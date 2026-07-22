Полная зачистка, гигантский штаб, камбэк Бензема. Инсайды о будущем сборной Франции Зидана

Дидье Дешам уходит из сборной с облегчением. Хотя, казалось бы, работа с национальной командой – привилегия. Включаешься четыре-пять раз в год во время международной паузы, плюс полтора летних месяца на период крупных турниров. Но тренер, работавший с Францией с 2012 года, показывает, что всё не совсем так просто.

Смотрим на результаты: победа на ЧМ-2018, финал ЧМ-2022 и Евро-2016, победа в Лиге наций – 2021, а также полуфинал Евро-2024. Казалось, дивный сценарий для любого тренера. И при такой конфигурации точно можно уходить довольным. Несмотря на отсутствие медалей на ЧМ-2026. Однако достаточно прочитать слова Дидье после поражения от Англии (4:6) в матче за бронзу, чтобы понять: спектр нынешних эмоций куда сложнее для объяснения, чем может показаться.

Дидье Дешам бывший главный тренер сборной Франции «Французская команда превыше всего. Она мне не принадлежит. Я служил на благо этой миссии 14 лет. Но нет ничего важнее команды. Ни тренера, ни кого бы то ни было. Я сам решил, что моя работа должна прекратиться. Это не моя прихоть, я искренне считаю, что делаю это ради блага команды. До этого вы не слышали такого от меня, но скажу честно: принятое решение — не просто моё желание уйти. Атмосфера была настолько тяжёлой… Французская команда её не заслуживает. А с тех пор, как было сделано моё объявление, дела у сборной пошли намного лучше. Я мог бы принять решение до или во время ЧМ, но я решил этого не делать, потому что испытываю слишком большое уважение к команде».

Со стороны казалось, что Дешам – удивительный дипломат. Ведь сборная Франции его периода лишь по касательной ассоциировалась с публичными конфликтами – из-за громкой истории между Матьё Вальбуэна и Каримом Бензема. В остальном всё было спокойно. И это несмотря на бесконечное количество звёзд в каждом созыве.

Однако всему наступает конец. Интерпретировать слова выше про тяжёлую атмосферу мы будем, когда появится больше подробностей. Они уже потихоньку появляются. Например, L’Équipe подтверждает, что атмосфера в команде и правда была не такой сказочной. Конфликтовал, например, Райан Шерки. По данным медиа, игрок вёл себя токсично на протяжении всего турнира, что вызывало недовольство у опытных игроков. А в перерыве на «водопой» в полуфинальном матче с Испанией он и вовсе сказал нечто оскорбительное в адрес Дешама. И это только один пример. Наверняка позже мы прочтём ещё о паре причин, способных изменить картину восприятия работы Дешама.

Так или иначе, если Дидье уходит сейчас и по своей воле, то очевидно понимает: дальше держать команду именно ему на самом высоком уровне будет невозможно. Зато, вероятно, уходит вовремя. Это вообще ценнейшее качество.

В отличие от многих других сборных, Франция заранее определилась со сменщиком. Им станет Зинедин Зидан – официально о контракте ещё не объявлено, но он должен приступить к работе 1 сентября. Фабрицио Романо уже дал своё Here We Go. Удивительный факт: французская легенда присутствовал на ЧМ-2026, однако ни разу не посетил матч сборной Франции. Заглянул на встречу Бразилия – Марокко, поддержал сына, который играл за Алжир, а потом вернулся в Европу.

Удивительная тактичность. Наблюдаешь за будущим местом работы со стороны, из-за кулис. Хотя вскоре должен прибыть в офис Французской федерации футбола и подписать контракт до 2030 года. Это, кстати, тоже показатель доверия, когда соглашение дают не на один цикл, а сразу на два.

А французские инсайдеры уже собрали прообраз новой сборной Франции. Главное – полный отказ от прошлого. Никакой мягкой сменяемости или сохранения наследия. Этого не будет. Требования Зидана – ни в одной из структур, связанных со сборной – вплоть до физиотерапевтов, медиадепартамента и даже службы безопасности, – не должно оставаться людей из старой команды. Например, Мохамед Санхаджи отвечал за безопасность сборной с 2004 года: был в тёплых отношениях с Зиданом-игроком и доверенным человеком для Килиана Мбаппе. Но даже такие люди покидают команду. Потому что нужна полнейшая перезагрузка.

Уже известны ближайшие соратники, которые зайдут с Зиданом в сборную – его ассистентами будут Давид Беттони, Хамиду Мсаиди, Стефан Планк. Все они работали с Зинедином ещё в молодёжке «Реала». И были с ним всегда. Ближайший доверенный круг воссоединится в сборной Франции. За физподготовку, вероятно, будет отвечать Грегори Дюпон, тоже пересекавшийся с Зиданом и уже работавший в сборной.

Зинедин Зидан и Фабьен Бартез Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

Но есть и новые имена. Например, тренером вратарей, скорее всего, станет Фабьен Бартез. Это тоже желание главного тренера – вместе они не работали, да и соответствующего опыта у бывшего голкипера мало: в 2010-м он год уже занимал аналогичную должность в национальной команде, а с 2020-го по 2021-й трудился тренером-консультантом в «Тулузе». Куда больше Бартез после карьеры прославился в гонках, а не в тренерстве.

Ещё одно публичное имя – Бернар Диомед, который с 2015 года работает с разными юношескими сборными Франции. Вероятно, его будут подключать как консультанта по молодым игрокам. RMC Sport добавляет, что Зидан планирует расширить тренерский штаб до 25 человек. При Дешаме он был в два раза скромнее.

AP добавляет, что идеология Зидана – сделать команду ещё более атакующей (а это вообще реально?). И, по задумке Зинедина, она должна строиться не только вокруг Мбаппе. Говорят, что тренер хочет увеличить влияние Майкла Олисе и Райана Шерки, дать больше свободы Усману Дембеле. И, возможно, вернуть в сборную 38-летнего Карима Бензема, вместе с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. Вероятно, не в качестве игрока основы, а как символа побед. Форвард завершил карьеру в сборной ещё четыре года назад, а сейчас наслаждается футболом в Саудовской Аравии. Однако в случае приглашения ветеран, возможно, согласится на новую роль.

Прогнозировать, к чему приведут потенциальные изменения, не имеет смысла. Очевидно одно: федерация беззаветно верит в проект Зидана. И если он будет давать результат, то может задержаться в сборной на срок даже больший, чем это сделал Дешам, в период работы которого во Франции сменилось два президента и 10 премьер-министров.