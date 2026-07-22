Переход Каземиро, саудовцы берут звезду ЧМ, Эмери — изгоя «Челси». Трансферы и слухи дня

Здесь могла бы быть интересная подводка. Но вы же не ради неё сюда кликнули, правильно? Поэтому сразу переходим к главным трансферным новостям за последние сутки.

Главные состоявшиеся трансферы

Каземиро стал одноклубником Месси в Майами

Каземиро Фото: ФК «Интер» Майами

Об этом писали очень давно. Но официально «Интер Майами» объявил о подписании Каземиро только теперь. 34-летний опорник искал новый клуб после прощания с «Манчестер Юнайтед» и не стал покидать США, отыграв со сборной Бразилии на чемпионате мира. Контракт подписан краткосрочный – до 2027 года. Но с возможностью продления до 2029-го. Родриго Де Пауль, Лео Месси и Луис Суарес, к вам звёздное пополнение!

«Больше всего меня мотивирует – и, думаю, это справедливо для любого игрока – желание побеждать и постоянно развиваться. Проект, который клуб представил мне, а также усилия всех, кто помог мне оказаться здесь, очень много для меня значат.

Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие – не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Всё, что я могу сказать, – спасибо. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы отплатить клубу за проявленные ко мне симпатию и доверие», – первые слова Каземиро на новом месте.

Хамес покинул «Миннесоту Юнайтед» спустя полгода после перехода

Каземиро, Хамес… Такое ощущение, будто составляю этот дайджест в 2014 году. Только первый в МЛС прибыл, а второй – наоборот. Звёздный 35-летний колумбийский ветеран провёл в «Миннесоте Юнайтед» всего полгода и официально её покинул. Успев провести восемь матчей и сделать два ассиста.

И теперь о грустном: ещё в мае журналист As Colombia Пипе Сьерра писал, что Родригес планирует завершить карьеру после ЧМ-2026. Ждём объявлений!

Главные трансферные слухи дня

Гарначо поехал воскрешать карьеру к Эмери

Фабрицио Романо выдал фирменное Here We Go: «Астон Вилла» согласовала аренду вингера «Челси». Алехандро Гарначо затух в Манчестере и не проявил себя должным образом в Лондоне. Хаби Алонсо не стал с ним нянчиться и отправил к Унаи Эмери, который был лично заинтересован в приглашении аргентинца. Соглашение включает пункт об обязательном выкупе при определённых условиях. В обратном направлении совсем недавно отправился Морган Роджерс, что упростило сделку.

Саммервилла завлекла саудовская лига

Ну или, скорее, саудовская зарплата, что тут греха таить. Мы писали об этом и раньше, однако The Athletic и Фабрицио Романо окончательно подтвердили: «Аль-Хиляль» забирает у «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла. Сумма трансфера предположительно составит € 64,3 млн сразу плюс € 11,7 млн бонусами. Видимо, в Саудовской Аравии внимательно смотрели за чемпионатом мира, где вингер сделал 2+2 за 252 минуты в четырёх матчах. Ну и в последнем сезоне АПЛ он 5+2 за 31 тур оформил, что тоже достойно.

Родри согласен перейти в «Реал»

Родри — лучший игрок ЧМ-2026 Фото: Carl Recine/Getty Images

Есть у Родри такая привычка – выигрывать со сборной Испании крупные турниры и становиться их лучшим игроком. Так было на Евро-2024, так случилось и на ЧМ-2026. А ведь контракт с «Манчестер Сити» истекает через год, и опорник не торопится его продлевать. И вот есть два инсайда. Первый выдал Рамон Альварес де Мон: «Реал» изменил позицию насчёт покупки Родри «от полного отказа до желания участвовать в сделке». Второй – Маттео Моретто: Родри дал согласие на переход в «Реал». Запасаемся попкорном.

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Исса Диоп Фото: ФК «Ипсвич»