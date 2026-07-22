Переход Каземиро, саудовцы берут звезду ЧМ, Эмери — изгоя «Челси». Трансферы и слухи дня

Здесь могла бы быть интересная подводка. Но вы же не ради неё сюда кликнули, правильно? Поэтому сразу переходим к главным трансферным новостям за последние сутки.
Главные состоявшиеся трансферы
Каземиро стал одноклубником Месси в Майами
Каземиро
Фото: ФК «Интер» Майами
Об этом писали очень давно. Но официально «Интер Майами» объявил о подписании Каземиро только теперь. 34-летний опорник искал новый клуб после прощания с «Манчестер Юнайтед» и не стал покидать США, отыграв со сборной Бразилии на чемпионате мира. Контракт подписан краткосрочный – до 2027 года. Но с возможностью продления до 2029-го. Родриго Де Пауль, Лео Месси и Луис Суарес, к вам звёздное пополнение!
«Больше всего меня мотивирует – и, думаю, это справедливо для любого игрока – желание побеждать и постоянно развиваться. Проект, который клуб представил мне, а также усилия всех, кто помог мне оказаться здесь, очень много для меня значат.
Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие – не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Всё, что я могу сказать, – спасибо. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы отплатить клубу за проявленные ко мне симпатию и доверие», – первые слова Каземиро на новом месте.
Хамес покинул «Миннесоту Юнайтед» спустя полгода после перехода
Каземиро, Хамес… Такое ощущение, будто составляю этот дайджест в 2014 году. Только первый в МЛС прибыл, а второй – наоборот. Звёздный 35-летний колумбийский ветеран провёл в «Миннесоте Юнайтед» всего полгода и официально её покинул. Успев провести восемь матчей и сделать два ассиста.
И теперь о грустном: ещё в мае журналист As Colombia Пипе Сьерра писал, что Родригес планирует завершить карьеру после ЧМ-2026. Ждём объявлений!
Главные трансферные слухи дня
Гарначо поехал воскрешать карьеру к Эмери
Фабрицио Романо выдал фирменное Here We Go: «Астон Вилла» согласовала аренду вингера «Челси». Алехандро Гарначо затух в Манчестере и не проявил себя должным образом в Лондоне. Хаби Алонсо не стал с ним нянчиться и отправил к Унаи Эмери, который был лично заинтересован в приглашении аргентинца. Соглашение включает пункт об обязательном выкупе при определённых условиях. В обратном направлении совсем недавно отправился Морган Роджерс, что упростило сделку.
Саммервилла завлекла саудовская лига
Ну или, скорее, саудовская зарплата, что тут греха таить. Мы писали об этом и раньше, однако The Athletic и Фабрицио Романо окончательно подтвердили: «Аль-Хиляль» забирает у «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла. Сумма трансфера предположительно составит € 64,3 млн сразу плюс € 11,7 млн бонусами. Видимо, в Саудовской Аравии внимательно смотрели за чемпионатом мира, где вингер сделал 2+2 за 252 минуты в четырёх матчах. Ну и в последнем сезоне АПЛ он 5+2 за 31 тур оформил, что тоже достойно.
Родри согласен перейти в «Реал»
Родри — лучший игрок ЧМ-2026
Фото: Carl Recine/Getty Images
Есть у Родри такая привычка – выигрывать со сборной Испании крупные турниры и становиться их лучшим игроком. Так было на Евро-2024, так случилось и на ЧМ-2026. А ведь контракт с «Манчестер Сити» истекает через год, и опорник не торопится его продлевать. И вот есть два инсайда. Первый выдал Рамон Альварес де Мон: «Реал» изменил позицию насчёт покупки Родри «от полного отказа до желания участвовать в сделке». Второй – Маттео Моретто: Родри дал согласие на переход в «Реал». Запасаемся попкорном.
Одной строкой
Исса Диоп
Фото: ФК «Ипсвич»
- Официально: «Ипсвич» заплатил € 10 млн «Фулхэму» за защитника сборной Марокко Исса Диопа и € 23,45 млн «Лестеру» за вингера сборной Ганы Абду Фатаву.
- Официально: «Тоттенхэм» продал «Мидлсбро» за € 11,7 млн сразу и столько же бонусами 21-летнего нападающего Уилла Лэнкшира.
- Официально: «Ливерпуль» за € 875 тыс. купил 17-летнего атакующего полузащитника Самуэля Мартинеса из колумбийского «Атлетико Насьональ».
- Официально: бывший защитник «Челси», «Монако» и «Ланса» Маланг Сарр свободным агентом перешёл в саудовский «Неом».
- Официально: пять лет назад «Лестер» заплатил «Зальцбургу» € 30 млн за покупку нападающего Патсона Даки, а теперь отпустил его в «Гамбург» бесплатно.
- Официально: некогда одного из самых перспективных вратарей Франции, 27-летнего Альбана Лафона, за € 1 млн купил у «Нанта» турецкий «Амедспор».
- Официально: «Шальке» бесплатно подобрал бывшего защитника «Лидса» и сборной Австрии Максимилиана Beбepa.
- Официально: «Ахмат» отдал полузащитника Мауро Луну Диале в аренду аргентинскому «Унион Санта-Фе».
- Официально: костромской «Спартак» объявил о подписании черногорского центрального защитника Марко Бугарина.
- Фабрицио Романо: «Реал» готов отдать в аренду без права выкупа атакующего полузащитника Франко Мастантуоно, а также планирует расстаться с защитником Раулем Асенсио.
- The Athletic: «Фулхэм» Альваро Арбелоа ведёт переговоры с «Реалом» о трансфере нападающего Гонсало Гарсии.
- Фабрицио Романо: защитник Кристиан Ромеро покинет «Тоттенхэм» этим летом.
- Marca: «Барселона» уверена, что доведёт трансфер нападающего Хулиана Альвареса до конца, а тот может бойкотировать тренировки с «Атлетико».
- BBC: «Борнмут» отклонил предложение «Челси» о трансфере полузащитника Алекса Скотта на сумму около € 75 млн.
- El Desmarque: Ферран Торрес готов покинуть «Барселону», где его не устраивает предложение о продлении контракта, и намерен уйти в «ПСЖ».
- «Чемпионат»: московское «Динамо» из-за нарушения режима выставило на трансфер нападающего Эль-Мехди Маухуба и согласится на предложение в € 3,5 млн.
- Mozzart Sport: «Црвена Звезда» предложила киевскому «Динамо» приобрести правого вингера Дугласа Овусу, однако получила отказ из-за тесных связей сербского клуба с Россией.
- Герман Гарсия Грова: «Бока Хуниорс» не прочь арендовать нападающего Лусиано Гонду. ЦСКА такой вариант не рассматривает.