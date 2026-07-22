«Роналду никогда не будет проблемой для сборной». Новый тандем в Португалии обречён?

Роберто Мартинес отвалился от сборной Португалии после выступления на ЧМ-2026. При испанце команда выдала результат, близкий к провалу — слабый уровень игры и вылет в 1/8 финала, хотя прогнозировали борьбу за титул. Федерация нашла замену — Жорже Жезуш поведёт португальцев как минимум на Евро-2028.

У 71-летнего специалиста убедительное портфолио: его трижды признавали лучшим тренером страны, столько же побед в чемпионате с «Бенфикой», два подряд финала Кубка УЕФА, а ещё Жорже успел выиграть Кубок Либертадорес с «Фламенго».

В общем, картина, казалось бы, позитивная. Но вопросов всё равно много. Обсудим некоторые из них.

Что будет с Роналду?

Жорже Жезуш на пресс-конференции сборной Португалии Фото: MANUEL DE ALMEIDA/EPA/ТАСС

Самый главный вопрос. Жезуш проработал с Криштиану весь сезон-2025/2026 в «Аль-Насре». При нём футболист забил 30 мячей в 37 матчах, а также выиграл первый трофей в Саудовской Аравии: Жезуш помог Роналду стать чемпионом страны. Специалист сам признавался, что пришёл в клуб ради Криша.

Жорже уже пообщался с журналистами на презентации и прочертил стратегию работы со сборной. Сразу обозначил, что Роналду входит в его планы и между ними прекрасные отношения.

Жорже Жезуш тренер сборной Португалии «Я ещё не беседовал с Криштиану. Он никогда не будет проблемой для национальной команды или для меня. Когда настанет время принять решение, я поговорю с ним и с остальными лично. Роналду — символ Португалии. Он войдёт в историю. Работать с ним было огромным удовольствием, это невероятно легко. Мне нужно поговорить с ним и узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в «Аль-Насре». Если его можно будет вызвать в сборную, я так и сделаю».

При этом Жезуш производит впечатление сурового тренера с акцентом на дисциплину, похвала в адрес Криштиану не ощущается подхалимством. Будь Жорже реально недоволен Роналду, вряд ли бы он перешёл из одной команды с Кришем в другую. Это человек, который открыто сказал Неймару, что тот закончился как футболист. После этих слов бразилец разорвал контракт с «Аль-Хилялем» и уехал в «Сантос».

В конце концов, Жезуш даже бифовал с рэпером 50 Cent: однажды музыкант готовился к концерту в Португалии на стадионе «Белененсеша» и проводил саундчек, мешая командной тренировке. Жорже вспылил, взял микрофон и выкрикнул: «Здесь футбол! Выключи это дерьмо, убирайся отсюда!» 50 Cent всё свернул. А между прочим, рэпер пережил девять пулевых ранений!

В общем, Жезуш точно не будет вызывать Роналду в сборную под давлением общества или по чьему-то приказу. По словам очевидцев, это тренер-маньяк со стержнем, одержимый футболом и деталями.

Как играл «Аль-Наср» Жезуша?

Криштиану Роналду и Жорже Жезуш Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

В саудовской Про-Лиге Криштиану заточен только на голы. У него 161 удар по воротам (лидер с отрывом) и 28 забитых мячей. Приличный показатель, хотя португалец занял лишь третье место в гонке бомбардиров. Здесь стоит учитывать Жоау Феликса с пятого места, настрелявшего 20 голов. В топ-10 лишь две пары бомбардиров из одного клуба: португальцы из «Аль-Насра» и дуэт Хулиан Киньонес — Матео Ретеги из «Аль-Кадисии». Киньонес стал лучшим бомбардиром сезона (33 гола), а его отрыв от Ретеги составил аж 17 мячей.

Если проанализировать голы Роналду, то становится понятно, что у форварда никуда не делось феноменальное голевое чутьё. Немалую часть мячей (13) он забил после коротких передач от партнёров в штрафную, Криштиану приходилось решать моменты в касание и в сложных ситуациях: забивал с острого угла или в момент, когда рядом по пять-шесть защитников. А ведь были голы, после которых нападающему не добавили даже результативного балла, несмотря на прямое участие в эпизоде — например, в матче с «Аль-Иттифаком» во втором круге. Роналду мощно пробил из-за штрафной, вратарь не зафиксировал мяч, и Коман добил его в сетку.

Голы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии — 2025/2026:

после передач низом — 13;

с пенальти — 6;

после навесов — 3;

замыкание в пустые ворота — 2;

на индивидуальном мастерстве с игры — 2;

со штрафного — 1;

спиной — 1.

Два мяча, забитые на индивидуальном мастерстве: из-за штрафной в дальнюю девятку с «Аль-Фатехом» и удар через себя в матче с «Аль-Халиджем». Есть ещё легендарный гол спиной в ворота «Аль-Иттифака». Роналду завалили в штрафной при верховом единоборстве, но Феликс подхватил мяч и попал в спину Криштиану, который укрывался от удара. Момент для золотого фонда хейтеров португальца: нападающий потом сиял от счастья и порадовал публику классическим Siuuu!

