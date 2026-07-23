Россияне перешли в клубы из первых лиг Испании и Франции. Есть ли у них шансы на подъём?

Большинству болельщиков вторые по силе европейские дивизионы интересны только весной в контексте «Кто же там пробился наверх?». Теперь появился повод следить за ними почаще: Никита Иосифов вернулся в Сегунду, а Егор Пруцев прописался во французской Лиге 2.

Что у них за команды и есть ли шансы на повышение? Давайте прикинем.

Иосифов перешёл в бывший клуб Ледяхова и Никифорова. Который плотно завяз в Сегунде

Никита Иосифов Фото: realsporting.com

Игорь Ледяхов, Дмитрий Черышев, Юрий Никифоров и Алексей Косолапов. Что их объединяет? Выступление за хихонский «Спортинг»! Теперь список пополнит Никита Иосифов. Один из этой великолепной четвёрки – Черышев – видит в переходе Никиты большие перспективы:

«Про родной для меня клуб могу сказать только хорошее! Иосифов попал в прекрасные условия. Теперь один из самых важных моментов – доказать свою состоятельность. Конечно, «Спортинг» может стать трамплином для перехода в более статусный клуб. В данный момент Хихон – середнячок Сегунды, хотя команда всегда ставит огромные задачи. У клуба великолепные болельщики. Есть прекрасные условия – школа «Марео», где он будет тренироваться. Многое будет зависеть от команды, чтобы был этот самый трамплин. По поводу Хихона я могу сказать только прекрасные слова, так как Иосифов будет находиться в шикарных условиях – остальное зависит от него самого», – сказал Дмитрий «Чемпионату».

В первую очередь удивляет сам факт трансфера. В прошедшем сезоне в «Целе» Никита стал одним из двух лучших бомбардиров словенской лиги (12+8) и её чемпионом. Добрался в Лиге конференций до 1/8 финала, оформив в третьем по статусу еврокубке 3+2. Впереди маячила квалификация ЛЧ, где лучший клуб Словении стартует со второго раунда – там в соперники выпала вовсе не непроходимая албанская «Эгнатия». Казалось, россиянин либо останется, либо найдёт команду поинтереснее середняка Сегунды.

В конце апреля спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин утверждал «Чемпионату», что Иосифов – нарасхват: «К Никите большой интерес отовсюду – человек забивает в еврокубках, а вчера стал чемпионом Словении, у него есть выделяющиеся качества. Иосифовым интересуются в том числе в России. Если будет хорошее предложение, мы его рассмотрим. Из Европы уже были предложения, однако они не устроили ни нас, ни его – Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах. Из России конкретных предложений не было, но я думаю, что будут, судя по тому, какой большой интерес к Иосифову оттуда. Однако у него есть и опция остаться в «Целе» – пусть ещё с нами поиграет в Лиге чемпионов».

И вот две внезапные новости: от 30 июня – Иосифов покинул «Целе» в связи с истечением контракта, от 13 июля – хихонский «Спортинг» объявил о подписании Никиты на один сезон с опцией продления ещё на год. В официальном заявлении клуб подчеркнул важные качества вингера – скорость, дриблинг и креативность.

Никита Иосифов Фото: ФК «Целе»

Понятно, чем хихонцев привлёк Иосифов. Есть повод и кроме удачного предыдущего сезона – значительная часть карьеры Никиты прошла как раз в Испании, так что особой адаптации не потребуется. Он рос в молодёжке «Вильярреала» и даже пару раз сыграл за основу в сезоне-2021/2022 при самом Унаи Эмери. Да, в Ла Лиге ему доверили всего минуту на поле. Зато в Кубке Испании – уже 29. И за них он успел забить «Виктории» в первом раунде. Было и несколько попаданий в заявку, в том числе на важные матчи с «МЮ» и «Атлетико».

Эмери хвалил россиянина в интервью Нобелю Арустамяну: «Никита здорово работает каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок. У Никиты есть большое желание. Даже без знания языка, когда мы делаем упражнения на тренировках, он сначала наблюдает, понимает и пытается повторить в следующий раз. Мы даже удивлены такой быстрой адаптацией, если учитывать то, что он не говорит по-испански. Он прекрасно воспринимает всё на глаз.

Мне приятно работать с ним, потому что он всё делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему всё нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду. Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала».

Никита Иосифов Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возможно, останься Эмери в «Вильярреале», Никита продолжил бы стремительно прогрессировать. Однако Унаи вернулся в Англию, а Иосифов так и не заблистал в «Вильярреале». Да и после повышения второй команды до Сегунды стал получать крохи игрового времени и там. Переезды в другой клуб испанской ФНЛ «Мирандес» и «Кастельон» из третьей по силе испанской лиги успеха тоже не принесли.

Периодом в Словении Никита точно заслужил новый шанс в Испании. Жаль, не удалось найти желающих его подписать в Ла Лиге. Или даже в Сегунде, только среди её фаворитов. «Спортинг» давно увяз в испанской ФНЛ – предстоящий сезон станет там 10-м подряд. Три и четыре года назад клуб даже был близок к вылету и оттуда, занимая одно и то же 17-е место. За этот период только дважды боролся за повышение, оба раза слетая в полуфинале плей-офф для команд, занявших с третьего по шестое места.

Предыдущий сезон хихонцы закончили девятыми, отстав от зоны плей-офф на 11 очков. В этот же их поведёт 41-летний аргентинец Николас Ларкамон. За 11 лет тренерской карьеры он успел сменить… 11 команд. Есть среди них и знаменитые: бразильский «Крузейро» (продержался там два с небольшим месяца), мексиканские «Лион» (выиграл с ним североамериканскую ЛЧ) и «Крус Асуль». В Европе он ранее не работал.

