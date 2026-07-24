Главное перед стартом РПЛ. О каждом из 16 клубов

Как изменились команды после трансферов и что у них творилось в межсезонье?

Дождались! Сегодня стартует новый сезон РПЛ! Рассказываем, как поменялись за лето 16 сильнейших команд России, как провели спарринги на сборах и какие цели ставят на чемпионат. Трансферное окно захлопнется только в сентябре, а, значит, составы ещё будут подкорректированы в зависимости от результатов первых туров.

«Зенит»

ФЕЛИПЕ АУГУСТО Фото: РИА Новости

Трансферы:

пришли: Фелипе Аугусто («Трабзонспор», € 15 млн, по данным Transfermarkt), Кевин Андраде («Балтика», € 3,5 млн), Даниил Одоевский («Ростов», возвращение из аренды), Сергей Волков («Сочи», возвращение из аренды), Дмитрий Васильев («Сочи», возвращение из аренды), Ду Кейрос («Оренбург», возвращение из аренды);

ушли: Джон Дуран («Аль-Наср», возвращение из аренды), Арсен Адамов («Ахмат», свободный агент), Ярослав Михайлов («Ростов», свободный агент), Ильзат Ахметов (без клуба, свободный агент), Михаил Кержаков (завершил карьеру).

Как провели лето

«Зенит» начинает чемпионат, уже завоевав первый трофей нового сезона. В минувший уикенд чемпион победил обладателя Кубка страны «Спартак» в матче за Суперкубок России. Правда, не без везения. Команда Сергея Семака ушла от поражения со счётом 0:1 только в компенсированное время благодаря голу Александра Соболева с 11-метрового, а затем выиграла серию пенальти. Тем не менее старт радостный для Санкт-Петербурга – повалили принципиального соперника.

В шести встречах на летних сборах «Зенит» тоже не проиграл ни разу. Сине-бело-голубые одержали четыре победы над «Ленинградцем» (4:0), махачкалинским «Динамо» (2:0), чемпионом Узбекистана «Нефтчи» (4:1) и чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» (3:1), сыграли вничью с аргентинской «Химнасией» (1:1) и во второй встрече с «Динамо» из Махачкалы (1:1). В общем, подготовка, проведённая в Санкт-Петербурге, была как будто успешной, тем более включала в себя спарринги с зарубежными командами.

«Зенит» с Суперкубком России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока главный трансфер «Зенита» – покупка 22-летнего бразильца Фелипе Аугусто, который может выйти на любой позиции в группе атаки и забил 15 мячей в прошлом сезоне в Турции. Но известно, что клуб продолжает искать усиление в линию нападения. Пытался забрать у московского «Динамо» Константина Тюкавина, однако пока без успеха – форварда сборной России не отпускают. Андраде из «Балтики» – укрепление обоймы, хотя в «Зените» и без колумбийца есть четыре центральных защитника. Ушли из команды те, кто Сергею Семаку уже не был нужен, включая провалившегося в России Дурана. А Кержаков-младший повесил перчатки на гвоздь и стал тренером вратарей чемпиона. От «Зенита» стоит ещё ждать трансферов как на вход, так и на выход. В частности возможна продажа вингера сборной Бразилии Луиса Энрике, который, как и капитан Дуглас Сантос, пропустил летние сборы из-за участия в ЧМ-2026.

В «Зените», разумеется, ставят цели выиграть все турниры, где участвуют. Председатель правления клуба Константин Зырянов сказал в июле: «Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами – задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась – чемпионство и борьба за Кубок».

«Краснодар»

Кристиан Фото: ФК «Краснодар»

Трансферы:

пришли: Кристиан («Крузейро», € 9,6 млн), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», € 7,3 млн), Илья Вахания («Ростов», € 1,55 млн), Даниил Уткин («Ростов», свободный агент), Магомед Оздоев (ПАОК, свободный агент), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик», возвращение из аренды);

ушли: Эдуард Сперцян («Аль-Ахли», € 21,9 млн), Джованни Гонсалес («Ривер Плейт», € 450 тыс.), Олакунле Олусегун («Ростов», € 450 тыс.), Виктор Са («Сан-Паулу», свободный агент), Густаво Фуртадо («Волос», аренда), Даниил Голиков («Ростов», аренда).

Как провели лето

Экс-чемпион пережил бурное трансферное лето и тихое футбольное. «Краснодар» провёл на сборах четыре спарринга. Разгромил соперников из российского «подземелья» – ПСК (5:1) и «Висту» (4:0). Похуже сыграл с командами из РПЛ – уступил «Ростову» (3:4) и выдал ничью с «Балтикой» (1:1).

Болезненной потерей стал для «Краснодара» отъезд в Саудовскую Аравию воспитанника и самого результативного игрока чемпионата России прошлого сезона Сперцяна, набравшего 13+16 в 30 матчах. Клуб Сергея Галицкого прилично заработал, совершив рекордную продажу в своей истории, но вряд ли этому рад сам владелец. На место Сперцяна «быки» до сих пор никого не подписали – это наводит на мысль, что на позиции под нападающим решили наигрывать Никиту Кривцова.

Другим игрокам замены уже нашли. Ушёл правый защитник Гонсалес – на его позицию взят российский сборник Вахания. Не стал продлевать контракт Виктор Са – «Краснодар» приобрёл нового вингера из Бразилии Кристиана. Кроме того, слишком урезанную во второй части минувшего сезона обойму дополнят экс-игрок сборной России Оздоев и вернувшийся в клуб другой воспитанник Уткин. Опытные, квалифицированные центрхавы.