У Криша минимальная вовлечённость в командную игру. Если брать количество касаний мяча и передач, Роналду на 13-м месте среди игроков «Аль-Насра». Для понимания, на 14-й строчке располагается вратарь Бенто. По игре в обороне – вообще ужас по современным меркам: всего три успешные попытки отбора. Меньше в «Аль-Насре» только у Салема Аль-Наджди (61 минута в 12 матчах) и Харуна Камары (одна минута). У Феликса 29 попыток.

Жорже при обороне использует схему 4-4-2, которая может трансформироваться в 4-5-1. Роналду никак не участвует в прессинге, его максимум — перекрыть пас на соперника. И то, если оппонент сместится на пару метров вглубь, Криштиану указательным пальцем просто передаст его партнёрам. А вот Жоау зачастую опускается к центральным полузащитникам.

Криштиану Роналду и Жорже Жезуш Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

При владении схема напоминала что-то между 3-5-2 и 3-4-3. Подвижность — ключевой инструмент Жезуша в атаке. Игроки постоянно менялись позициями. Например, при владении опорник помогал сформировать тройку защитников. На последней линии кто-то всегда создавал ширину: это делал либо крайний защитник, либо вингер. И не только они: ситуативно фланговыми игроками могли стать Феликс, Марсело Брозович и даже сам Роналду. От них не всегда требовалось обыграть и навесить — как минимум их партнёры знали, что у них есть адресат для паса в этой зоне, с кем можно отыграться.

Игроки «Аль-Насра» никогда не пребывали в статике. Порой Брозович мог сместиться на фланг, отыграться с партнёром и сделать забегание в последнюю линию. О похожем говорил Жезуш на пресс-конференции, критикуя португальскую полузащиту при Мартинесе: «Футбол — это игра для команд и тренеров, которые понимают, что самое сложное — это сокращение пространства, создание моментов самим и уменьшение моментов у своих ворот. Я не большой сторонник игры с тремя полузащитниками в схеме 4-3-3. Мне нравятся полузащитники, которые более подвижны и динамичны».

И всё же у Жезуша не было хаотичного движения игроков, в отличие от команды Мартинеса. В сборной вся подвижность ограничивалась созданием численного преимущества на флангах и подготовкой к навесу на Криштиану. Центральную зону практически не задействовали, а значит, креативное трио Жоау Невеш — Витинья — Бруну Фернандеш не играло в полную силу. Роналду иногда спускался вглубь и предлагал себя под передачи. Правда, толку от этого было мало: приходил в уже заряженную игроками зону и ничем не помогал. Похожая проблема была и в «Аль-Насре». Нападающему удавалось продвигать мяч из глубины, если вокруг него были гектары свободного пространства или соперник отказался от прессинга. Отличие от сборной в том, что в «Аль-Насре» было хорошее командное взаимодействие, зачастую Криштиану открывался в нужных зонах и как минимум не мешал партнёрам.

Получится ли у Жезуша?

Жорже Жезуш Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Жезуш всегда преподносил себя как атакующий тренер. В Саудовской Аравии его «Аль-Наср» стал лучшим по ударам за 90 минут (17,9), забитым голам (91), а ещё допустил меньше всех ударов по своим воротам (231) в сезоне-2025/2026. К тому же в сезоне-2023/2024 специалист с «Аль-Хилялем» установил рекорд лиги по результативности — 100 голов. А в Бразилии его чтят как одного из лучших иностранных специалистов в истории лиги.

Назначение Жезуша точно интригует. Но значит ли это, что сборная будет играть как минимум интереснее, чем при Роберто Мартинесе? Далеко не факт.

Криштиану Роналду Фото: Alex Slitz/Getty Images

Скорее всего, Жорже продолжит идею футбола с активной взаимозаменяемостью игроков по позициям. Однако такой стиль очень сложен для сборных и требует максимальной отработки. За последние два года мир увидел Италию-2024 и Бельгию-2026. Обе команды пытались играть в схожий футбол, в котором игроки по ходу матча могли отбегать на двух-трёх позициях.

Ни у кого не получилось в полной мере. Итальянцы мучились против середняков, с трудом выцарапали место в плей-офф Евро и сразу же вылетели, а потом и вовсе провалили отбор на чемпионат мира при Лучано Спаллетти и Дженнаро Гаттузо. Бельгийцы страдали на групповом этапе ЧМ-2026 и с трудом вышли в плей-офф, где Руди Гарсия наконец упростил игру — в итоге дошли до четвертьфинала. В общем, зачастую такой футбол приводит к проблемам, если ты не тренируешь сборную Испании с чёткой системой подготовки игроков, с которой они знакомы с детства.

Если система Жезуша всё же заработает, Роналду забьёт ещё десятка полтора голов за сборную, а команда, возможно, будет конкурентоспособна на грядущем Евро. Если задумка провалится, ждём беды. Криштиану необходимо постоянно кормить голевыми моментами – а ведь он станет на два года старше. В команде Мартинеса с этим были проблемы уже сейчас, потому что португальцы фактически играли вдесятером: помимо голов, нынешний Роналду не способен что-либо предоставить.