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Расписание спортивных матчей 24 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: старт сезона РПЛ, бой Тайсона Фьюри, теннис и «Тур де Франс»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 июля 2026 года
Комментарии
Горячее 24 июля: ЦСКА — «Балтика», ЧР по лёгкой атлетике, Цыганский король против польского Викинга и подъём на Альп-д’Юэз!

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Время в материале указано по Москве.

🤾‍♀️ 15:00: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 2

Интрига: россиянка укрепит мировое лидерство?

Во второй день ЧР-2026 в Екатеринбурге будет разыграно 11 комплектов наград. Одна из самых интересных дисциплин — мужской бег на 800 м, где 18-летний Кирилл Анисимов попробует повторить успех своего сверстника Николая Грудковского, разорвавшего 100-метровку. Выделяется также ходьба на 10 000 м у женщин. Рейхан Каграманова попробует показать лучший результат сезона в мире (улучшив собственное же время).

Что нужно знать о ЧР-2026:
3 млн за рекорд. Самое важное о чемпионате России по лёгкой атлетике — 2026 3 млн за рекорд. Самое важное о чемпионате России по лёгкой атлетике — 2026
В российской лёгкой атлетике есть мировые лидеры! За кем стоит следить на ЧР-2026 В российской лёгкой атлетике есть мировые лидеры! За кем стоит следить на ЧР-2026

🚴‍♀️ 15:00: «Тур де Франс», этап 19, Гап — Альп-д’Юэз, 127,9 км

Тур де Франс Подробнее

Интрига: улучшит ли Погачар рекорд Пантани?

Впервые на нынешней многодневке гонщикам предстоит подъём на легендарную вершину Альп-д’Юэз. На 18-м этапе «генеральщики», ведущие борьбу за высокие места в общем зачёте, финишировали в общей группе, решив сэкономить силы для решающего рывка. Обладатель жёлтой майки Тадей Погачар готовится штурмовать рекорд знаменитого итальянца Марко Пантани, который в 1997-м преодолел этот подъём за 37.35. Чтобы улучшить этот результат, словенцу нужно показать среднюю скорость выше, чем 23,08 км/ч. Сможет? Или вообще кто-то другой окажется быстрее?

Что происходит на «Тур де Франс»:
Фаворит «Тур де Франс» сошёл с гонки после страшного падения. Что стало причиной аварии?
Фаворит «Тур де Франс» сошёл с гонки после страшного падения. Что стало причиной аварии?

🥊 15:00*: Тайсон Фьюри — Мариуш Вах, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

Интрига: что покажет Цыганский король?

24 июля в Паттайе, Таиланд, на «Max Muay Thai Stadium» состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке турнира выступит бывший чемпион мира WBC в королевском дивизионе и экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Он разделит ринг с 46-летним поляком Мариушем Вахом. Никто особенно не скрывает, что для Цыганского короля это станет очередной разминкой. Он с нетерпением ждёт бой против Энтони Джошуа. А Вах в последнее время добывает победы с огромным трудом, делает это очень редко. Поэтому вряд ли кто-то ждёт от поляка серьёзного сопротивления. Но Цыганский король приучил к тому, что его поединки слишком часто превращаются в остросюжетный триллер.

Анонс поединка с польским ветераном в Таиланде мало кого впечатлил:
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Люка Ван Аш (Франция), Эшторил, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Интрига: одержит ли Рублёв шестую победу подряд?

Андрей Рублёв (№14) в своём 89-м четвертьфинале в карьере сыграет с Люка ван Ашем (№78). Парни на турнире серии ATP-250 в Эшториле сразятся за путёвку в 1/2 финала. Это будет их вторая встреча после того, как россиянин одержал над французом победу в Вашингтоне-2024.

О победе Рублёва в прошлом матче:
Рублёв в Эшториле всего за час разгромил представителя Казахстана. И продлил серию побед
Рублёв в Эшториле всего за час разгромил представителя Казахстана. И продлил серию побед

⚽️ 20:00: ЦСКА — «Балтика», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч сезона

Дождались! Чемпионат мира – это супер. Но РПЛ всё-таки куда роднее. ЦСКА сейчас – команда-загадка. Пока непонятно, к чему приведёт назначение Дмитрия Игдисамова на постоянной основе. Тем не менее в межсезонье армейцы совсем не блистали: не смогли победить представителей Первой лиги тульский «Арсенал» и «Шинник» (по 1:1), а всем соперникам по Премьер-Лиге уступили – 0:2 и 2:2 с «Оренбургом», 0:1 с «Локомотивом» и вообще 3:4 с 2:5 — в матче с «Динамо». «Балтика», напротив, ни разу не уступила. В том числе «Краснодару» (1:1). Да и в прошлом сезоне закончила всего на одно место ниже ЦСКА. Кто здесь фаворит? Непонятно.

Календарь РПЛ
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Разбор календаря РПЛ. «Краснодару» и ЦСКА будет проще, чем остальным топам?
Разбор календаря РПЛ. «Краснодару» и ЦСКА будет проще, чем остальным топам?
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