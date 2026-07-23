«Почеттино спросил меня, готов ли я к тренировке». Российский вратарь в США

Корреспондент «Чемпионата» отправился в США, чтобы освещать чемпионат мира. Но внезапно встретил 18-летнего парня из России. Его зовут Роман Керимов, он занимается в «Хьюстон Динамо». И вот его история.

Роман Керимов – вратарь, воспитанник московского ЦСКА и «Родины». С 2022 года выступает за клубы из США.

– Я начинал играть в футбол ещё с папой во дворе. В шесть лет поступил в обычную футбольную секцию на районе. Был и вратарём, и полевым – всё нравилось. В восемь лет пошёл на просмотр в академию ЦСКА. Меня взяли как полевого, но в какой-то момент потребовался вратарь, а я оказался самым высоким. Тренер поставил меня на ворота, и с тех пор я голкипер.

– Сколько времени ты провёл в академии ЦСКА?

– С восьми до 10 лет. Потом тренер сказал моим родителям, что они хотят дать шанс другому вратарю. На самом деле в ЦСКА хорошо поступили. Не просто попрощались, а посоветовали меня «Родине». На тот момент это был новый клуб, который только-только зарождался. Из юношеской Первой лиги вышел в клубную. Взрослой команды ещё не было – она создавалась при мне и вот теперь пробилась в РПЛ. Я болел за её выход.

Игорь Акинфеев и Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– В «Родине» сейчас есть кто-то, с кем ты занимался?

– Нет, все ещё играют по юношам. Из ребят постарше помню в академии «Родины» Мелёхина, который сейчас играет в «Ростове» и сборной России.

«В Лос-Анджелесе за мной погнался бездомный. Потом неделю на улицу не выходил»

– Ты уехал из России в марте 2022 года. Как это происходило?

– Мне было 14 лет. Поначалу казалось страшно, если честно. В России остались папа, бабушки, дедушки и друзья. Переехал в США с мамой, отчимом и братом. Я не понимал, какой тут вообще уровень футбола и куда могу попасть. Хотя, конечно, взял с собой в Лос-Анджелес бутсы и перчатки.

– Почему выбрали этот город?

– Мама всегда хотела именно в Лос-Анджелес.

– Какие были первые впечатления от нового места?

– Сразу же случилась одна история. Я пошёл за молоком в магазин, который в двух минутах от дома. Когда возвращался, на дороге лежал бездомный. Видимо, я на него слишком долго смотрел. Он разозлился и погнался за мной, а я перепуганный убежал домой. Наверное, неделю на улицу не выходил. Потом ещё боялся идти по той дороге, но больше этого мужика не видел.

– Как ты в США искал футбольную секцию?

– Было сложно. Мы не знали, какие вообще есть лиги и академии. Я побывал на просмотре в пяти командах, однако они все были частными. Не очень сильные, но через них я дошёл до просмотра в «Лос-Анджелес Гэлакси». Я там провёл около месяца, а потом мне сказали, что берут, но всё-таки не получилось остаться.

– Почему?

– У меня английский был так себе. Они переходили на онлайн-систему занятий в общеобразовательной школе, и, по их словам, я бы просто не потянул. Было обидно, однако меня посоветовали в хорошую частную школу «Лос-Анджелес Сёрф».

Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– А какая вообще система лиг в США?

– Есть юношеская лига MLS Next – около 250 команд. На этом уровне они разбиты на множество конференций. Там в том числе есть 30 юношеских команд от клубов МЛС, у которых действительно большие академии. Остальное – маленькие частные школы. Одной из таких был «Сёрф».

– Сколько ты там провёл?

– Один сезон. Был основным и отыграл около 25 матчей. В том числе встречались с «Гэлакси» и ФК «Лос-Анджелес». Понимал, что могу быть выше по уровню. Всё-таки меня готовы были брать в «Гэлакси». И после одного сезона меня позвало «Хьюстон Динамо». Есть специальные турниры, на которые приезжают все команды и скауты. Там на меня и обратили внимание, хотя мы проиграли «Чикаго Файр» – 0:3.

– Как ты узнал о предложении «Хьюстон Динамо»?

– После уроков я шёл домой, и мне мама написала, что с нами хочет поговорить тренер из «Сёрфа». Когда созвонились, он рассказал о предложении поехать на просмотр в Хьюстон. Уже через месяц я был там. В 15 лет занимался с командой U17. Честно, я вроде так себе выглядел на тренировках. В Хьюстоне летом была жара, к которой тяжело сразу адаптироваться. На просмотре в «Гэлакси» у меня было больше уверенности, что возьмут. Меня всё-таки оставили, и вот с середины 2023 года и до сих пор я в Хьюстоне.

