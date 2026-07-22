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Паузы на водопой на ЧМ-2026: Hydration break, останутся ли в футболе, что об этом известно, подробности, что говорят и пишут

Раздражающие последствия ЧМ с нами надолго. Вот почему паузы на водопой — будущее футбола
Дмитрий Зимин
Почему паузы на водопой — будущее футбола
Комментарии
На крупных турнирах мы их ещё точно увидим. Всё дело в сумасшедших заработках.

Мы много говорили об изменениях. О тактических, поколенческих и идеологических – в сборных. О судейских – в ведомстве Пьерлуиджи Коллины. О ценовых – у людей, ведь очевидный факт: болельщики со всего мира готовы платить за футбол сотни тысяч рублей и даже долларов, чтобы просто попасть на стадион.

И также понятно, что часть этих перемен перетечёт в клубный футбол. В том числе российский. Про новые правила в судействе мы уже и так знаем, а как быть с паузами на водопой? Сейчас всё идёт к тому, что как минимум на турнирах ФИФА они останутся. Независимо от места проведения соревнований. Следовательно – футбол официально разделяется на четверти.

ФИФА Подробнее

Почему паузы на водопой останутся? Ведь их ввели из-за аномальной жары

Официально – да. Но не всегда стоит верить только информации, которую распространяют организаторы соревнований. Куда более важная задача не просто сохранить здоровье участников матча, а заработать деньги. С этим ФИФА (пусть организация и отрицает доход от рекламы во время пауз на водопой) и вещатели успешно справляются.

Вот несколько цифр: рекламный охват ЧМ-2022 составлял всего 2,7% от времени прямых трансляций в США, в то время как ЧМ-2026 забрал немыслимую долю – 13%. Здесь дело и в увеличенном количестве матчей, главное – те самые паузы, куда можно запихнуть рекламную интеграцию. Стоимость одного 30-секундного слота на канале Fox – от $ 200 тыс. до $ 700 тыс. в зависимости от статуса команд. Несложно посчитать, сколько роликов можно показать в трёхминутную паузу каждого из таймов. По подсчётам Forbes только американскому каналу новое правило принесёт около $ 250 млн, а общая сумма для каналов мира – более $ 1 млрд. Для сравнения: тот же Fox купил права на показ матчей за $ 485 млн. Следовательно, больше половины отбивается только за счёт прокрутки рекламы во время пауз на водопой.

В студии Fох зажигал вот этот человек:
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Ибрагимович — главная медиазвезда ЧМ-2026. Разносит коллег, игроков и просто кайфует!

В остальном мире ситуация разная. Например, компания Telemundo, осуществляющая трансляции на испаноязычную аудиторию, решила не уходить из эфиров во время водопойных пауз. Лояльность аудитории таким образом сохранили, но разочаровали ФИФА. Поэтому в организации решили продавать права на следующие турниры в едином пакете для трансляций на английском и испанском языках. И понятно, что внутри будет обязательная опция с рекламными вставками во время Hydration Break.

Вообще, в Европе идея рекламных вставок вызвала разную реакцию на конкретных каналах. DAZN, TVE, M6 и beIN воспользовались возможностью заработать на этих паузах, тогда как ITV, Globo и ARD сопротивлялись из-за регуляторных ограничений и менее либеральной телевизионной культуры. Примечательно, что некоторые из этих каналов находятся в одних странах. Так что зрители имели уникальную возможность смотреть какие-то игры с полноценной коммерческой паузой, а какие-то – с сохранением комментатора.

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«Для игры это будет позитивно». Какие судейские нововведения с ЧМ-2026 увидим в РПЛ
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«Для игры это будет позитивно». Какие судейские нововведения с ЧМ-2026 увидим в РПЛ

За право показывать ЧМ-2030 и ЧМ-2034 идёт война

Мы принимаем тот факт, что некоторые по разным причинам оказались не готовы прерывать трансляции ради дополнительного заработка. Однако ЧМ-2026 скоро станет прошлым, и надо смотреть в будущее. И вот там уже интереснее. Например, испанские вещатели уже готовы увеличить предложение по пакету на ЧМ-2030 и ЧМ-2034, но только с учётом сохранения пауз на водопой.

Недавно канал CNBC сообщил, что Netflix, Disney и YouTube заинтересованы в участии в тендере на чемпионаты мира 2030 и 2034 годов, наряду с действующими правообладателями Fox и Telemundo. Отмечается, что Apple и Amazon тоже могут подключиться – то есть тендер ФИФА станет событием, которое фактически привлечёт всех крупных медиаигроков США, кроме Paramount (оставили себе еврокубки). Исходя из такой конкуренции растёт и цена – уже сообщается, что стартовые торги начнутся с $ 1 млрд. А в том случае, если права будут продаваться сразу на два турнира, сумма может стартовать от $ 2 млрд.

Камера на ЧМ-2026

Камера на ЧМ-2026

Фото: Elsa/Getty Images

Кто-то наверняка скажет: так это цены на конкретных рынках, а остальных это может не коснуться. Но давайте о чём-то по-настоящему знакомом. На примере того же «Матч ТВ»: в первых матчах турнира канал действительно не уходил на рекламу во время пауз на водопой. Однако потом всё изменилось. Ведь мало кто хочет отказываться от дополнительного дохода, правда?

О чём нам всё это говорит?

Только о том, что, несмотря на противоборствующее лобби (в основном оно идёт из УЕФА), четверти в футболе – дело ближайшего будущего. Европейцы уже анонсировали, что следующий сезон ЛЧ (как и Евро-2028) пройдёт без пауз на водопой. Лиги пока тоже придерживаются этой позиции, но не удивляйтесь, если кто-то совсем скоро выйдет и заявит о нововведении. Вряд ли это будет Англия (там количество рекламы строго регламентировано), но Испания или Франция – вполне.

Эксперты отмечают, что рекламный рынок в ряде европейских стран застопорился, и это может стать новым драйвером роста. Логичный и эволюционный процесс коммерциализации. К слову, в баскетболе тоже когда-то были два периода по 20 минут, а не четыре четверти, как сейчас.

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Конфедерация КОНМЕБОЛ, например, заявила, что турниры под их эгидой будут проходить именно с паузой на водопой. А это, к слову, рынок Южной Америки – с суперфанатичной и требовательной аудиторией. Правда, важная корректировка: паузы сократят вдвое – до полутора минут. Такой вот компромисс с совестью.

На турнирах в Северной Америке наверняка сохранят традицию с водопоями. Интересно, как поведут себя в Азии и Африке – кстати, на этих рынках для внедрения подобного даже не нужно дополнительных объяснений, кроме климатических.

Альфа-Банк РПЛ, к слову, пока не делала заявлений о внедрении подобных пауз. Может, это тоже вопрос времени?

Ещё одна важная проблема:
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