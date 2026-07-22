Топ-события четверга: квалификация Лиги Европы, лёгкая атлетика, США — Китай и теннис

Насыщенное 23 июля: четвертьфиналы волейбольной Лиги наций, Рублёв в Эшториле, Миранчук в МЛС, а также матчи «Карабаха» и «Бенфики»!

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⚽️ 3:15: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: Миранчук возвращается из отпуска

В США футбол жив и после чемпионата мира. Возможно, именно пауза поможет «Атланте Юнайтед» прийти в себя? Как перерыв на «водопой» по ходу матчей ЧМ, который зачастую переворачивал сценарий происходящего. У команды всего три победы и две ничьих за 15 туров. Зона плей-офф далека — до неё семь очков. «Шарлотт» вот шестые на Востоке. Просто Миранчуку точно не будет.

Первый матч после возобновления сезона Алексею не удался «Атланта» с Миранчуком в составе проиграла первый матч после возобновления МЛС

🎦🏐 11:00: Турция — Канада, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: совершит ли сборная Канады ещё одну сенсацию?

Турция и Канада, пожалуй, самая интригующая пара четвертьфиналистов. Если для команды Даниэле Сантарелли участие в финале Лиги наций дело привычное, то для канадской сборной это впервые. Подопечные Джованни Гвидетти уже изрядно пошумели на предварительном этапе, когда обыграли сразу нескольких грандов. Получится ли у Канады совершить невозможное — обыграть четвёртую команду мирового рейтинга?

🎦🚴‍♀️ 13:25: «Тур де Франс», этап 18, Вуарон — Орсьер-Мерлетт, 185,2 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Погачар снимает все вопросы?

После 17-го этапа, который «генеральщики» отдали на откуп спринтерам, участников многодневки ждёт горный этап с общим набором высоты в 3900 м, финишем на высоте почти в 1850 м и пятью категорийными подъёмами. Этап для обладателя жёлтой майки Тадея Погачара, который и без того лидирует с большим преимуществом, а после этого этапа должен окончательно снять все вопросы о своей победе.

🏐 14:30: США — Китай, Лига наций, женщины, 1/4 финала

Интрига: получится ли у США пройти неприступную китайскую стену?

Сборные находятся на разных полюсах финальной восьмёрки: США – команда, занявшая первое место после предварительного этапа, Китай — восьмое. Однако не всё так однозначно в определении победителя матча. Сборным не удалось встретиться на групповой стадии в этом розыгрыше, но вот в ЛН-2025 именно китайские волейболистки праздновали победу в очном противостоянии. Сможет ли сборная из Поднебесной повторить свой успех?

🤾‍♀️15:10: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 1

Интрига: станет ли юниор королём спринта?

Пожалуй, главное событие первого дня легкоатлетического ЧР-2026 — финал мужской стометровки, в котором должны были сойтись рекордсмен России Константин Крылов и рекордсмен России среди юниоров Николай Грудковский. Крылов в нынешнем сезоне не бегал быстрее 10,17 с, тогда как 18-летний Грудковский недавно в Казани пробежал за 10,13 с. Но Константин получил травму и турнир пропустит, а Николай в отсутствие главного фаворита может других топ-спринтеров России обыграть…

Кроме того, будут разыграны награды ещё в семи дисциплинах: это метание диска (женщины), толкание ядра (женщины, мужчины), прыжок с шестом (мужчины) — здесь состоится возвращение в сектор после тяжелейшей травмы некогда сильнейшего прыгуна России Тимура Моргунова; бег 5000 м (женщины, мужчины), бег 100 м, финал (женщины).

⚽️ 19:00: «Карабах» — ЦСКА София, Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: азербайджанский клуб снова пошумит в еврокубках?

«Карабах» в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов перешагнул групповой этап, что стало огромной сенсацией. Было бы неплохо повторить пройденное. Правда, уже в Лиге Европы, поскольку клуб впервые за пятилетку упустил золото родного чемпионата. По стоимости состава софийский ЦСКА даже чуть превосходит «Карабах» (€ 27,5 млн против € 24,7 млн). А вот по еврокубковому опыту – заметно уступает.

Ранее азербайджанцы прошли клуб из Исландии Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о победе над исландской «Вестри» в ЛЕ

🎾 19:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Тимофей Скатов (Казахстан), Эшторил, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с лаки-лузером в Эшториле?

Российский теннисист Андрей Рублёв (№14) готовится к старту на турнире серии ATP-250 в Эшториле. Первым его соперником станет представитель Казахстана Тимофей Скатов (№163). В основную сетку он попал как лаки-лузер. Ранее Андрей и Тимофей на корте не пересекались.

⚽️ 21:00: «Санкт-Галлен» — «Бенфика», Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: не споткнётся ли фаворит ЛЕ уже в квалификации?

«Бенфика» – клуб уровня Лиги чемпионов. Но кто ж заставлял её занимать третье место в португальском чемпионате? Причём без единого поражения! Теперь вот приходится возиться в квалификации Лиги Европы. Здесь у команды, по идее, проблем возникнуть не должно. Тем не менее к «Санкт-Галлену» относиться с пренебрежением нельзя: об этом помнят болельщики «Спартака».