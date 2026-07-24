Испытание «Краснодара», потеря «Спартака», важное решение Талалаева. Интриги 1-го тура РПЛ

Ощущение, что короткий летний перерыв в РПЛ в этом году пролетел ещё быстрее. Видимо, всё дело в прошедшем чемпионате мира. До старта нового сезона в чемпионате России осталось несколько часов, и каждый матч выглядит по-своему интригующим.

Новый сезон откроет встреча в столице России. Для ЦСКА прошлый сезон получился скомканным. Перед возобновлением красно-синих рассматривали как одного из претендентов на золотые медали, но весенний отрезок серьёзно изменил расклад сил. Вместо потенциальной борьбы за чемпионство — пятое место в таблице. Фабио Челестини не доработал до конца чемпионата, а в новый сезон ЦСКА вошёл с Дмитрием Игдисамовым. Пока это назначение выглядит если не сомнительным, то спорным.

Нынешним летом ЦСКА не приобрёл ни одного новичка. Впрочем, совсем скоро состав команды пополнит вратарь «Балтики» Максим Бориско. Ради этого московской команде пришлось активировать опцию выкупа. Бориско должен стать игроком ЦСКА после предстоящего матча. Красно-синие пока так и не решили проблему с отсутствием забивного нападающего. Ни Лусиано Гонду, ни Тамерлан Мусаев пока не впечатляют. Ходят разговоры про Мирлинда Даку, но пока непонятно, доедет ли албанец до столичного клуба.

«Балтика» в межсезонье потеряла защитника Кевина Андраде — он перешёл в «Зенит». Видимо, в ближайшее время команду покинет и Бориско. С другой стороны, у Андрея Талалаева теперь сразу четыре новых защитника. Илью Кирша и Максима Шнапцева купили у «Нижнего Новгорода», Фахда Муфи — у «Оренбурга». Эдуардо Андерсон перебрался в Калининград из Панамы. В прошлом сезоне «Балтика» заняла высокое для себя шестое место.

Соперники четыре раза играли друг с другом в РПЛ. В Москве ЦСКА дважды одолел «Балтику» с одинаковым счётом 1:0. Забьёт ли клуб из Калининграда хотя бы один мяч в предстоящей встрече? Или снова завершит матч с «баранкой»? Любопытно, сыграет ли Бориско, если учитывать, что он перейдёт в ЦСКА. Доверит ли Талалаев ему место в стартовом составе при таком раскладе?

И второй матч нового сезона состоится в Москве. Для «Динамо» предстоящий сезон — хорошая возможность реабилитироваться за то, что было в прошлом. Приход Валерия Карпина на пост главного тренера себя не оправдал, а Ролан Гусев не дотащил команду до победы в Фонбет Кубке России. В новый сезон «Динамо» входит с новым тренером. Хотя немец Сандро Шварц уже работал с бело-голубыми и даже доходил с ними до финала Кубка страны. В межсезонье московская команда не приобрела ни одного новичка.

«Крылья Советов» с большим трудом остались в РПЛ — спасибо победе в заключительном туре. Но летом клуб был активен. Продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым, вратарём Сергеем Песьяковым, защитником Николаем Рассказовым и нападающим Амаром Рахмановичем. Выкупили Ивана Лепского у «Динамо», оформили бесплатно переходы Никиты Чернова, Дениса Макарова и Мартина Крамарича. Любопытно, как Макаров проявит себя в матче с бывшим клубом, из которого он уходил со скандалом.

В двух предыдущих встречах РПЛ с «Динамо» в Москве футболисты самарского клуба не забили ни одного мяча. В прошлом сезоне соперник и вовсе раскромсал волжан — 4:0. «Динамо» не проигрывало «Крыльям» в Москве с 2021 года (речь о матчах в РПЛ). С того момента бело-голубые справились с соперником в четырёх домашних встречах подряд.

Действующий чемпион начнёт новый сезон гостевой встречей с «Акроном», где уже не играет Артём Дзюба. «Зенит» вырвал золотые медали РПЛ в самой концовке сезона, а на прошлой неделе победил в матче OLIMPBET Суперкубка России. Правда, к игре сине-бело-голубых были большие вопросы. «Зенит» ушёл от поражения благодаря голу в добавленное время, а потом одолел «Спартак» в серии пенальти. В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга купил защитника Андраде и нападающего Фелипе Аугусто.

«Акрон» сменил тренера по окончании прошлого сезона. Теперь командой руководит серб Срджан Благоевич. Судя по всему, ему придётся нелегко, если учитывать то, с каким трудом клуб остался в РПЛ. А ведь теперь решать задачу по сохранению места в высшей лиге придётся без Дзюбы, который покинул «Акрон» в связи с истечением срока контракта. Клуб из Тольятти дважды сыграл с «Зенитом» дома в РПЛ. Результаты получились абсолютно разными. Сначала «Акрон» «сгорел» 0:5, а потом отобрал очки у топ-команды (1:1).

