Динамо». Клубы из Беларуси прошли своих соперников только по пенальти. БАТЭ выдал две ничьих с албанским «Эльбасани» (1:1 и 0:0), а динамовцы отыгрались после поражения от македонского «Силекса» (0:1 и 1:0).

Ещё одним сюрпризом стал ранний вылет вице-чемпиона Казахстана «Астаны» – первого в истории представителя страны в Лиге чемпионов, который и в прошлом сезоне боролся с «Кайратом» за золото до последней минуты чемпионата. Если бы чуть больше повезло в концовке очной встречи, сейчас именно «Астана» играла бы в ЛЧ. А в реальности команда экс-тренера ЦСКА Григория Бабаяна вылетела из Лиги конференций, уступив албанскому «Динамо».

Казалось, ничто не предвещает такого трагичного финала. В первом матче на выезде «Астана» победила со счётом 1:0 благодаря голу Рамазана Каримова. В ответной домашней встрече Бауыржан Исламхан забил с пенальти на 24-й минуте и приблизил команду Бабаяна к следующему этапу отбора. Но потом «Динамо» выдало чудо-камбэк.

Всё началось с удаления и пенальти на 50-й минуте. Защитник Кипрас Кажуколовас заработал красную карточку, и албанец Бруно Дита реализовал 11-метровый. В меньшинстве «Астана» развалилась. На исходе часа матча Хекуран Бериша сравнял счёт по сумме двух матчей, а в овертайме «Динамо» дожало команду Бабаева. Лоренцо Виля забил на 93-й минуте, а Мустафа Кома – на 120+4-й.

«Тяжело комментировать такой матч. Во втором тайме, конечно, удаление, пенальти… 70 минут играли в меньшинстве и старались исправить ситуацию, но было сложно. Тяжёлое поражение, но что есть, то есть. К сожалению, футбол на таком уровне такие ошибки не прощает», – признал Бабаян.

Может, игрокам «Астаны» не хватило воли и мотивации из-за финансовых проблем клуба? Сообщалось о больших долгах в клубе и переводе футболистов на новые условия – некоторые официально получают 100 тыс. тенге в месяц (приблизительно 16 800 рублей). С тех пор как в 2025 году было объявлено о приватизации футбольных клубов в Казахстане, спонсируемая из государственного фонда «Астана» никак не найдёт нового владельца. Помимо бренда, она мало чем сумела привлечь потенциальных инвесторов. Впрочем, команда Бабаяна ещё как-то держится – занимает на данный момент четвёртое место в чемпионате Казахстана.

В первом раунде квалификации Лиги конференций было 26 матчей – их результаты вы найдёте по ссылке на наш календарь.