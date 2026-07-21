«Спартак» хочет форварда Уругвая, талант с ЧМ едет в «Аль-Хиляль». Трансферы и слухи дня

Завершаем день трансферными новостями и слухами с летнего рынка за последние 24 часа. Сегодня мы узнали, что один топ-клуб РПЛ может купить нового форварда, а другой – продать своего. Из Европы тоже прилетели горячие инсайды.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Порту» подписал экс-игрока «Рубина»
Хван Ин Бём
Фото: fcporto.pt
Чемпион Португалии «Порту» нашёл себе усиление под ЛЧ в лице бывшего легионера «Рубина». «Драконы» подписали полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бёма. Португальский клуб заплатит за 29-летнего игрока € 4,5 млн, кроме того, в сделку включены бонусы в размере € 500 тыс. Участнику ЧМ-2026 дали контракт на три года с опцией продления ещё на один. В прошлом сезоне Хван Ин Бём провёл 24 матча во всех турнирах и набрал 1+5, кроме того, около пяти месяцев пропустил из-за травм.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» может купить нападающего сборной Уругвая
Федерико Виньяс
Фото: Lars Baron/Getty Images
Любопытной новостью поделился уругвайский журналист Родри Васкес – «Спартак» заинтересован в трансфере форварда Федерико Виньяса. Согласно источнику, москвичи пока не делали официального предложения, а среди претендентов на 28-летнего игрока также есть мексиканская «Толука» (готова заплатить $ 13 млн) и клубы из Англии и Германии. При этом красно-белые в ходе переговоров дают Виньясу самую высокую зарплату. Федерико принадлежит мексиканскому «Леону», но минувший сезон провёл на правах аренды в испанском «Овьедо». В 33 встречах набрал 9+1, а на ЧМ-2026 не совершил результативных действий в играх за сборную Уругвая.
ЦСКА готов продать Гонду спустя полгода после покупки
Нападающий Лусиано Гонду может покинуть ЦСКА спустя полгода после перехода в московский клуб из «Зенита». По данным Boca Info, с руководством армейцев связался президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме и предложил обсудить трансфер. Красно-синие попросили за нападающего $ 7 млн (приблизительно € 6,1 млн). Устраивает ли эта цена клуб из Буэнос-Айреса, пока неизвестно. Напомним, в январе ЦСКА обменял Игоря Дивеева на Гонду и получил доплату в размере € 2 млн, но Лусиано не оправдал надежд – в девяти матчах РПЛ забил лишь один гол, а в четырёх играх Кубка России отметился хет-триком в ворота «Крыльев Советов».
Новая звезда сборной Нидерландов уезжает в Саудовскую Аравию
Крисенсио Саммервилл
Фото: David Ramos/Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл, дебютировавший в сборной Нидерландов перед ЧМ-2026 и запомнившийся своей игрой на чемпионате мира (заработал 2+2 в четырёх матчах), близок к переезду в Саудовскую Аравию. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» опережает «Рому» в борьбе за 24-летнего игрока и отправил официальное предложение о трансфере. Как уточняет The Athletic, Саммервилл в ближайшее время должен пройти медобследование для саудовского клуба, а по утверждению журналиста Дэвида Орнштейна, стоимость сделки составит € 64 млн плюс € 6 млн бонусами. Условия контракта тоже согласованы. В завершившемся сезоне нидерландец стал автором пяти голов и двух голевых передач в 31 встрече АПЛ.
«Барселона» хочет Лапорта и берёт таланта «Брюгге»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может подписать для своего клуба чемпиона мира в составе сборной Испании Эмерика Лапорта. Как сообщает Diario Sport, каталонцы в ближайшее время свяжутся с агентами 32-летнего центрального защитника «Атлетика» для обсуждения трансфера и готовы активировать прописанные в его контракте отступные в размере € 15 млн. Предварительные переговоры состоялись уже по ходу ЧМ-2026, на котором Лапорт выходил в основе во всех восьми играх и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Эмерик набрал 0+1 в 27 матчах Примеры и Лиги чемпионов.
Кроме того, новичком «Барсы» станет вингер «Брюгге» Джесси Бисиву. Инсайдер Романо подтвердил, что все стороны достигли договорённости о трансфере 18-летнего таланта. Сумма сделки составит € 8,5 млн, вдобавок бельгийцы получат 20% от дохода при перепродаже игрока. Любопытно, что Бисиву выступал пока только за фарм-клуб «Брюгге» и в том сезоне не совершил результативных действий за 15 встреч.
«Челси» может увести у «Арсенала» свободного агента из сборной Англии
Джон Стоунз
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Интересная борьба развернулась за центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза, ставшего свободным агентом после ухода летом из «Манчестер Сити». Накануне появлялась информация, что 32-летнего игрока может подписать «Арсенал» на замену травмированному Вильяму Салиба, а теперь стало известно об интересе к игроку со стороны «Челси». The Athletic пишет: Хаби Алонсо хочет привлечь в команду больше опытных футболистов, поэтому Стоунз включён в шорт-лист лондонского клуба. На ЧМ-2026 Джон поучаствовал в пяти играх, а в минувшем сезоне он провёл 13 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов. Тем временем Sky Sports сообщил о переговорах «Челси» по центрбеку сборной Франции и «Кристал Пэлас» Максансу Лакруа, чья покупка может обойтись дороже € 65 млн. У Лакруа три игры на чемпионате мира, а в клубном сезоне – 3+3 в 51 матче АПЛ и Лиги конференций.
Одной строкой
- Официально: в «Оренбург» возвращается нападающий Тимофей Мартынов – белорусский «Днепр» сообщил, что российский клуб отозвал его из аренды.
- Официально: экс-нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо перешёл в турецкий «Бурсаспор» – 29-летний игрок отказался продлевать контракт с «Селтиком».
- Официально: ФК «Париж» приобрёл лучшего бомбардира «Осера» Лассина Синайоко – стоимость сделки составила € 8 млн.
- Официально: «Болонья» забрала у «Овьедо» защитника Рахима Альхассана, заплатив € 3,5 млн.
- ESPN: «Зенит» предлагает полузащитнику «Ботафого» Данило значительно более высокую зарплату, чем борющийся за участника ЧМ-2026 «Палмейрас».
- Mozzart Sport: защитник «Зенита» Ванья Дркушич – трансферная цель турецкого «Коджаэлиспора», но словенец привлёк внимание и «Лацио».
- Фабрицио Романо: Лука Модрич согласовал новый контракт с «Миланом» после завершения предыдущего договора – 40-летний хорват должен провести ещё год в Италии.
- Фабрицио Романо: лучший игрок ЧМ-2026 Родри мечтает перейти в «Реал», но до сих пор все переговоры о его трансфере блокировал президент мадридского клуба Флорентино Перес.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» активировал опцию выкупа Люка Диня из «Астон Виллы» – левый защитник подписал контракт до лета 2029 года.
- L’Equipe: «Реал» наряду с «ПСЖ» проявляет интерес к форварду «Барселоны» и автору «золотого» гола на ЧМ-2026 Феррану Торресу.
- La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» вернулся к кандидатуре форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее – трансфер оценивается в € 35-40 млн.
- The Athletic: «Астон Вилла» собирается арендовать у «Челси» Алехандро Гарначо с обязательством выкупа, переговоры между клубами идут.
- Sky Sports: «Тоттенхэм» продаёт 21-летнего нападающего Уилла Лэнкшира за сумму, равную € 16,5 млн. Покупатель – «Мидлсбро».