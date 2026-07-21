«Спартак» хочет форварда Уругвая, талант с ЧМ едет в «Аль-Хиляль». Трансферы и слухи дня

Завершаем день трансферными новостями и слухами с летнего рынка за последние 24 часа. Сегодня мы узнали, что один топ-клуб РПЛ может купить нового форварда, а другой – продать своего. Из Европы тоже прилетели горячие инсайды.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Порту» подписал экс-игрока «Рубина»

Хван Ин Бём Фото: fcporto.pt

Чемпион Португалии «Порту» нашёл себе усиление под ЛЧ в лице бывшего легионера «Рубина». «Драконы» подписали полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бёма. Португальский клуб заплатит за 29-летнего игрока € 4,5 млн, кроме того, в сделку включены бонусы в размере € 500 тыс. Участнику ЧМ-2026 дали контракт на три года с опцией продления ещё на один. В прошлом сезоне Хван Ин Бём провёл 24 матча во всех турнирах и набрал 1+5, кроме того, около пяти месяцев пропустил из-за травм.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» может купить нападающего сборной Уругвая

Федерико Виньяс Фото: Lars Baron/Getty Images

Любопытной новостью поделился уругвайский журналист Родри Васкес – «Спартак» заинтересован в трансфере форварда Федерико Виньяса. Согласно источнику, москвичи пока не делали официального предложения, а среди претендентов на 28-летнего игрока также есть мексиканская «Толука» (готова заплатить $ 13 млн) и клубы из Англии и Германии. При этом красно-белые в ходе переговоров дают Виньясу самую высокую зарплату. Федерико принадлежит мексиканскому «Леону», но минувший сезон провёл на правах аренды в испанском «Овьедо». В 33 встречах набрал 9+1, а на ЧМ-2026 не совершил результативных действий в играх за сборную Уругвая.

ЦСКА готов продать Гонду спустя полгода после покупки

Нападающий Лусиано Гонду может покинуть ЦСКА спустя полгода после перехода в московский клуб из «Зенита». По данным Boca Info, с руководством армейцев связался президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме и предложил обсудить трансфер. Красно-синие попросили за нападающего $ 7 млн (приблизительно € 6,1 млн). Устраивает ли эта цена клуб из Буэнос-Айреса, пока неизвестно. Напомним, в январе ЦСКА обменял Игоря Дивеева на Гонду и получил доплату в размере € 2 млн, но Лусиано не оправдал надежд – в девяти матчах РПЛ забил лишь один гол, а в четырёх играх Кубка России отметился хет-триком в ворота «Крыльев Советов».

Новая звезда сборной Нидерландов уезжает в Саудовскую Аравию

Крисенсио Саммервилл Фото: David Ramos/Getty Images

Вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл, дебютировавший в сборной Нидерландов перед ЧМ-2026 и запомнившийся своей игрой на чемпионате мира (заработал 2+2 в четырёх матчах), близок к переезду в Саудовскую Аравию. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» опережает «Рому» в борьбе за 24-летнего игрока и отправил официальное предложение о трансфере. Как уточняет The Athletic, Саммервилл в ближайшее время должен пройти медобследование для саудовского клуба, а по утверждению журналиста Дэвида Орнштейна, стоимость сделки составит € 64 млн плюс € 6 млн бонусами. Условия контракта тоже согласованы. В завершившемся сезоне нидерландец стал автором пяти голов и двух голевых передач в 31 встрече АПЛ.

«Барселона» хочет Лапорта и берёт таланта «Брюгге»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может подписать для своего клуба чемпиона мира в составе сборной Испании Эмерика Лапорта. Как сообщает Diario Sport, каталонцы в ближайшее время свяжутся с агентами 32-летнего центрального защитника «Атлетика» для обсуждения трансфера и готовы активировать прописанные в его контракте отступные в размере € 15 млн. Предварительные переговоры состоялись уже по ходу ЧМ-2026, на котором Лапорт выходил в основе во всех восьми играх и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Эмерик набрал 0+1 в 27 матчах Примеры и Лиги чемпионов.

Кроме того, новичком «Барсы» станет вингер «Брюгге» Джесси Бисиву. Инсайдер Романо подтвердил, что все стороны достигли договорённости о трансфере 18-летнего таланта. Сумма сделки составит € 8,5 млн, вдобавок бельгийцы получат 20% от дохода при перепродаже игрока. Любопытно, что Бисиву выступал пока только за фарм-клуб «Брюгге» и в том сезоне не совершил результативных действий за 15 встреч.

«Челси» может увести у «Арсенала» свободного агента из сборной Англии

Джон Стоунз Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Интересная борьба развернулась за центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза, ставшего свободным агентом после ухода летом из «Манчестер Сити». Накануне появлялась информация, что 32-летнего игрока может подписать «Арсенал» на замену травмированному Вильяму Салиба, а теперь стало известно об интересе к игроку со стороны «Челси». The Athletic пишет: Хаби Алонсо хочет привлечь в команду больше опытных футболистов, поэтому Стоунз включён в шорт-лист лондонского клуба. На ЧМ-2026 Джон поучаствовал в пяти играх, а в минувшем сезоне он провёл 13 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов. Тем временем Sky Sports сообщил о переговорах «Челси» по центрбеку сборной Франции и «Кристал Пэлас» Максансу Лакруа, чья покупка может обойтись дороже € 65 млн. У Лакруа три игры на чемпионате мира, а в клубном сезоне – 3+3 в 51 матче АПЛ и Лиги конференций.

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