Разбор календаря РПЛ. «Краснодару» и ЦСКА будет проще, чем остальным топам?

Два главных слова после окончания чемпионата мира – РПЛ возвращается. Уже в пятницу стартует 1-й тур, и, по сути, до конца года мы погрузимся в том числе и в наш чемпионат. Во время главного турнира лета мы рассказывали о трансферах клубов, рассуждали о том, как меняются топы, а сейчас время поговорить о календаре – пары в первых турах определились ещё в июне, а теперь матчи обросли и конкретными датами.

И там уже наметились некоторые интересные тенденции. Разбираемся, кому из топов будет легче стартовать, а кому – тяжелее завершать. У кого могут возникнуть трудности в традиционно непростых зимних встречах?

Интересно, что в этот раз РПЛ не дала подробных объяснений тому, как составлялся календарь. Хотя ранее они предъявлялись общественности. Впрочем, едва ли что-то глобально изменилось. Основным партнёром осталась лаборатория исследования спорта НИУ ВШЭ, были учтены ограничения по занятости стадионов, предложения клубов, рекомендации МВД. Исходя из этого и было составлено несколько вариантов, из которых позже был выбран оптимальный.

Важно, что в этом сезоне, в отличие, например, от прошлого, никакие стадионы не планируют закрывать на долгую реконструкцию или ради проведения масштабных мероприятий. Соответственно, команд-странников быть не должно. Хотя понятно, что сложности наверняка будут: «Крылья Советов» и «Акрон» по-прежнему играют на одном стадионе, у «Факела» и «Оренбурга» всё ещё искусственное поле (хотя последние его поменяли), но эти и другие стандартные темы по ходу чемпионата наверняка не раз поднимутся.

А пока давайте к конкретике. Самый простой стартовый отрезок пока рисуется у «Краснодара». У них ни одного спаренного матча на выезде и только один топ-соперник – «Спартак» в 3-м туре. А начинают они с «Рубина» (в гостях) и «Факела» (дома). Потом – поездка в Москву. Дальше – «Ахмат», Махачкала, «Ростов», «Крылья» и «Акрон».

Календарь топ-клубов РПЛ на сезон-2026/2027

Тур «Зенит» «Краснодар» «Спартак» «Локомотив» ЦСКА «Динамо» 1-й «Акрон» (г) «Рубин» (г) «Родина» (д) «Ахмат» (д) «Балтика» (д) «Крылья Советов» (д) 2-й «Оренбург» (г) «Факел» (д) «Ахмат» (г) «Динамо» Мх (г) «Крылья Советов» (д) «Балтика» (г) 3-й «Родина» (д) «Спартак» (г) «Краснодар» (д) «Акрон» (д) «Ростов» (г) «Динамо» Мх (д) 4-й «Динамо» (д) «Ахмат» (д) «Балтика» (г) «Оренбург» (г) «Факел» (д) «Зенит» (г) 5-й «Спартак» (г) «Динамо» Мх (г) «Зенит» (д) ЦСКА (г) «Локомотив» (д) «Родина» (д) 6-й «Факел» (г) «Ростов» (д) «Оренбург» (д) «Динамо» (д) «Акрон» (г) «Локомотив» (г) 7-й ЦСКА (д) «Крылья Советов» (г) «Динамо» (г) «Балтика» (г) «Зенит» (г) «Спартак» (д) 8-й «Локомотив» (д) «Акрон» (д) «Ростов» (д) «Зенит» (г) «Рубин» (д) «Оренбург» (д)

У «Зенита» и «Локомотива» календарь на старте самый сложный. Это единственные команды, которые проведут по две гостевые выездные серии. Действующие чемпионы в 1-м и 2-м турах сыграют в Самаре и Оренбурге, а в 5-м и 6-м – со «Спартаком» в Москве и сразу после – в Воронеже.

У команды Михаила Галактионова спаренные гостевые встречи – с «Оренбургом» и ЦСКА в 4-5-м турах плюс «Балтика» и «Зенит» в 7-8-м. Кроме того, чемпионы в первых восьми турах четыре раза встретятся с командами из категории топ – «Динамо», «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом». Но три матча пройдут в Петербурге. У «Спартака», «Динамо» и «Локо» таких встреч по три, у ЦСКА – две. У «Краснодара» – только одна.

Михаил Галактионов и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартаку» тоже будет непросто: стартуют они на своём поле с «Родиной», а потом – жёсткая серия с «Ахматом» (выезд), «Краснодаром» (дома), «Балтикой» (выезд) и «Зенитом» (дома). Однако дальше всё чуть проще.

Интересный нюанс про ЦСКА: в первых пяти турах команда четыре раза сыграет дома. А тот же «Локомотив» проведёт четыре выездные встречи в промежутке с 4-го по 8-й тур. А ещё в этот промежуток им нужно будет съездить в Ростов на гостевой матч в Кубке. В общем, готовиться надо к тяжёлому старту.

При этом есть один уникальный клуб – «Родина». Не только из-за своего меняющегося логотипа, но и из-за календаря – за первые шесть туров команда только раз покинет пределы Московской области, когда съездит на встречу в Петербург. Просто календарь мечты для достойного дебюта.

Теперь смотрим в середину сезона – ближе к зимним турам, у которых традиционно проблемный окрас. Хотя в плане локаций, стоит признать, РПЛ делает максимум, чтобы упростить расклад для всех. Важно: у нас будет только один декабрьский тур – 17-й. 16-й пройдёт в конце ноября. Однако не всем там будет просто: «Спартак», например, поедет в последний осенний месяц в Воронеж, после там окажется «Ростов». А та же «Родина» – в Оренбург.

После большой зимней паузы «Зенит» уже традиционно проведёт первые туры дома, а из топов сложно будет разве что «Локо» и «Спартаку», которые поочерёдно сгоняют в Самару. Но в целом предварительно мы не ждём каких-то форс-мажоров. Если, конечно, их не преподнесёт погода.

Игроки «Зенита» с Суперкубком России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И, конечно, посмотрим на ситуацию на финальном отрезке сезона. Календарь топов в последних трёх турах:

«Краснодар»: «Ахмат» (г), «Факел» (г), «Локомотив» (д);

«Ахмат» (г), «Факел» (г), «Локомотив» (д); «Зенит»: «Спартак» (д), «Динамо» (г), «Рубин» (д);

«Спартак» (д), «Динамо» (г), «Рубин» (д); «Спартак»: «Зенит» (г), «Крылья Советов» (д), «Ростов» (г);

«Зенит» (г), «Крылья Советов» (д), «Ростов» (г); ЦСКА: «Рубин» (г), «Динамо» Махачкала (д), «Ахмат» (г);

«Рубин» (г), «Динамо» Махачкала (д), «Ахмат» (г); «Локомотив»: «Балтика» (д), «Ростов» (д), «Краснодар» (г);

«Балтика» (д), «Ростов» (д), «Краснодар» (г); «Динамо»: «Оренбург» (г), «Зенит» (д), «Динамо» Махачкала (г).

У вице-чемпионов, как и на старте, календарь кажется не самым сложным. Тем более завершать чемпионат с московскими командами они уже привыкли. А «Факел» и «Ахмат» к тому моменту уже могут решить свои задачи. У «Зенита» – два топ-соперника плюс «Рубин», который, правда, тоже уже может быть немотивированным. «Спартак» ждёт непростой выезд в Ростов, но до этого – Самара. У ЦСКА – ни одного топ-соперника на финише. У остальных – по одному.