Илья Вахания Фото: ФК «Краснодар»

Ещё одна проблема для Мурада Мусаева – травма лучшего бомбардира РПЛ Джона Кордобы, полученная колумбийцем на ЧМ-2026. Нападающий, вокруг которого во многом строится игра в атаке, пропустит начало сезона. Перед стартом чемпионата «Краснодар» купил у «Локомотива» Воробьёва, хотя это форвард иного плана. Тоже, кстати, возвратил собственного воспитанника. Трансфер железнодорожника – значимое событие для РПЛ, но вопрос в том, куда его ставить, когда восстановится Кордоба. Использование Воробьёва в глубине или на фланге, возможно, снизит его эффективность. Неужели игрок сборной России сядет на скамейку?

Несмотря на вынужденную перестройку команды, цели у «Краснодара» остаются максимальными. Глава селекционного отдела клуба Максим Бузникин сказал: «Потери Сперцяна, Виктора Са и Кордобы? Конечно, когда это происходит с тремя ведущими футболистами — это слишком много. Посмотрим [какими будут перспективы], сложно сказать, ведь это футбол. Мы будем делать так, чтобы «Краснодар» остался в борьбе за чемпионство».

«Локомотив»

Георгий Джикия Фото: ФК «Локомотив»

Трансферы:

пришли: Георгий Джикия («Антальяспор», свободный агент), Александр Коваленко («Сочи», аренда);

ушли: Дмитрий Воробьёв («Краснодар», € 7,3 млн), Данил Пруцев («Спартак», возвращение из аренды), Артём Тимофеев («Пари НН», свободный агент), Владислав Сарвели («Пари НН», свободный агент), Артём Корнеев («Текстильщик», аренда).

Как провели лето

У «Локомотива» тревожное межсезонье, хотя по результатам спаррингов на летних сборах этого не скажешь. Команда Михаила Галактионова провела восемь матчей разными составами и победила в шести из них – «Знамя Труда» (8:0), костромской «Спартак» (2:0), «Акрон» (3:0), московский «Спартак» (2:0), ЦСКА (1:0) и «Рубин» (3:1). Кроме того, была ничья с «Родиной» (0:0), а также единственное поражение в другой встрече с «Рубином» (1:3).

Что должно волновать тренера «Локомотива», так это трансферная работа клуба. Ушли два важнейших игрока – основной форвард Воробьёв продан в «Краснодар», а Пруцев вернулся после аренды в «Спартак». Известно, что железнодорожники хотели оставить у себя центрального полузащитника, но пока не могут потянуть его покупку.

Вдобавок обойма сократилась из-за расставания ещё с двумя футболистами тех же амплуа – Сарвели и Тимофеевым. Добавляют проблем травма второго нападающего Комличенко, выбывшего на несколько месяцев, и временное отсутствие лидера обороны Сесара Монтеса. Мексиканцу требовался отдых после ЧМ-2026, затем уйдёт какое-то время на восстановление формы.

Новичков пока двое. «Локомотив», по крайней мере, до продажи пополнившего клубный бюджет Воробьёва мог подписывать исключительно свободных агентов. Экс-капитан сборной России Джикия – центральный защитник с большим опытом, а талант хавбека Коваленко очевиден для всех, однако уровень их игры в последних сезонах заставляет сомневаться, что оба готовы выиграть конкуренцию за место в основе. Но главный вопрос – кого ставить в атаку на старте сезона. Первым приходит на ум Вадим Раков, вернувшийся после травмы ещё в апреле из «Крыльев Советов», где он довольно ярко выступал на правах аренды. Вот только воспитанник «Локо» не выходил в РПЛ с начала ноября, и прежде Галактионова не всё устраивало в его действиях на поле.

Александр Коваленко Фото: ФК «Локомотив»

И всё-таки тренер нацеливает команду как минимум на повторение достигнутого – попадание в топ-3.

«Локомотив» – большой клуб с большими амбициями, – подчеркнул Галактионов. – Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определённый скачок и шаг вперёд по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум – лучше».

«Спартак»

Виктор Парада Фото: ФК «Спартак»

Трансферы:

пришли: Виктор Парада («Алавес», € 5 млн), Даниил Хлусевич («Ахмат», возвращение из аренды), Данил Пруцев («Локомотив», возвращение из аренды), Антон Зиньковский («Сочи», возвращение из аренды);

ушли: Никита Чернов («Крылья Советов», свободный агент), Илья Самошников («Рубин», аренда), Егор Гузиев («Текстильщик», аренда), Олег Рябчук (без клуба, свободный агент), Тео Бонгонда (без клуба, свободный агент), Антон Заболотный (без клуба, свободный агент).

Как провели лето

«Спартак» проиграл первый официальный матч сезона – «Зениту» за Суперкубок России, но оставил приятное впечатление. Хуан Карлос Карседо и его команда уже почти держали трофей в своих руках. Если бы не роковая ошибка Александера Джику, «привезшего» 11-метровый, обладатель Кубка забрал бы себе и Суперкубок.

Куда без скандальных последствий: «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

До поражения от чемпиона в серии пенальти «Спартак» этим летом одержал две победы в четырёх спаррингах на сборах, по разу сыграл вничью и уступил. Команда Карседо с минимальным счётом выиграла у костромского «Спартака» (1:0) и «Крыльев Советов» (3:2). Разошлась миром с «Рубином» (0:0) и была бита «Локомотивом» (0:2).

