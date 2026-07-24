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ЦСКА — Балтика, прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 24 июля 2026 года

Суперматч открытия в РПЛ! «Балтика» Талалаева постарается вновь огорчить ЦСКА? LIVE
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
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ЦСКА — «Балтика», прямая онлайн-трансляция матча
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Мы этого дождались, сезон РПЛ вот-вот будет открыт! Всё-таки «Зенит» и «Спартак» ранее бились за Olimbet Суперкубок России, а теперь вот он – регулярный сезон. Его сегодня, 24 июля, запустят в Москве ЦСКА и «Балтика».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чего ждать от армейцев под постоянным руководством Дмитрия Игдисамова? Ответить трудно. Результаты в межсезонье у ЦСКА, прямо скажем, отвратные, хоть и на них нельзя полноценно опираться. Не получилось обыграть представителей Лига Pari – тульский «Арсенал» и «Шинник» (по 1:1). Да и всем соперникам по Премьер-Лиге команда уступила – 0:2 и 2:2 с «Оренбургом», 0:1 с «Локомотивом» и вообще 3:4 с 2:5 — в матче с «Динамо».

«Балтика» же ни разу не уступила. В том числе «Краснодару» (1:1). Да и в прошлом сезоне закончила всего на одно место ниже, чем ЦСКА. Впрочем, в случае победы над калининградцами армейские межсезонные ляпы тут же забудутся. А как всё получится на самом деле, «Чемпионат» проследит в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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