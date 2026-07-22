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Расписание спортивных матчей 23 июля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: квалификация Лиги Европы, лёгкая атлетика, США — Китай и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 июля 2026 года
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Насыщенное 23 июля: четвертьфиналы волейбольной Лиги наций, Рублёв в Эшториле, Миранчук в МЛС, а также матчи «Карабаха» и «Бенфики»!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:15: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 03:15 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук возвращается из отпуска

В США футбол жив и после чемпионата мира. Возможно, именно пауза поможет «Атланте Юнайтед» прийти в себя? Как перерыв на «водопой» по ходу матчей ЧМ, который зачастую переворачивал сценарий происходящего. У команды всего три победы и две ничьих за 15 туров. Зона плей-офф далека — до неё семь очков. «Шарлотт» вот шестые на Востоке. Просто Миранчуку точно не будет.

Статистика МЛС
Первый матч после возобновления сезона Алексею не удался
«Атланта» с Миранчуком в составе проиграла первый матч после возобновления МЛС

🎦🏐 11:00: Турция — Канада, Лига наций, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 11:00 МСК
Турция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли сборная Канады ещё одну сенсацию?

Турция и Канада, пожалуй, самая интригующая пара четвертьфиналистов. Если для команды Даниэле Сантарелли участие в финале Лиги наций дело привычное, то для канадской сборной это впервые. Подопечные Джованни Гвидетти уже изрядно пошумели на предварительном этапе, когда обыграли сразу нескольких грандов. Получится ли у Канады совершить невозможное — обыграть четвёртую команду мирового рейтинга?

Статистика женской Лиги наций
Кто победит в Лиге наций?
Стартует финал женской волейбольной Лиги наций — 2026. Кто победит?
Стартует финал женской волейбольной Лиги наций — 2026. Кто победит?

🎦🚴‍♀️ 13:25: «Тур де Франс», этап 18, Вуарон — Орсьер-Мерлетт, 185,2 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Тур де Франс Подробнее

Интрига: Погачар снимает все вопросы?

После 17-го этапа, который «генеральщики» отдали на откуп спринтерам, участников многодневки ждёт горный этап с общим набором высоты в 3900 м, финишем на высоте почти в 1850 м и пятью категорийными подъёмами. Этап для обладателя жёлтой майки Тадея Погачара, который и без того лидирует с большим преимуществом, а после этого этапа должен окончательно снять все вопросы о своей победе.

Что происходит на «Тур де Франс»
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Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026? Суперсенсация, рекорд скорости, победы Погачара. Что происходит на «Тур де Франс» – 2026?

🏐 14:30: США — Китай, Лига наций, женщины, 1/4 финала

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 14:30 МСК
США
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у США пройти неприступную китайскую стену?

Сборные находятся на разных полюсах финальной восьмёрки: США – команда, занявшая первое место после предварительного этапа, Китай — восьмое. Однако не всё так однозначно в определении победителя матча. Сборным не удалось встретиться на групповой стадии в этом розыгрыше, но вот в ЛН-2025 именно китайские волейболистки праздновали победу в очном противостоянии. Сможет ли сборная из Поднебесной повторить свой успех?

Статистика женской Лиги наций
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🤾‍♀️15:10: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 1

Интрига: станет ли юниор королём спринта?

Пожалуй, главное событие первого дня легкоатлетического ЧР-2026 — финал мужской стометровки, в котором должны были сойтись рекордсмен России Константин Крылов и рекордсмен России среди юниоров Николай Грудковский. Крылов в нынешнем сезоне не бегал быстрее 10,17 с, тогда как 18-летний Грудковский недавно в Казани пробежал за 10,13 с. Но Константин получил травму и турнир пропустит, а Николай в отсутствие главного фаворита может других топ-спринтеров России обыграть…

Кроме того, будут разыграны награды ещё в семи дисциплинах: это метание диска (женщины), толкание ядра (женщины, мужчины), прыжок с шестом (мужчины) — здесь состоится возвращение в сектор после тяжелейшей травмы некогда сильнейшего прыгуна России Тимура Моргунова; бег 5000 м (женщины, мужчины), бег 100 м, финал (женщины).

Что нужно знать о ЧР-2026
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⚽️ 19:00: «Карабах» — ЦСКА София, Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
ЦСКА С
София, Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: азербайджанский клуб снова пошумит в еврокубках?

«Карабах» в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов перешагнул групповой этап, что стало огромной сенсацией. Было бы неплохо повторить пройденное. Правда, уже в Лиге Европы, поскольку клуб впервые за пятилетку упустил золото родного чемпионата. По стоимости состава софийский ЦСКА даже чуть превосходит «Карабах» (€ 27,5 млн против € 24,7 млн). А вот по еврокубковому опыту – заметно уступает.

Календарь квалификации Лиги Европы
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🎾 19:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Тимофей Скатов (Казахстан), Эшторил, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Интрига: справится ли Рублёв с лаки-лузером в Эшториле?

Российский теннисист Андрей Рублёв (№14) готовится к старту на турнире серии ATP-250 в Эшториле. Первым его соперником станет представитель Казахстана Тимофей Скатов (№163). В основную сетку он попал как лаки-лузер. Ранее Андрей и Тимофей на корте не пересекались.

Турнирная сетка Эшторила
Успехи Рублёва перед Эшторилом
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Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20

⚽️ 21:00: «Санкт-Галлен» — «Бенфика», Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: не споткнётся ли фаворит ЛЕ уже в квалификации?

«Бенфика» – клуб уровня Лиги чемпионов. Но кто ж заставлял её занимать третье место в португальском чемпионате? Причём без единого поражения! Теперь вот приходится возиться в квалификации Лиги Европы. Здесь у команды, по идее, проблем возникнуть не должно. Тем не менее к «Санкт-Галлену» относиться с пренебрежением нельзя: об этом помнят болельщики «Спартака».

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Новости. Футбол
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