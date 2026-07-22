7 вещей, которые испортили чемпионат мира

Андрей Панков был на турнире в США и рассказывает, что мешало наслаждаться главным футбольным турниром.

На чемпионате мира – 2026 было много хорошего. Это мы сейчас не про футбол. Подробнее об этом писал Григорий Телингатер вот тут.

Похвалили – хорошо, но надо и поругать. Критика помогает расти. Вот семь негативных вещей, которые я подметил на этом турнире. Сразу оговоримся, что не все минусы зависели от организаторов.

Логистика

Конечно, не в каждом городе присутствовала эта проблема. Но в некоторых масштаб был огромным. Большинство из стадионов турнира в США находятся далеко от центров городов. Например, дорога до стадиона в Майами из аэропорта, который как раз находится в центре, на общественном транспорте занимала почти три часа. Да, многие прыгали в такси за $ 130, но всё равно тратили на поездку больше часа. Но мало было доехать на такси до стадиона. Дальше надо было отстоять очередь через череду ограждений, чтобы сесть в школьный автобус, который уже отвозил на стадион.

Шаттлы на стадионе в Майами Фото: «Чемпионат»

Или, например, стадионы в Бостоне и Сан-Франциско. Там проблема другого рода: стадионы фактически располагались не в заявленных городах, а в соседних — Санта-Кларе и Фоксборо соответственно. Это ставило в тупик, например, нас — журналистов. Казалось бы, приехал в заявленный турниром Сан-Франциско, но уже на месте обнаруживаешь, что все шаттлы до стадиона ходят именно из Санта-Клары.

Есть третий вид логистической проблемы — не везде на самих стадионах всё удобно и понятно. Например, на первом матче в Лос-Анджелесе нам с коллегой пришлось сделать полный круг вокруг стадиона, чтобы найти вход для прессы, а делать это пришлось через кучу ограждений и заборов. И была ещё большая проблема: не только мы, журналисты, порой не знали, куда идти. Водители наших шаттлов тоже не понимали, куда они едут и как правильно добраться до нужной локации на стадионе.

Цены

Здесь, конечно, претензия не к организаторам. Просто США — дорогая страна для жизни. Поездка до аэропорта на такси в любом городе — около $ 100, а то и больше. Поесть на стадионе — $ 35-40. В фан-шопе средний ценник — $ 120, если хочется основательно закупиться.

Да даже обычный холодный смузи на улице в Нью-Йорке стоит $ 15. Можете себе представить, каким счастьем и открытием для нас с Григорием Телингатером оказалась вкуснейшая китайская забегаловка в Чайна-тауне в Нью-Йорке, где можно было наесться за $ 6.

Жара

С этим организаторы сделать почти ничего не могли. Почти, потому что с учётом особенностей климата выбор некоторых стадионов вызывал вопросы. Например, в Нью-Йорке или Филадельфии крыша вообще отсутствует.

И именно на Филадельфию выпал самый жаркий матч всего турнира — Франция и Парагвай играли при 40 градусах жары.

Расстояния и пунктуальность

Трудно ругать страну за то, что она большая. Просто надо было принять, что придётся много-много летать. Я, например, за всю командировку совершил 16 полётов и провёл в воздухе 85,5 часа.

Однако нареканий к самим самолётам нет. Всё на высшем уровне. В отличие от поездов. Четыре раза ездил на поезде — четырежды столкнулся с задержками на полтора часа. Спасибо, что ЧМ провели не в Германии!

Очереди

Турникеты, ограждения, заборы. Безопасность — это хорошо, но на чемпионате мира лишнего в этом вопросе хватало. Очереди на вход среди болельщиков были постоянной историей, а апофеоз случился на финале, когда пришлось простоять в очереди минимум два часа, чтобы попасть на территорию.

Перед турниром тоже было весело. Некоторые команды подверглись основательному досмотру прямо у трапа самолёта. Досталось Уругваю, Сенегалу, Ирану, Узбекистану и даже Португалии с Криштиану Роналду.

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Балогун

Ситуация с отменой красной карточки форварда США Балогуна — одна из самых позорных страниц в истории чемпионатов мира. Никто даже не стал отрицать, что Дональд Трамп звонил Джанни Инфантино. Наоборот, президент США этим нарочито хвастался.

Самое забавное, что отменой карточки заинтересованные лица сделали сборной США только хуже. Лишнее внимание и давление привело к тому, что на матч 1/8 финала с Бельгией вышла блеклая тень той команды, которая восхищала всех на старте. Ну а бельгийцы, наоборот, получили дополнительную мотивацию.

Балогун в матче США – Бельгия Фото: Maja Hitij/Getty Images

ФИФА

Из предыдущего пункта вытекает этот. ФИФА на этом турнире показала себя организацией, которая абсолютно не умеет решать локальные кризисные моменты. И не является самостоятельной.

Депортация одного из лучших арбитров мира Омара Ариана ещё до старта турнира. Дичь со сборной Ирана: команду вынудили сменить базу с американской на мексиканскую и летать одним днём в США на матчи турнира, чем поставили сборную в неравные условия.

Неудивительно, что матчи сборной Ирана вышли самыми политизированными.

За день до старта турнира Джанни Инфантино призывал всех расслабиться, обещая решить все проблемы. Вряд ли кто-то согласится, что он исполнил обещание.