С трансферами «Спартак» не спешит. На левый фланг обороны подписали малоизвестного испанца Параду, у которого лишь один сезон в Примере. Но его плюс – универсальность, Виктор способен закрыть позицию и центрального защитника. Правда, при новом лимите пробиться в основу будет не так-то просто – с «Зенитом» и без него в стартовом составе появились семь легионеров. Из трёх вернувшихся после аренд футболистов в Суперкубке сыграл только Пруцев, вышедший на замену, а Хлусевич остался на скамейке. Вряд ли они получат много шансов от Карседо. С другой стороны, и потерь ощутимых нет. Ушли те, кто не особо был нужен испанскому тренеру. Поразительно, насколько короткой оказалась карьера в «Спартаке» экс-защитника сборной России Самошникова, которого отправили в аренду в «Рубин».

Впрочем, московский клуб, судя по публиковавшимся летом инсайдам, ещё не закончил с трансферами. Стоит ждать нового нападающего и, возможно, вингера. Амбиции красно-белых требуют усиления состава. В наступающем сезоне «Спартак» идёт за золотом РПЛ. Гендиректор клуба Сергей Некрасов говорил об этом ещё в начале июня: «Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели».

ЦСКА

Дмитрий Игдисамов Фото: ПФК ЦСКА

Трансферы:

пришли: Джамалутдин Абдулкадыров («Ахмат», возвращение из аренды), Артём Шуманский («Крылья Советов», возвращение из аренды);

ушли: Секу Койта («Генчлербирлиги», € 1,6 млн), Даниэль Руис («Мильонариос», возвращение из аренды), Максим Мухин («Ростов», свободный агент), Илья Агапов («Уфа», свободный агент), Амир Риванди (без клуба, свободный агент), Глеб Пополитов («Пари НН», аренда).

Как провели лето

Наверное, у болельщиков ЦСКА давно не было так беспокойно на душе в межсезонье, как этим летом. Во-первых, красно-синих возглавил тренер без подтверждённого в РПЛ уровня. Дмитрий Игдисамов прежде работал только в детско-юношеском и молодёжном футболе. Армейцы неплохо выглядели при нём в последних трёх матчах прошлого сезона, когда Игдисамов заменил Фабио Челестини. Но собрать и подготовить команду самому – совсем другая история.

Кроме того, веру в экс-тренера дубля ЦСКА точно не укрепили спарринги на летних сборах – ни одной победы в шести встречах! Армейцы выдали ничьи с «Шинником» (1:1), «Арсеналом» (1:1) и «Оренбургом» (2:2), потерпели поражения от того же «Оренбурга» (0:2), «Локомотива» (0:1) и московского «Динамо» (2:5). Сам Игдисамов вполне логично заявляет, что результаты товарняков не имеют никакого значения. Но в топ-клубе любое поражение воспринимается болезненно, а тем более такое, как в «братском» дерби: всего за неделю до старта чемпионата красно-синие пропустили четыре мяча от динамовцев за первые полчаса.

Отсутствие трансферов на вход также не добавляет позитива. Правда, по нашей информации, уже после матча 1-го тура с «Балтикой» к армейцам присоединится голкипер «Балтики» Максим Бориско – ценное усиление на фоне травмы Игоря Акинфеева. Продолжается и «вечный» поиск забивного нападающего. Один из кандидатов, находящихся в шорт-листе ЦСКА, – Мирлинд Даку из «Рубина». Вопрос упирается в то, потянет ли московский клуб «личку» албанца. В остальном с точки зрения селекции армейцев обсуждать пока нечего. Все лидеры на месте, костяк команды красно-синие сохранили.

«Задачи стоят самые максимальные, как всегда, – отметил Игдисамов. – Это ЦСКА, здесь других задач не ставится. Мы все спортсмены и амбициозные люди. Мы выходим на поле не для того, чтобы просто мяч покатать, а чтобы обыграть соперника и подняться как можно выше. Результат — попадание на пьедестал. Всегда хочется закончить сезон, повесив на себя медаль, поднять кубок. Будем стремиться к этому».

«Балтика»

Фахд Муфи Фото: ФК «Балтика»

Трансферы:

пришли: Илья Кирш («Пари НН», € 700 тыс.), Максим Шнапцев («Пари НН», € 500 тыс.), Фахд Муфи («Оренбург», € 500 тыс.), Эдуардо Андерсон («Альянца», € 250 тыс.), Константин Шильцов («Нефтехимик», свободный агент);

ушли: Кевин Андраде («Зенит», € 3,5 млн), Абу-Саид Эльдарушев («Ротор», € 120 тыс.), Дерик Ласерда («Куяба», возвращение из аренды), Юрий Ковалёв (БАТЭ, свободный агент), Никита Бозов («Торпедо», аренда), Кирилл Степанов («Волга», аренда).

Как провели лето

«Балтика» стала главной сенсацией прошлого сезона РПЛ, а теперь перед командой Андрея Талалаева будет стоять в какой-то степени ещё более трудная задача. Удержаться наверху сложнее, чем однажды забраться на вершину. Для калининградцев, всего год назад вернувшихся в элиту, финиш на шестом месте был сродни чемпионству – «Балтика» обошла все клубы, которые по привычке не относят к топ-6 и претендентам на медали.

На летних сборах команда Талалаева в основном побеждала. Калининградцы выиграли спарринги у ульяновской «Волги» (3:0), «Акрона» (1:0), турецкой «Испарты 32» (11:0) и македонского «Тиквеша» (5:0 и 6:0). Помимо того, заработали ничью во встрече с «Краснодаром» (1:1). В общем, доказывают свою боеспособность.

