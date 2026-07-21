Испания-2026 vs Испания-2010

У команд много общего, но ресурс нынешней — скромнее. Кажется, в основу сборной 2010-го из сегодняшнего состава попали бы максимум трое.

Как же много всего совпало на чемпионатах мира 2010 и 2026 годов, когда Испания брала золото! Оба турнира стартовали 11 июля матчем ЮАР и Мексики. Оба раза испанцы оказывались в группе H и начинали с сенсации: в 2010-м уступили Швейцарии, в 2026-м – сыграли вничью с Кабо-Верде.

В 3-м туре Испания оба раза побеждала команды Марсело Бьелсы: в 2010-м – Чили, в 2026-м – Уругвай. В 1/8 финала на победных ЧМ испанцы одолели Португалию, причём с одинаковым счётом – 1:0. Наконец, оба финала они тоже выиграли с минимальным счётом, забив во втором дополнительном тайме.

Также, из побочного, – и в 2010-м, и в 2026-м в заявке Испании было по восемь игроков «Барселоны». А ещё на момент старта обоих ЧМ Жозе Моуринью только-только был презентован в качестве тренера «Реала».

Параллелей между сборными Испании 2010 и 2026 годов достаточно. Это касается не только сопутствующих обстоятельств и итогового результата на ЧМ, но и игры. В командах Висенте дель Боске и Луиса де ла Фуэнте самое главное – контроль. Контроль мяча – а вместе с ним и игры.

Это может быть не очень ярко, но при этом чертовски эффективно. Торжество прагматизма через владение. Не случайно на победных чемпионатах мира Испания пропускала так мало. В 2010-м – два гола. Причём оба – в группе. В плей-офф не пропустили ни разу. А в 2026-м – вообще всего один! В восьми матчах (в 2010-м было семь)! Это абсолютный рекорд.

Луис де ла Фуэнте и Родри/Висенте дель Боске и Серхио Рамос Фото: Getty Images

При этом различия между сборными 2010-го и 2026-го тоже есть. В первую очередь в глаза бросается разница в составах. Сравните стартовые 11 на финал с Нидерландами и на финал с Аргентиной. Сколько футболистов из 2026-го играли бы в основе в 2010-м?

Состав сборной Испании на финал ЧМ-2010: Касильяс, Пике, Пуйоль, Капдевила, Рамос, Иньеста,



Состав сборной Испании на финал ЧМ-2026: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Касильяс, Пике, Пуйоль, Капдевила, Рамос, Иньеста, Хави , Алонсо, Бускетс, Вилья, Педро.Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри , Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Ламин Ямаль вместо Педро? Да, наверняка. Марк Кукурелья вместо Хоана Капдевилы? Возможно, однако совсем не факт. Капдевила, пускай и не выступал в топ-клубах, был великолепным защитником и совсем не случайно играл в основе сборной, взявшей ЧМ и Евро-2008.

Педро Порро вместо Серхио Рамоса? Тоже – возможно, но не факт. В целом по карьере Рамос больше ассоциируется с центром обороны, чем с флангом. Однако начинал Серхио справа. И именно в этой позиции был основным на Евро-2008 и ЧМ-2010.

Педро Порро/Серхио Рамос Фото: Getty Images

Великим фланговым защитником он не стал – в центре раскрылся лучше. И тем не менее справа тоже играл очень прилично. Так что совсем не факт, что Порро его вытеснил бы. Впрочем, к атаке Педро подключается бодрее. Это может склонить чашу весов в его пользу.

В любом случае Ямаль, Порро и Кукурелья – это 3 из 11 . Остальные представители сборной-2026 почти наверняка не играли бы в старте в 2010-м. Разумеется, это умозрительная конструкция. Мы никогда не сможем проверить, что было бы, если бы. Кроме того, важно оценивать игроков не только индивидуально, но и внутри конкретной системы. Системы дель Боске и де ла Фуэнте похожи, но не идентичны – пускай базовые ценности во многом совпадают.

Сборная-2026 прекрасна. В ней отлично расписаны роли, всё сделано для того, чтобы максимально раскрыть сильные стороны игроков и прикрыть недостатки. Однако, ещё раз, смотришь на состав в финале 2010-го – и кажется, что из состава 2026-го в старте не играл бы почти никто.

Взять даже Родри – гениальный полузащитник, обладатель «Золотого мяча». После разрыва «крестов» в 2024-м было много трудностей, долго лечился и долго не мог набрать форму. Но ЧМ провёл блестяще, дал праймовый уровень. Держал в своих руках игру команды и виртуозно ей управлял.

По-хорошему, такой футболист усилит любую команду. Однако смотришь на центр поля в 2010-м – а там Серхио Бускетс, Хави и Хаби Алонсо. Плюс Андрес Иньеста, которого рисовали ближе к флангу, но обитал он в основном в центре. И кого из них убрать? Даже ради Родри.

Может быть, индивидуально Родри круче Бускетса. Он мощнее, больше забивает. В пас играет не хуже, игрой дирижирует не менее виртуозно. Однако в системе той сборной Испании и той «Барселоны», рядом с Иньестой и Хави, Бускетс был абсолютно неподражаем. Они будто чувствовали друг друга кожей, каждый чётко знал, где нужно находиться и что нужно делать.