«В этом году клуб подписал пять вратарей. Четыре — в главную команду и одного — в «Хьюстон Динамо-2»

– В плане языка уже освоился?

– Да, с этим без проблем. Меня клуб поселил в дом к семье в Хьюстоне. С ней только на английском говорю, а русский у меня примерно 20 минут в день – по телефону с родителями.

– Расскажи, каково это – приехать жить в дом к американской семье, которую ты первый раз видишь?

– Меня в клубе спросили, планирует ли моя семья переезжать в Хьюстон. Мама сразу сказала, что ей в Лос-Анджелесе безупречно. Так что «Динамо» предоставило мне жильё в семье. Сначала чувствовал себя странно, потому что вообще не знал хозяев. Просто переехал к рандомным людям. Помогло, что я заселился одновременно с другим парнем и мы вдвоём жили у них.

– Этот парень тоже был иностранцем?

– Нет. Из США. Каждому из нас дали отдельную комнату, плюс у нас был свой туалет с душем. Хотя последние два года я уже остался один – без других ребят из команды.

Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– Эта семья просто так берёт на себя обеспечение подростков?

– Им платит «Динамо». До меня другие игроки жили в этой семье. Она меня кормит – обычно вместе едим. Если нужно куда-то отвезти меня – тоже помогают. Можно сказать, как настоящие родители.

– Ты помогаешь убираться дома?

– В основном – только в моей комнате. Ну и моём туалете с душем.

– Ты сейчас играешь за какую из команд в клубе?

– Я третий вратарь в «Хьюстон Динамо-2». Это примерно как дубли в России. У вторых команд клубов МЛС свой турнир. Мы разбиты на те же две конференции, но наше расписание не особо повторяет календарь основных команд. В МЛС бывают матчи с командами из других конференций, а у нас – только из своей.

– Тебя привлекают к тренировкам с основной командой «Хьюстон Динамо»?

– Да. Примерно пару раз в месяц. А в прошлом сезоне я был вторым вратарём в «Хьюстон Динамо-2», и тогда я постоянно тренировался с главной командой. По два-три раза в неделю.

Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– Что изменилось?

– В этом году клуб подписал пять вратарей. Четыре – в главную команду и одного в «Хьюстон Динамо».

– Куда столько?

– В прошлом году два кипера получили травму. Видимо, решили перестраховаться. Хотя тренеры первой команды меня знают. До сих пор помогают и подсказывают. Чувствую, насколько полезно заниматься с главной командой.

– В плане тренировок на юношеском уровне Россия и США сильно отличаются?

– В Москве мне говорили просто выбивать мяч вперёд на форварда, а в Хьюстоне требуют, чтобы разыгрывал низом. Многие клубы МЛС акцентируют на этом внимание.

– Тебе как бывшему полевому с этим проще?

– На самом деле сначала возникли большие трудности. В «Родине» и «Сёрфе» особо не играл ногами. Тут, наверное, была самая большая сложность для меня. Благодарен тренерам, которые мне помогали. До сих пор становлюсь лучше в игре низом.

«Тут в футболе тоже есть драфт, как в баскетболе. Клубы МЛС выбирают себе игроков из студенческой лиги»

– Ты в 18 лет уже водишь машину в Хьюстоне.

– Тут с 16 лет можно. Точнее, даже с 15 с половиной допустимо получить разрешение на вождение, но только если рядом с тобой взрослый. Спустя полгода можешь пойти сдавать на права. Я получил первое разрешение в 16 лет, а права – в 17. Сейчас уверенно себя чувствую за рулём.

– Хьюстон ещё такой город, что без машины не обойтись.

– Да, тут без неё никуда. Всё далеко. Утром если пробки, а они обычно есть, дорога на тренировку занимает 70-75 минут.

– Какая у тебя зарплата в «Хьюстон Динамо»?

– У меня её нет. В прошлом году я мог подписать контракт с клубом, и тогда бы была, но не стал.

– Почему?

– Речь шла о второй команде «Динамо», а это не те условия. Тут ещё есть другой момент: я хочу играть в студенческой лиге, а туда не берут тех, у кого был контракт и зарплата в профессиональном клубе.

– Во второй команде Хьюстона ты получал бы в районе $ 35-40 тыс. в год. Это мало?

– По местным меркам не такие большие деньги, пускай даже мне помогают с жильём. Для России это была бы отличная зарплата. Я переводил в рубли и понимал, как было бы офигенно. Но не для США.

Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– Ты уже решил, что ради студенческой лиги уйдёшь из «Хьюстон Динамо»?

– Да, в ноябре, когда сезон закончится. И даже знаю, в какую команду – в UCLA. Это университет в Лос-Анджелесе. Причём один из лучших в США. У меня хватало предложений. Тут вообще такая система: после 10-го класса с игроками могут связываться тренеры университетов – приглашать и предлагать стипендию. Мне писали большие университеты. В том числе Гарвард, Клемсон, Портленд, Джорджтаун, NC State…

– Ты выбрал Лос-Анджелес, потому что там живёт семья?