Самый многообещающий трансфер «Балтики» – подписание, вероятно, лучшего игрока прошлого сезона в «Оренбурге» Муфи, который закроет правый фланг, где раньше «зажигал» Владислав Саусь. Молодые таланты из «Пари НН» Кирш и Шнапцев тоже интересные приобретения. Арендованного зимой центрального защитника Эдуардо Андерсона выкупили у «Альянсы», а вот бразильского форварда Дерика Ласерду почему-то не стали. Хавбек Шильцов был заметной фигурой в Первой лиге. Из важных фигур Талалаев лишился в межсезонье только Андраде. Тем не менее тренер даёт понять в интервью, что без новых трансферов у «Балтики» едва ли получится удержаться в топ-6:

«Мы прошли два сбора. Ждём новичков. Только чемпионат покажет, в каком состоянии мы находимся. Ребята работают очень хорошо. Слава богу, нет серьёзных травм. Какие цели в РПЛ? Пока по сегодняшним приобретениям мы должны быть скромны в постановке задач на сезон».

«Динамо» Москва

Сандро Шварц Фото: РИА Новости

Трансферы:

пришли: Лука Гагнидзе («Гранада», возвращение из аренды), Егор Смелов («Пари НН», возвращение из аренды);

ушли: Иван Лепский («Крылья Советов», € 300 тыс.), Муми Нгамалё (без клуба, свободный агент), Егор Назаренко («Оренбург», аренда).

Как провели лето

У «Динамо», как и у ЦСКА, главный на сегодняшний день «трансфер» лета – назначение нового тренера. Сандро Шварц спустя четыре года вернулся в московскую команду, с которой брал бронзу РПЛ и доходил до финала Кубка России.

Ушёл Нгамалё – контракт с камерунцем не продлили. А вот, например, голкипера Андрея Лунёва «Динамо» сохранило, заключив новый договор по схеме 1+1+1. Видимо, он останется первым номером и при Шварце. Возможно, уйдёт из команды Маухуб: по нашей информации, форварда выставили на трансфер из-за нарушения режима.

«Динамо» начало сборы с поражения от московского «Торпедо» (0:2), а потом всех побеждало – «Пари НН» (2:1), «Оренбург» (2:1), «Акрон» (1:0) и ЦСКА (5:2). Ещё и собственный фарм-клуб разгромило (10:0).

«Рубин»

Илья Самошнико Фото: ФК «Рубин»

Трансферы:

пришли: Игнасио Сааведра («Сочи», € 670 тыс.), Максим Игнатьев («Спартак» Кс, € 150 тыс.), Илья Самошников («Спартак», аренда), Никола Чумич («Сарагоса», возвращение из аренды), Касра Тахери («Пайкан», возвращение из аренды);

ушли: Марвин Чуни («Олимпия», аренда), Алексей Кеняйкин («Туран», свободный агент), Далер Кузяев (без клуба, свободный агент), Александр Ломовицкий (без клуба, свободный агент), Александр Зотов (без клуба, свободный агент), Олег Иванов (завершил карьеру), Антон Швец (завершил карьеру), Марат Апшацев («Динамо» Мх, аренда), Эрик Мукба («Нефтехимик», аренда), Никита Васильев («Нефтехимик», аренда).

Как провели лето

Лет 15 назад и «Рубин» считался топ-клубом РПЛ, его каждый сезон относили к числу реальных претендентов на золото. После вылета и возвращения из Первой лиги от казанской команды пока не ждёшь великих дел. Но за её перезагрузкой под руководством испанского тренера Франка Артиги следить интересно – будет ли обещанный более атакующий и зрелищный футбол?

На летних сборах «Рубин» и побеждал, и уступал. Команда Артиги одолела «Крылья Советов» (2:0) и «Локомотив» (3:1). Потерпела поражения от «Оренбурга» (1:2) и «Локомотива» (1:3) во втором спарринге. Кроме того, сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1) и «Спартаком» (0:0). Средние результаты – как будто подтверждают статус середняка РПЛ, хотя в Казани хотят большего.

Из трансферов выделяются выкуп поигравшего весной за «Рубин» Сааведры у «Сочи» и аренда из московского «Спартака» Самошникова. Новое имя для РПЛ – левый защитник Игнатьев из «Спартака» костромского. Посмотрим, насколько хорош будет в элите один из лучших ассистентов Первой лиги прошлого сезона. Артига даёт понять – этого недостаточно, нужны ещё новички, чтобы поменять стиль команды. Тем временем «Рубин» избавился в межсезонье от группы запасных, включая нескольких возрастных футболистов. Двое и вовсе завершили карьеры. Легенда Иванов теперь тренер – вошёл в штаб Артиги. Как ни странно, в клубе спокойно отнеслись и к уходу экс-игрока сборной России Кузяева, пусть даже период в Казани был не лучшим для Далера.

«Конечно, цель «Рубина» в новом сезоне — быть выше, чем в прошлом. Максимально близко к топ-5. Вы сами видите много примеров, когда это происходит. Другой вопрос, насколько это стабильная история или разовый результат. Довольны ли мы работой Артиги? Да», – высказался о задачах для испанского тренера гендиректор «Рубина» Александр Айбатов.

«Ахмат»

Калиду Сидибе Фото: ФК «Ахмат»

Трансферы:

пришли: Кирилл Щетинин («Ростов», € 2,4 млн), Эральд Максути («Фламуртари», € 700 тыс.), Жулио Ромау («Ференцварош», € 250 тыс.), Расул Мицаев («Велес», € 170 тыс), Алексей Касаджиков («Зенит», € 30 тыс.), Арсен Адамов («Зенит», свободный агент), Калиду Сидибе («Генгам», свободный агент), Анас Эль-Махрауи («Оренбург», свободный агент);

ушли: Мохаммадмехди Заре («Персеполис», € 800 тыс.), Рифат Жемалетдинов (без клуба, свободный агент), Ризван Уциев (завершил карьеру), Мауро Луна Диале («Унион Санта-Фе», аренда), Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА, возвращение из аренды), Даниил Хлусевич («Спартак», возвращение из аренды), Валерий Царукян («Пари НН», возвращение из аренды).