Мог ли Родри в теории выступить на месте Бускетса лучше? Мог. Однако точно так же он мог и нарушить баланс. Возможно, он делал бы больше, чем нужно. И таким образом ограничивал блестящих партнёров рядом. В общем, совсем не факт, что даже Родри играл бы в основе в сборной-2010. Ещё раз: он абсолютно выдающийся игрок. Но Бускетс в той системе был не менее выдающимся. По нему буквально сверяли часы – как должен действовать разыгрывающий опорный. Как сейчас сверяют по Родри.

Родри/Серхио Бускетс Фото: Getty Images

В старте на финал ЧМ-2026 у Испании вышли два игрока «Атлетика» – Эмерик Лапорт и Унай Симон, Алекс Баэна из «Атлетико», Микель Оярсабаль из «Реала Сосьедад», а также представители АПЛ: Кукурелья из «Челси» с почётного 10-го места и Порро из «Тоттенхэма» с ещё более почётного 17-го. Кукурелья, правда, уже футболист «Реала». Других представителей этого клуба у Испании на ЧМ, кстати, не было. Однако последний сезон Марк провёл именно в бедовом «Челси».

Снова для сравнения открываем состав на финал 2010-го – а там, помимо Капдевилы из «Вильярреала», сплошь «Барселона» и «Реал». «Барселона» тогда правила бал в Европе, а «Реал» как раз готовился навязать ей конкуренцию с Жозе Моуринью.

В атаке у испанцев играл Давид Вилья, который последний сезон перед ЧМ провёл в «Валенсии». Но, во-первых, та «Валенсия» была значительно мощнее нынешней и постоянно выступала в Лиге чемпионов. А во-вторых, Вилья дал в этом клубе несколько топовых сезонов, и ещё до начала чемпионата мира было ясно, что он перейдёт в «Барсу». Так в итоге и произошло. Так что форвард у Испании был первоклассный, пускай в топ-клубе он заиграл только после ЧМ.

Давид Вилья и Фернандо Торрес Фото: Stanley Chou/Getty Images

Тем круче достижение де ла Фуэнте! С составом скромнее, чем в 2010-м, он сумел выиграть чемпионат мира. С одним пропущенным мячом! С победами над Португалией, Францией и Аргентиной.

А ведь перед этим ещё была победа на Евро. Причём тогда Испания играла иначе – с явным акцентом на взрывные фланги в лице Ламина Ямаля и Нико Уильямса. На ЧМ Ямаль приехал с травмой и набирал форму по ходу. А у Нико, во-первых, тоже было повреждение, а во-вторых, после Евро у него в целом не лучший отрезок карьеры. Так что рассчитывать на него, как в 2024-м, де ла Фуэнте не мог. И тем не менее он выкрутился – перестроил команду и дал блестящий результат.

Дель Боске, к слову, тоже изменил сборную после победы на ЧМ. На Евро-2012 из-за травмы не поехал Вилья, и Испания стала играть без нападающих. А точнее, с «ложной девяткой», которую исполнял Сеск Фабрегас. Испания убаюкивала соперника бесконечным владением и, как только он терял бдительность, тут же его наказывала. При этом на месте форварда мог оказаться кто угодно – хоть Сеск, хоть Давид Сильва, хоть Иньеста. Любой! В этом и был смысл. Соперники просто не успевали следить за перемещениями испанцев.

Фернандо Торрес – не «ложная», а настоящая «девятка» – на Евро-2012 тоже был. И даже забил три мяча. Однако в старте он вышел только в двух матчах из шести. Причём оба раза – в группе. Так что основным был вариант именно со скрытым форвардом – читай, вообще без него. Такой способ игры заметно отличался от того, что было на чемпионате мира с Вильей.

Так что не только де ла Фуэнте, но и дель Боске выиграл два больших турнира с двумя разными сборными. Базовые ценности не менялись. Но некоторые важные детали дель Боске, как и де ла Фуэнте, изменил. И это сработало.

На момент прихода в сборную у дель Боске за плечами были большие победы на клубном уровне. С «Реалом» он выиграл две Лиги чемпионов и две Ла Лиги. У него был статус, а также опыт работы с топовыми игроками. При этом сборную он возглавил сразу после того, как Луис Арагонес принёс ей первый титул за 44 года – выиграл Евро-2008. Очевидно, от дель Боске много ждали, давление было серьёзным. И он справился. Первая победа на ЧМ и ещё один титул Евро – это величие.

Де ла Фуэнте – совсем другая история. До того, как возглавить сборную, он не взял ни одного «взрослого» трофея. Побеждал на чемпионатах Европы только с испанскими командами U19 и U21. Из клубного опыта – 11 матчей в «Алавесе» и два года – во второй команде «Атлетика».

Луис де ла Фуэнте Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Правда, в отличие от дель Боске, де ла Фуэнте принял сборную на фоне неудач. До его прихода трофеев не было с 2012 года. Последний турнир перед назначением ла Фуэнте, ЧМ-2022, Испания провалила, вылетев от Марокко уже на первой стадии плей-офф. Вероятно, от нового тренера, которого перевели из молодёжки, многого не ждали.

Тем поразительнее, какую блестящую работу он проделал и каких добился результатов. С ресурсом хорошим – однако всё же не таким мощным, как у дель Боске.