Очевидно, что и «Факел», и махачкалинское «Динамо» входят в сезон с целью не вылететь из РПЛ. Воронежский клуб оперативно вернулся в высший дивизион, а махачкалинский остался только после переходных встреч. Вадима Евсеева ждёт встреча с бывшей командой, ведь он тренировал «Факел» в 2023 году. Правда, этот заход получился не слишком продолжительным — стороны попрощались спустя 17 матчей после назначения.

Дагестанский клуб выкупил защитника Андреса Аларкона, взял Владимира Хубулова в статусе свободного агента и арендовал Даниила Лесового с Маратом Апшацевым. «Факел», в свою очередь, оформил переход опытного Алексея Сутормина. Соперники дважды встречались друг с другом в РПЛ. Итог: две ничьих, два «низовых» матча. Похоже, ждать высокой результативности снова не стоит.

Субботнюю программу тура закроет встреча с участием двух московских клубов. «Родина» дебютирует в РПЛ — и сразу не домашнем стадионе «Спартака». Красно-белые в межсезонье купили испанского защитника Виктора Параду, а также попрощались с Тео Бонгонда, Олегом Рябчуком, Ильёй Самошниковым (аренда) и Антоном Заболотным. Одна из интриг: что покажет команда в первый полноценный сезон под руководством Хуана Карлоса Карседо? «Спартак» оставил неплохое впечатление по матчу Суперкубка России, однако вопрос, хватит ли команде стабильности на длинной дистанции.

«Родина» выступит в РПЛ как лучшая команда Лиги Pari по итогам прошлого сезона. Ранее она встречалась со «Спартаком» всего один раз — в Кубке в 2020 году. Красно-белые раскатали соперника (5:1), а за них тогда забивали Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекьель Понсе. Теперь «Спартак» совсем другой. Кстати, в этом матче у команд есть проблемы с дисквалифицированными: у хозяев не сыграет Кристофер Ву, у гостей – Артур Гарибян.

В прошлом сезоне оба матча соперников в РПЛ не порадовали большим количеством голов. И в одном, и в другом случае гостям для победы хватило одного гола. «Ростов» купил у «Краснодара» Олакунле Олусегуна, а также переманил к себе Максима Мухина. А вот Кирилл Щетинин, Илья Вахания и Хорен Байрамян нашли себе новые команды. Из-за дисквалификации не сыграет Дмитрий Чистяков.

«Оренбург» же потерял Фахда Муфи, который уехал в «Балтику». Очевидно, что основная задача для обеих команд — не вылететь из РПЛ. В прошлом сезоне соперники сделали это без попадания в переходные встречи. А как они завершат предстоящий чемпионат?

«Локомотив» — очень неудобный соперник для Станислава Черчесова. Команды этого тренера обыграли красно-зелёных всего один раз в 14 матчах. Но единственная победа пришлась на Кубок России. Статистика в РПЛ — ни одной победы в 10 встречах. В прошлом сезоне «Ахмат» повёл 2:0 в Москве, но не удержал победу (2:2). Так что печальная серия Черчесова продолжается. Летом грозненский клуб оформил переходы сразу семи новичков. Среди них выделяются Щетинин, Арсен Адамов, бразильский опорник Жулио Ромау и албанский вингер Эральд Максути.

Московская команда завершила прошлый сезон с бронзовыми медалями. Алексей Батраков остался в «Локомотиве», как и Артём Карпукас. А вот Дмитрия Воробьёва всё-таки продали в «Краснодар». Пока у московского клуба два новичка — опытный защитник Георгий Джикия и молодой полузащитник Александр Коваленко. Очень сложно предсказать, где окажется «Локомотив» по окончании предстоящего сезона.

Кажется, что старт сезона будет очень непростым для «Краснодара». Эдуард Сперцян уехал в Саудовскую Аравию, а Джон Кордоба получил травму на чемпионате мира. Получается, вице-чемпион России начнёт новый турнир без двух лучших полевых игроков образца прошлого чемпионата. Правда, «Краснодар» купил защитника Илью Ваханию, полузащитника Кристиана и нападающего Дмитрия Воробьёва, а также взял бесплатно Магомеда Оздоева и Даниила Уткина.

Матч 1-го тура — тяжёлое испытание для «Краснодара». В прошлом сезоне южане уступили «Рубину» (1:2) на замёрзшем поле в Казани после рестарта, а теперь соперники встретятся в июле. «Краснодар» ни разу не обыграл соперника в двух предыдущих гостевых встречах. Впрочем, перед этим «Краснодар» одолел «Рубин» в Казани три раза подряд. Клуб из Татарстана завершил прошлый сезон на восьмом месте. Улучшит ли «Рубин» результат в новом чемпионате?