Как провели лето

Команда Станислава Черчесова – скрытый фаворит нового сезона. «Ахмат» прогрессировал при экс-тренере сборной России, впечатляюще провёл по результатам и летние сборы. Южане победили сербские ОФК (3:0), «Борац» (3:1), ИМТ (1:0), боснийский «Радник» (3:0) и «Аджман» из ОАЭ (1:0), сыграли вничью с ещё одним представителем чемпионата Сербии «Нови Пазар» (1:1). Понятно, что в соперниках были не топ-команды, но, по признанию самого Черчесова, сербы рубились на сборах с максимальным настроем, доходило до стычек на поле. Судейство, жара и качество газонов только усложняли задачу «Ахмату».

Провёл клуб из Грозного и довольно мощную для себя трансферную кампанию. Особенно в плане усиления полузащиты. Подписал лидера «Ростова» Щетинина и группу квалифицированных легионеров – двухметрового экс-игрока академии «ПСЖ» Сидибе, засветившегося когда-то в Лиге 1, бразильца Ромау, албанца Максути. Да и в линию обороны добавился бывший защитник «Зенита» Адамов. Подъехала перспективная молодёжь. Другое дело, как всех этих футболистов будут заявлять на фоне трансферного бана? В середине июля ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новичков из-за задолженности по выплатам солидарных взносов. Клуб из Грозного идет в CAS (Спортивный арбитражный суд), чтобы доказать свою невиновность в сложившейся ситуации. Деньги не перевести – клиринговый центр ФИФА не открывает счёт из-за санкций.

Кирилл Щетинин Фото: ФК «Ахмат»

Между тем состав «Ахмата» образца прошлого сезона сократился на шесть человек. Трое вернулись в свои клубы после аренд, ветеран Уциев завершил карьеру, ещё двоих южане отпустили сами. Никто из основных игроков не покинул Грозный, однако при дефиците кадров любая потеря будет ощутима. Если же ничего не помешает Черчесову в построении команды, то «Ахмат» готов как минимум подняться в топ-8.

«Какое место устроит в новом сезоне? Устроит — быть чемпионами. А цель — радовать болельщиков, в каждой игре стремится побеждать. Быть выше, чем мы были в прошлом году», – поделился планами гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Ростов»

Игор Ногейра Фото: ФК «Ростов»

Трансферы:

пришли: Олакунле Олусегун («Краснодар», € 450 тыс.), Игор Ногейра («Сабах», свободный агент), Максим Мухин (ЦСКА, свободный агент), Ярослав Михайлов («Зенит», свободный агент), Даниил Голиков («Краснодар», аренда), Имран Азнауров («Ротор», возвращение из аренды);

ушли: Кирилл Щетинин («Ахмат», € 2,4 млн), Илья Вахания («Краснодар», € 1,55 млн), Максим Турищев («Факел», € 120 тыс.), Даниил Уткин («Краснодар», свободный агент), Хорен Байрамян («Урал», свободный агент), Хидает Ханкич (без клуба, свободный агент), Евгений Чернов (без клуба, свободный агент), Мохаммад Мохеби (без клуба, свободный агент), Эяд Эль-Аскалани («Пирамидс», аренда), Александр Тарасов («Спартак» Кс, аренда), Даниил Одоевский («Зенит», возвращение из аренды).

Как провели лето

Межсезонье для «Ростова» стало временем изменений в руководстве. Новым гендиректором будет Андрей Чайка, чей клуб, названный в честь своего создателя, залетел несколько лет назад в Первую лигу, но зачах из-за финансовых проблем. Кроме того, владелец ПАОКа Иван Саввиди возглавил попечительский совет «Ростова». Тренер Джонатан Альба не будет жертвой движения фигур – испанец продолжает работу с командой.

В ходе летних сборов «Ростов» одолел «Краснодар» (4:3), сыграл вничью со ставропольским «Динамо» (0:0) и обменялся победами с «Факелом» (1:3 и 2:1). Едва ли команда отойдёт от того футбола, к которому приучила при Альбе, но в предстоящем сезоне у испанца будет ещё более трудный вызов. Необходимо компенсировать кадровые потери и встраивать новичков – не факт, что пришедшие игроки гарантируют такое же качество.

Олакунле Олусегун Фото: ФК «Ростов»

Основа «Ростова» ослабла из-за уходов Вахании, Щетинина и Мохеби. Обойма сократилась после того, как клуб покинули два вратаря – Ханкич и Одоевский, а также ставший местной легендой Байрамян. Ростовчане отреагировали на расставание с дуэтом голкиперов арендой молодого Голикова из «Краснодара», а на флангах атаки наверняка поможет сохранить скорость другой экс-игрок «быков» Олусегун. Центр обороны укрепит чемпион Азербайджана в состава «Сабаха» опытный бразилец Ногейра. Альбе также остаётся надеяться, что центрхавы Мухин и Михайлов более успешно перезагрузят карьеры в РПЛ.

Тем не менее испанский тренер «Ростова» настроен позитивно перед стартом чемпионата:

«Ждать ли в «Ростове» ещё новичков? Всегда ждём, дверь открыта, пожалуйста, – признался Альба. – Да, может быть усиление. Первая наша задача — не вылететь. И сделать то, что можно, в розыгрыше Кубка. Я считаю, что команда в этом сезоне будет играть лучше, потому что у нас стало больше вариантов, больше людей».

