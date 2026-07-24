Отсылки к космосу, шашечки, ретро и ромбы. Лучшая форма клуба РПЛ в сезоне-2026/2027

Сегодня стартует РПЛ. Мы увидим не только любимые команды, но и их обновлённые комплекты игровых форм. Клубы поочередно представляли их общественности и получали разные отзывы. Некоторые радикально изменили подход к созданию, другие сохранили классический стиль. А мы предлагаем вам ещё раз просмотреть все комплекты и выбрать лучший.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш выбор лучше остальных. В ходе голосования клубы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.