– Дело не только в этом. Было просто глупо отказываться. Это и престижное место, и сильная футбольная команда. Плюс мне дали полную стипендию – то есть университет берёт на себя всю оплату за обучение.

– А сколько там стоит учёба?

– Порядка $ 70 тыс. в год. У меня не будет зарплаты, зато будет обучение, жильё и питание. Это лучше, чем контракт со второй командой клуба МЛС.

– А какие перспективы у футболиста в студенческой лиге?

– Тут тоже есть драфт, как в баскетболе. Клубы МЛС выбирают себе игроков. Например, «Хьюстон Динамо» как раз из студенческой лиги подписало 22-летнего вратаря. Было бы круто подписать контракт с взрослой командой МЛС. Мне 18 лет, и, если буду показывать себя в матчах за университет, есть хорошие шансы, что заметят. В «Динамо» мне сказали, что будут следить за мной и видят мой переезд в Лос-Анджелес чуть ли не как аренду.

Роман Керимов Фото: Из личного архива Керимова

– Дёмин рассказывал, что в баскетбольной студенческой лиге кто-то реально учился, а за кого-то всё делали. У тебя как будет?

– Я слышал, что могут делать поблажки, однако учиться всё равно придётся. Изначально думал взять направление «бизнес», но, когда ездил в кампус и общался с ребятами, мне сказали, что там сложно и много математики. А я последние три года в Хьюстоне учился онлайн, в чём-то мог просесть. Так что выбрал… psychology, как это по-русски?

– Психология.

– Да, точно. Спустя четыре года какие-то слова уже на английском сначала вылезают.

– Тебе в целом нравится, куда ты попал?

– Да, мне здесь хорошо. Отличные тренеры, классная база с полями и залом. Ко мне хорошо относятся и партнёры, и тренеры. Ну, может, погода в Хьюстоне так себе, но это ладно.

«Ко мне подошёл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещё с ней позанимался»

– Атмосфера ЧМ-2026 чувствуется?

– Не особо. Помню, в 2018-м болельщики были повсюду в Москве. Вывески всякие. Здесь этого меньше. Может, потому что турнир размыт на три страны, не знаю. Я не был на матчах ЧМ-2026, но пару раз в неделю стабильно езжу смотреть футбол в фан-зону. Она находится рядом со стадионом «Хьюстон Динамо». Причём тех, кто не поместился в фан-зону, пускают смотреть матчи как раз на эту арену.

– Вход в фан-зону бесплатный?

– Да. Кто успел, тот и зашёл. Я недавно был в Лос-Анджелесе – там нужно заранее оформлять бесплатные билеты. В результате их разобрали, но мало кто пришёл. Стояла пустая фан-зона. В Хьюстоне в этом плане лучше.

Роман Керимов в Хьюстоне Фото: Из личного архива Керимова

– У тебя есть азербайджанские корни, российский паспорт, и сейчас ты живёшь в США. За какую сборную хотел бы играть?

– В первую очередь – за российскую. Хотя ещё важно, кто позовёт.

– Пока из сборных на тебя не выходили?

– Я слышал, что был интерес от юношеской сборной США, но, поскольку у меня сейчас нет гражданства, меня не могли позвать.

– Откуда информация, что тобой интересовались?

– Тренеры «Хьюстон Динамо» сказали. Хотели позвать в тренировочный лагерь, но просто не могли. Хотя один раз я уже тренировался со сборной США. Причём с основной.

– В смысле?

– Год назад как раз в Хьюстоне проходил финал Кубка КОНКАКАФ. Тогда сборная США проводила три занятия на нашей базе перед заключительным матчем. У меня была тренировка в «Хьюстон Динамо-2». Ко мне подошёл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещё с ней позанимался, потому что им требовался вратарь.

– Волновался?

– Да, было немного. Абсолютно неожиданно получилось.

– Какое впечатление оставил Почеттино?

– Приятный. Познакомился со мной: пожал руку, спросил, как дела, уточнил, как меня зовут, откуда я и сколько мне лет. Потом спросил, готов ли я к тренировке. Со мной пообщались и оба тренера вратарей сборной. Несмотря на волнение, занятие провёл хорошо, как мне показалось. У нас сначала была, как обычно, вратарская тренировка. Затем в тактических заданиях я особо не участвовал. Присоединился уже на отработке угловых и штрафных. В конце мне просто ребята били по воротам. Помню, нормальный денёк выдался тогда. А вообще, спасибо папе, который болеет за ЦСКА и передал мне любовь к футболу. Без помощи родителей ничего этого не было бы.