ЦСКА забирает голкипера «Балтики». Кто теперь основной и что с будущим Акинфеева?

ЦСКА вот-вот получит ещё одного вратаря в обойму. Речь об одном из лучших голкиперов прошлого сезона: по данным «Чемпионата», клуб активировал опцию выкупа в 180 млн рублей за Максима Бориско и договорился по личным условиям. После 1-го тура он должен приехать в Москву. Почему именно так? Всё объяснимо: 24 июля ЦСКА на своём поле примет как раз «Балтику» – клуб, где в прошлом сезоне Бориско как раз раскрылся для большой аудитории.

Другой момент пока загадка: сыграет ли Максим в этом матче, если уже знает, что перейдёт в ЦСКА. И как будет ощущать себя при таком раскладе. Доверится ли ему Андрей Талалаев, который очень не любит терять футболистов?

Но об этом мы ещё порассуждаем в интригах тура. Сейчас – о другом.

Почему Бориско понадобился ЦСКА?

Похоже, в клубе наконец-то дожили до большой вратарской революции – первой за 22 года. Именно в 2004-м Игорь Акинфеев стал основным в ЦСКА и с того момента никому надолго не отдавал место в воротах.

Однако сейчас, несмотря на июньское продление контракта, всё идёт к этому. Вероятно, 40-летний голкипер больше не будет игроком стартового состава. Главная причина – состояние здоровья. Ещё 4 апреля он получил травму в матче с «Акроном», после чего заявил, что его восстановление займёт пару недель. Но не сложилось, ведь к повреждению добавился воспалительный процесс. Позже Акинфеев анонсировал, что пропустит остаток сезона, однако должен быть готов к следующему. Но и здесь не получилось. Врач ЦСКА Эдуард Безуглов говорил, что восстановление идёт по плану и без форсирования. А вот главный тренер Дмитрий Игдисамов не так оптимистичен. Ниже его слова, произнесённые 16 июля.

Дмитрий Игдисамов главный тренер ЦСКА «Точных сроков восстановления Акинфеева не могу назвать. Есть положительная динамика. Он чувствует себя лучше. Но не скоро вернётся в общую группу».

Логично, что при таком раскладе начинать сезон только с Владиславом Торопом – риск. Да, он всегда органично подменял Акинфеева, в ЦСКА сделали на него ставку как на преемника, однако потенциала Игоря там всё же не прослеживается. Поэтому ЦСКА и берёт Бориско.

По нашей информации, пока в планах тренерского штаба дать шанс именно Торопу. Он останется первым номером команды. Но с приходом Бориско конкуренция естественным образом возрастёт. И дальше штаб уже будет выбирать – исходя из их работы на тренировках и в матчах. Акинфеев же – даже в случае успешного восстановления – всё равно близок к завершению карьеры и часто играть не будет.

Тороп снова окажется на скамейке?

Очевидно, что ЦСКА берёт одного из лучших вратарей РПЛ не для того, чтобы он выходил только в Кубке. И если брать цифры прошлого сезона, то Бориско превосходит Торопа.

Из 23 матчей в РПЛ 14 он провёл «на ноль», а в оставшихся пропустил 11 голов. Он стал лучшим вратарём РПЛ по надёжности: больше «сухих» встреч нет ни у кого. Доля спасений – 85,3% при 68 ударах в створ. По данным Opta, Бориско предотвратил 7,44 гола – больше любого другого вратаря лиги.

Максим Бориско Фото: ФК «Балтика»

Тороп в прошлом сезоне провёл 12 матчей (11 начинал в стартовом составе), четырежды отыграв «на ноль». И 11 раз доставал мяч из сетки, а доля сейвов составила 77,3%.

Соответственно, у Владислава 0,9 пропущенного гола за матч в прошлом сезоне РПЛ, у Максима – 0,4.

Владислав Тороп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бориско – это история про стабильность. Его сильные качества – игра на линии и управление обороной. При этом периодически он может ошибаться, как, например, при пропущенных мячах в матчах с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в первой части прошлого сезона. Вот что говорил о нём Андрей Талалаев в ноябре 2025 года: «На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отражённых ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет удерживать такие показатели, тем проще нам будет побеждать».

Позже он подтверждал свой тезис, а после того как Максим получил травму (это случилось в апреле), «Балтика» не смогла выиграть ни одного матча. Согласитесь, это говорит о многом.

Однако у 22-летнего Торопа тоже есть преимущества. Он как минимум воспитанник клуба, который с 2021 года ждёт возможности стать основным вратарём команды. Из его плюсов можно выделить игру ногами и начало атак. Но, подписывая Бориско, ЦСКА всё-таки признаёт: Тороп – классный парень, однако рассчитывать на него как на безоговорочного №1 рано.

Но, может, Игорь победит все болячки и вернётся на бо́льшую часть сезона? Тогда выбор между Торопом и Бориско придётся отложить. Минимум на год.