«Крылья Советов»

Денис Макаров Фото: ПФК «Крылья Советов»

Трансферы:

пришли: Иван Лепский («Динамо» М, € 300 тыс.), Денис Макаров («Кайсериспор», свободный агент), Мартин Крамарич («Сочи», свободный агент), Никита Чернов («Спартак», свободный агент), Владислав Шитов («Торпедо», возвращение из аренды), Иван Бобёр («Нефтехимик», возвращение из аренды);

ушли: Роман Евгеньев («Пари НН», свободный агент), Владимир Хубулов («Динамо» Мх, свободный агент), Алексей Сутормин («Факел», свободный агент), Дмитрий Иванисеня («Текстильщик», аренда), Гонсало Рекена («Институто», возвращение из аренды), Ильзат Ахметов («Зенит», возвращение из аренды), Артём Шуманский (ЦСКА, возвращение из аренды).

Как провели лето

Для возглавляющего «Крылья Советов» Сергея Булатова эта предсезонка – первая в РПЛ как главного тренера. 54-летний специалист, сменивший в апреле Магомеда Адиева, должен доказать, что потянет этот уровень уже не в качестве временщика. Весной самарская команда запомнилась при нём умением атаковать на скорости и сумела сохранить место в элите, но результаты летних спаррингов не воодушевляют.

«Крылья Советов» на сборах сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1) и потерпели поражения от «Сокола» (2:3), «Спартака» (2:3), «Рубина» (0:2) и «Акрона» (0:2). Победили лишь клуб Медиалиги «Матч ТВ» (6:0), однако таких соперников в сезоне точно не будет. Константин Генич если и приедет в Самару, то только чтобы прокомментировать игру команды Булатова.

Хотя усилились «Крылья Советов» достаточно хорошо для своих скромных возможностей. После аренд сохранили центральных защитников Чернова и Лепского, вернули из Турции в РПЛ экс-динамовца Макарова, забрали из «Сочи» Крамарича. Свежие лица в линии атаки способны добавить самарцам голов. Из тех, кто ушёл из «Крыльев Советов», никто не играл по-настоящему важной роли при Булатове. Разве что Ахметов, поделивший первое место в команде по «гол+пас» (1+6 в 23 матчах прошлого сезона РПЛ), мог бы пригодиться.

Мартин Крамарич Фото: ПФК «Крылья Советов»

По словам гендиректора «Крыльев Советов» Тархана Джабраилова, самарский клуб нацелен на попадание в топ-10:

«Базовая задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В Кубке России — пройти как можно дальше. Думаю, что перед началом сезона турнирная задача будет конкретизирована. Также «Крыльям» надо показывать качественную игру, которая будет привлекать болельщиков на трибуны».

«Оренбург»

Джерссон Гонсалес Фото: ФК «Оренбург»

Трансферы:

пришли: Роберт Мехия («Онсе Кальдес», € 800 тыс.), Джерссон Гонсалес («Санта-Фе», аренда), Беньямин Бош («Велес Сарсфилд», аренда), Егор Назаренко («Динамо» М, аренда), Андрей Касаджиков («Зенит», аренда), Тимофей Мартынов («Днепр», возвращение из аренды), Максим Сыщенко («Черноморец», возвращение из аренды), Николай Косерик («Машук-КМВ», возвращение из аренды), Алексей Барановский («Уфа», возвращение из аренды);

ушли: Фахд Муфи («Балтика», € 500 тыс.), Павел Горелов («Ротор», € 230 тыс.), Эмирджан Гюрлюк («Чорум», свободный агент), Владан Бубанья («Рапид», аренда), Ацамаз Ревазов («Ротор», аренда), Николай Сысуев (без клуба, свободный агент), Ираклий Квеквескири (без клуба, свободный агент), Степан Оганесян (без клуба, свободный агент), Иван Игнатьев (без клуба, свободный агент), Анас Эль-Махрауи («Ахмат», возвращение из аренды), Ду Кейрос («Зенит», возвращение из аренды), Тигран Аванесян («Арсенал», возвращение из аренды).

Как провели лето

«Оренбург» не промахнулся в октябре 2025-го, назначив главным тренером специалиста без опыта работы в РПЛ Ильдара Ахметзянова. Он сохранил уральцев в элите. Теперь перестраивает команду – изменений в межсезонье у «Оренбурга» немало.

Покинули клуб около десятка футболистов. В их числе второй по результативности игрок команды в прошлом сезоне РПЛ Гюрлюк (4+1 в 24 матчах) и поделивший третью строчку Ду Кейрос (2+1 в 24 встречах). Ещё более ощутимая потеря, на первый взгляд, правый защитник Муфи. Его трансфер принёс «Оренбургу» летом наибольший доход. Опытный Квеквескири тоже был не последней фигурой в составе уральцев, пусть и выпал из основы в 2026 году.

Новичков у «Оренбурга» на данный момент всего пятеро. Причём четверо из них – в аренде. Клуб выкупил только опорника Мехию, которого мы помним по непродолжительному периоду в «Химках» в сезоне-2024/2025. Колумбиец и его соотечественник Гонсалес – пока самые заметные подписания уральцев. Арендованный у «Санта-Фе» с опцией выкупа вингер быстр, хорошо бежит за спины и умеет обыгрывать один в один. По крайней мере, с такой характеристикой едет в РПЛ. 21-летний аргентинец Бош ещё не очень известен, так как сыграл всего четыре матча за первую команду «Велес Сарсфилд», но вызывался в молодёжную сборную. Плюс добавились два молодых таланта из клубов РПЛ. Касаджиков в свои 18 лет набрал 7+4 в 18 встречах Второй лиги.