Фанаты «Спортинга» на домашнем матче Фото: realsporting.com

За «Спортинг» играет экс-полузащитник «Химок» Алекс Корредера, поэтому Иосифову будет с кем обсудить российский футбол. В целом же у хихонцев не звёздный, но вполне добротный состав: оценивается в € 28,7 млн (примерно как «Балтика») и уступает только наборам «Жироны» (€ 113,1 млн), «Альмерии» (€ 71,9 млн), «Мальорки» (€ 64,8 млн) и «Овьедо» (€ 33,9 млн). При этом данные ещё будут корректироваться: едва ли побегать в Сегунде есть желание у звёзд вылетевших из Ла Лиги команд. Например, у жиронских Аззедина Унаи и Виктора Цыганкова.

Иосифов легко закрывает оба фланга атаки, может сыграть в оттяжке. В «Целе» он исполнял даже центрфорварда, так что места на поле Никите должно хватить. Тем не менее, кажется, максимум «Спортинга» – борьба за плей-офф. Будет приятно перечитать этот текст весной, увидеть хихонцев на вершине и осознать ошибочность таких суждений.

Новый клуб Пруцева никогда не играл в Лиге 1. Но год назад был очень близок к подъёму

Егор Пруцев Фото: usldunkerque.com

Дюнкерк – исторически известный город: не зря же фильм Кристофера Нолана с одноимённым названием про Вторую мировую войну забрал три статуэтки «Оскар». Но не по-футбольному. В Лигу 1 «Дюнкерк» никогда не пробивался. Да и в Лигу 2 вернулся только по итогам сезона-2022/2023. А через два года сенсационно стал там четвёртым. Заодно добравшись аж до полуфинала Кубка Франции. Где вёл 2:0 в противостоянии с «ПСЖ» до 45-й минуты! Да, в ответ пропустив четыре гола, однако всё равно это огромное достижение.

В плей-офф за повышение в классе «Дюнкерк» тогда уступил «Метцу», пропустив только на 90+3-й минуте. Дальше соперник куда увереннее убрал с пути «Реймс» (4:2 в двухматчевом противостоянии), так что у «Дюнкерка» в финале шансы тоже были бы. Тут бы закрепить успех, да клуб устроил распродажу на € 11,9 млн. В том числе отпустил в «Страсбург» Жессима Яссина, который засветился на ЧМ-2026 за сборную Марокко. И всё, привет, спуск на 10-е место.

Если хихонский «Спортинг» сейчас по стоимости состава примерно как «Балтика», то «Дюнкерк» – как «Факел» (€ 13 млн, из которых в € 1,5 млн оценивается один Пруцев). Это 10-й показатель в Лиге 2. Против € 104 млн у «Нанта», € 95 млн у «Сент-Этьена», € 72,2 млн у «Реймса», € 44 млн у «Метца» и € 22 млн – у «Монпелье». И как с ними тягаться? Зато в пользу «Дюнкерка» говорит средний возраст его футболистов – 23,7 года. А кто лучше всего прокачивает молодёжь? «Барселона». Как раз экс-тренер «Барсы Б» Альберт Санчес в «Дюнкерке» и трудится.

В сильный французский клуб россиянам вообще устроиться непросто. Если даже Далера Кузяева, четвертьфиналиста ЧМ-2018 и многократного чемпиона России в 30 лет (и с пониманием, что платить, как в «Зените», ему не будут) подбирал свободным агентом только аутсайдер Лиги 1 «Гавр». Багаж Пруцева куда скромнее: Егор не заиграл в «Црвене Звезде» (25 матчей всего на 1002 минуты с тремя ассистами), зато пригодился в арендах у того же «Целе» (11+9 в 47 играх) и белградского ОФК (1+5 за 17 выходов). «Дюнкерк» забрал его свободным агентом.

Фанаты «Дюнкерка» Фото: usldunkerque.com

На фоне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ Пруцевым, как и Иосифовым, наверняка интересовались в родной стране. И вовсе не на уровне Первой лиги. Ещё год назад отец Егора Игорь Пруцев рассказывал Odds.ru: «Сын хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более что уже есть определённый опыт, язык он знает».

Сегунда и тем более Лига 2 точно не сильнее РПЛ – это вовсе не накачанный деньгами английский Чемпионшип. Тем не менее из хихонского «Спортинга» и «Дюнкерка» куда проще подкинуть себя на трамплине до условных «Севильи» и даже «Марселя».

Два года назад лучшим бомбардиром Лиги 2 стал Эли Крупи из «Лорьяна». Теперь он кошмарит АПЛ в составе «Борнмута» и привлекает внимание «ПСЖ». Хоакин Паничелли – второй бомбардир Сегунды-2024/2025. А затем он сменил «Мирандес» на «Страсбург», стал звездой Лиги 1 и сыграл за сборную Аргентины. Если бы не тяжёлая травма, глядишь, сверкнул бы и на ЧМ-2026.

Егору сейчас 23 года – он на полтора месяца младше Паничелли. Никите – 25 лет. Всё реально. Возможно, они повторят судьбу Николая Обольского, который последние шесть лет провёл в местечковых испанских клубах и в 29 лет оказался не нужен даже им. А, возможно, через пару лет почитаем, как Пруцев или Иосифов за «Лилль» или «Лион» забил «ПСЖ» и лично Матвею Сафонову.