Андрей Касаджиков Фото: ФК «Зенит»

Добавляет головной боли опоздание на сборы лучшего бомбардира и ассистента «Оренбурга» Хорди Томпсона, которого руководство пообещало оштрафовать. Тем не менее в клубе ждут улучшение результата минувшего сезона – об этом говорил президент клуба Кирилл Волженкин:

«Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что мы локальную задачу решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание. Не хотим постоянно быть внизу, нервировать болельщиков. С учётом текущего уровня мы далеко идущих планов не строим. «Оренбург» должен быть крепким середняком стабильно. Не аутсайдером».

«Акрон»

Слободан Тедич Фото: ФК «Акрон»

Трансферы:

пришли: Юрий Железнов («Урал», € 450 тыс.), Слободан Тедич («Чукарички», € 400 тыс.), Никита Платон («КАМАЗ», € 35 тыс.), Дуду («Арис», аренда), Пауло Витор (АВС, возвращение из аренды), Вячеслав Бардыбахин («Ротор», возвращение из аренды);

ушли: Ифет Джаковац («Войводина», € 800 тыс.), Сергей Волков («Родина», € 100 тыс.), Боян Димоски («Шкендия», свободный агент), Максим Кузьмин («Сочи», свободный агент), Александр Васютин (без клуба, свободный агент), Кирилл Данилин (без клуба, свободный агент), Артём Дзюба (без клуба, свободный агент), Эдгар Севикян («Ференцварош», возвращение из аренды).

Как провели лето

«Акрон» страдал на финише прошлого сезона и с гигантским трудом спас место в элите благодаря победе в стыках, поэтому летом должен был и тренерский штаб менять, и состав освежать. Команду возглавил Срджан Благоевич, которого за взгляды на футбол, стиль и тактику прозвали «сербским Гвардиолой». Но в лигах уровня РПЛ он прежде не трудился, следовательно, и его назначение в общем-то риск.

На сборах «Акрон» играл много, видимо, с целью отработать все задумки Благоевича непосредственно на футбольном поле. Результаты были разными. Тольяттинцы победили «Родину» (5:0), «Ротор» (3:1) и «Крылья Советов» (2:1), выдали ничью с «Факелом» (1:1), потерпели поражения от «Балтики» (0:1), «Локомотива» (0:3) и московского «Динамо» (0:1). Однако только первые матчи сезона покажут, насколько команда приблизилась к тому футболу, который ставит сербский тренер.

Срджан Благоевич Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» в любом случае изменился бы, поскольку в межсезонье клуб покинул Дзюба. Вряд ли реально найти другого центрфорварда, с которым можно столько играть через длинные передачи. Экс-капитан сборной России был лучшим в команде по «гол+пас» (8+5 в 26 матчах) в прошедшем чемпионате. Из других заметных футболистов «Акрон» отпустил Джаковаца и Кузьмина. Да и Васютин с Севикяном – не последние игроки для РПЛ, несмотря на то что в минувшем сезоне фактически не помогли тольяттинцам.

Возможности новичков «Акрона» – пока загадка. Вингер Железнов хорош в дриблинге, но даже в Первой лиге его результативность не потрясала (4+4 в 29 матчах за «Урал»). Рослый центрфорвард Тедич – формально замена Дзюбе – прошёл «Манчестер Сити», а в прошлом сезоне попал в топ-5 самых результативных игроков чемпионата Сербии (11+5 в 30 встречах), вот только уровень РПЛ намного выше. Бразильский вингер Дуду не был 100-процентно основным в греческом «Арисе». Так что непросто прогнозировать подъём «Акрона» в таблице, хотя именно этого и потребуют от Благоевича.

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии, – объяснил выбор клуба гендиректор «Акрона» Константин Клюшев. – Благоевич – тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому ещё зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ. Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперёд. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным».

«Динамо» Мх

Даниил Лесовой Фото: ФК «Динамо» Мх

Трансферы:

пришли: Андрес Аларкон («Патриотас», € 1 млн), Владимир Хубулов («Крылья Советов», свободный агент), Марат Апшацев («Рубин», аренда), Даниил Лесовой («Пари НН», аренда);

ушли: Джемал Табидзе (без клуба, свободный агент), Кирилл Помешкин («Машук-КМВ, аренда), Мехди Мубарик («Аль-Айн, возвращение из аренды).

Как провели лето

У махачкалинского «Динамо» межсезонье прошло спокойно. Разве что конфликт Гаджи Гаджиева с Шамилем Газизовым ненадолго разжёг огонь в медиапространстве. Но гендиректор «Динамо» не стал отвечать на выпад бывшего руководителя (ставшего почётным президентом клуба) в свой адрес – и тема быстро ушла в архив новостей.

Команда Вадима Евсеева проводила летние сборы в Санкт-Петербурге, благодаря чему получила возможность дважды сыграть разными составами с «Зенитом» и встретиться с «Химнасией», прилетевшей на товарняк с чемпионом России. Ценность таких спаррингов точно высока. «Зениту» махачкалинцы сначала уступили (0:2), а затем дали бой и сыграли вничью (1:1). Аргентинцам тоже проиграли (1:3). Две победы «Динамо» одержало над соперниками из низших дивизионов – «Ленинградцем» (3:0) и петербургским «Динамо» (3:1).

Владимир Хубулов Фото: ФК «Динамо» Мх

Из летних трансферов обращает на себя внимание выкуп после аренды Аларкона за солидную сумму. Хотя этот защитник, мягко говоря, не казался образцом надёжности в РПЛ. Ещё троих полузащитников «Динамо» подписало либо на правах аренды, либо бесплатно. Выделяется фигура экс-вингера московского «Динамо» Лесового. Возможно, в Махачкале он наконец вернёт свою лучшую форму. Уход Табидзе и Мубарика, безусловно, ослабит «Динамо» – на их места точно нужны новички такого же класса.

Очевидно, что команда Евсеева будет бороться за выживание и в предстоящем сезоне.

«Нужно добиться хорошего места, желательно без стыков. Пока так, да. Мы смотрим по составу, по возможностям, по бюджету. Если так произойдёт, это будет довольно-таки хороший сезон. Не могу сказать, что мы завершили работу на трансферном рынке. Думаю, трансферы ещё будут. Не знаю, как пойдёт, но планируем привезти ещё пару игроков», – сообщил Газизов.

«Родина»

Икер Посо Фото: ФК «Родина»

Трансферы:

пришли: Икер Посо («Горица», € 1 млн), Сергей Волков («Акрон», € 100 тыс.).

ушли: Аршак Корян (без клуба, свободный агент).

Как провели лето:

«Родина» – дебютант Премьер-Лиги. Столичная команда напрямую вышла в элиту, заняв первое место в Первой лиге. Это третий частный клуб в РПЛ (владелец – Сергей Ломакин) после «Краснодара» и «Акрона».

Перед премьерой в высшем дивизионе команда испанского тренера Хуана Диаса, с которым большинство российских болельщиков будет только знакомиться, как и с самой «Родиной», провела четыре спарринга. Сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0), была разгромлена «Акроном» (0:5), а затем выдала ещё две ничьих – с сербским «Пролетером» (0:0) и израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы (3:3).

«Родина» совершила пока всего два трансфера под РПЛ. Голкипер Волков играл за столичную команду в прошлом сезоне в Первой лиге на правах аренды, а в межсезонье был выкуплен у «Акрона». Ещё один новичок – 25-летний испанец Посо. По словам главного операционного и спортивного директора «Родины» Алексея Зинина, клуб искал игрока в центр поля с «набором универсальных созидательных навыков», поэтому приобрёл «лучшего центрального полузащитника чемпионата Хорватии». У Икера хорошая школа, он воспитывался в академиях «Реала» и «Манчестер Сити».

В дебютном сезоне «Родина» не ставит конкретных целей в РПЛ. Задача – закрепиться в элите, показать себя. Насколько это получится с составом из Первой лиги, остаётся только гадать.

«Согласно нашему плану и стратегии в дебютном сезоне в РПЛ мы должны дать шанс нашим ребятам, в целом примериться к Премьер-Лиге и заложить фундамент для наращивания оборотов в последующие годы. Ставить же задачу не вылететь – неуважение к команде. Представляете, если так сказать ребятам?! В то же время сказать команде, которая только вышла в РПЛ и сохранила, по сути, состав из ФНЛ, чтобы они боролись за медали в элите – тоже преждевременно. Сказать: «Давайте будем в десятке»? А почему не в восьмёрке тогда? А почему не в топ-12? Задача «Родины» на данном этапе не будет привязана к месту в таблице», – признался Зинин.

«Факел»

Алексей Сутормин Фото: ФК «Факел»

Трансферы:

пришли: Максим Турищев («Ростов», € 120 тыс.), Алексей Сутормин («Крылья Советов», свободный агент), Макс Дзиов («Динамо Брест», возвращение из аренды), Антон Ковалёв (БАТЭ, возвращение из аренды);

ушли: Лука Багателия («Волга», € 50 тыс.), Никита Моцпан («СКА-Хабаровск», свободный агент), Георгий Гонгадзе («Уфа», свободный агент), Василий Черов (без клуба, свободный агент).

Как провели лето

Воронеж жил без Премьер-Лиги всего год. По итогам прошлого сезона «Факел» вернулся в элиту, финишировав вторым в Первой лиге. Тем не менее в межсезонье пережил небольшое потрясение – смену руководства. Из клуба ушли генеральный директор Роман Асхабадзе (объяснил своё решение «семейными и личными обстоятельствами»), а также спортивный директор Кирилл Котов. Их места заняли, соответственно, Дмитрий Кондратов и экс-форвард сборной России Руслан Пименов.

На летних сборах у «Факела» были все возможные результаты. Команда Олега Василенко победила «Ростов» (3:1), сыграла вничью с «Акроном» (1:1) и потерпела поражение в другом спарринге с «Ростовом» (1:2). На первый взгляд, матчей у воронежцев маловато, чтобы быстро вкатиться в сезон, но тренерскому штабу, конечно же, виднее.

Максим Турищев Фото: ФК «Факел»

Количество трансферов «Факела» тоже не впечатляет. Всего два усиления под РПЛ. Причём в случае с Турищевым клуб просто выкупил у «Ростова» форварда, который играл за воронежцев на правах аренды в Первой лиге (6+1 в 21 матче). Более значимое приобретение – подписание экс-защитника/хавбека сборной России и «Зенита» Сутормина. Но это, если исходить из селекционных планов «Факела», не последний новичок. Что касается трансферов на выход, то воронежцы сохранили всех основных футболистов на радость Василенко.

Амбиции «Факела» – сохранение места в элите:

«Цель одна — закрепиться в РПЛ. Команда поднялась из Первой лиги. Понятно, РПЛ уровнем выше, а конкуренция будет максимальной. Будем выкладываться в каждой игре, все вместе, с болельщиками и командой, решать задачу. Другой задачи просто не стоит. У нас скромный бюджет — это ни для кого не секрет… Но надо усиливаться. Мы не можем не усилиться. Даже если взять топ-клубы — обязательно нужна свежая кровь, чтобы была конкуренция, а футболисты росли», – резюмировал Пименов.

В тексте использованы цитаты из интервью для «РИА Новости», ТАСС, «Матч ТВ», «Спорт-экспресса» и «РБ Спорт».