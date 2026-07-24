Отсылки к космосу, шашечки, ретро и ромбы. Лучшая форма клуба РПЛ в сезоне-2026/2027

Сегодня стартует РПЛ. Мы увидим не только любимые команды, но и их обновлённые комплекты игровых форм. Клубы поочередно представляли их общественности и получали разные отзывы. Некоторые радикально изменили подход к созданию, другие сохранили классический стиль. А мы предлагаем вам ещё раз просмотреть все комплекты и выбрать лучший.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш выбор лучше остальных. В ходе голосования клубы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Локомотив»: знакомые оттенки и историческая эмблема
«Локомотив» показал два стильных комплекта (красно-зелёный с белой полосой и белый с красно-зелёными оттенками), наполненных отсылками к истории. Как минимум по цветам, ведь именно к таким мы исторически привыкли. Главной «пасхалкой» стала ретроэмблема, приуроченная к 90-летию общества «Локомотив». В основе дизайна — классическая красная основа с белой вертикальной полосой, но переосмысленная через современную архитектуру изделия. Глубокие зелёные и графитовые панели делают форму более собранной и технологичной. «Локомотив» показал, что можно одновременно не забывать и про историю и сделать что-то актуальное.
«Акрон»: от чисто чёрного до мозаичного
Тольяттинцы показали два комплекта: теперь они не красно-чёрные, а просто чёрные. В центре формы – большая эмблема клуба, а сзади три герба – Тольятти, Самары и Жигулёвска. Таким образом, «Акрон» делает отсылку к дому, а он у них не один. Вторая форма уже более интересная: тольяттинское панно «Радость труда» использовали как источник вдохновения и собрали мозаичную форму. Как и всегда, выделились.
«Спартак»: ромб — это дом
Красно-белые сконцентрировались на своём сакральном символе. Оба комплекта — домашний красный и гостевой белый — украшены ромбовидными узорами. В клубе объяснили: «Ромб — это дом. Это принадлежность. Это то, что объединяет всех, кто однажды выбрал красно-белые цвета». Для презентации сняли семиминутный ролик, а потом вышли и в офлайн, показав экипировку в Парке Горького.
«Ахмат»: теперь с брутальным цветом
Грозненцы редко устраивают большие обновления, но перед стартом нового сезона сделали это. Сначала представили чёрно-зёленый домашний комплект, автором эскиза которого стал заслуженный художник Чеченской Республики Рустам Яхиханов. На форме изображены сторожевые башни — один из главных архитектурных символов региона. Второй комплект выполнен в традиционных бело-зелёных цветах с рисунком, напоминающим горные массивы. Есть и третий – чисто чёрный. В клубе пояснили, что таким образом удовлетворили запросы болельщиков.
«Рубин»: татарская культура в трёх цветах
Казанцы показали сразу три комплекта: рубиновый (домашний), изумрудный (гостевой) и белый (резервный). Каждый вариант наполнен местной айдентикой. Рубиновая форма — дань 140-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Изумрудная или зелёная посвящена городским легендам Казани — сокровищам озера Кабан. Белая вдохновлена Казанским кремлём, у подножия которого в 1958 году началась история клуба. Очевидно: «Рубин» делает ставку на культурный код. И людям это нравится.
«Родина»: форма с россыпью звёзд
Дебютант РПЛ пока ограничился дропом одного комплекта – белого. «Светлая и невесомая. Форма, сияющая россыпью звёзд, — отражение лаконичного и рационального. Это ясность того, чего и как мы хотим добиться. Любая наша победа — это список решённых маленьких задач», – говорится в сообщении клуба. Ждём, чем они удивят ещё.
«Краснодар»: ретро с экокожей
Краснодарский клуб выделяется на фоне остальных тем, что самостоятельно разрабатывает форму. Домашний комплект отсылает к первым версиям экипировки с классическими черно-зелёными полосками. Ключевой элемент — эмблема из экокожи, которая появилась на форме впервые. Гостевая футболка — молочного оттенка с узором из чередующихся чёрных и зёленых полос. «Краснодар» остаётся собой: собственное производство, внимание к деталям и минимализм.
«Крылья Советов»: космос и всё что с ним связано
Самарцы ушли в космическую тематику. Домашний синий комплект вдохновлён как раз им: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной. Гостевой белый – немного про другое: комплект вдохновлён образом скафандра космонавта. Лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.
«Динамо»: исторический ромб и вендетта?
Клуб провёл презентацию в ГУМе на Красной площади. Всего представлено три комплекта: классический синий, бело-синий и фиолетовый. В основе дизайна — исторический динамовский ромб с литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад. Главный элемент — символ V, который напоминает о стремлении побеждать. Кто-то считывает в этом отсылку к вендетте. В общем-то, одно не исключает другое. При создании использовался суперэластичный материал, который не сковывает движения и практически не ощущается при нагрузках. Кстати, позже появится праздничный чёрный комплект, посвящённый дню рождения Льва Яшина.
ЦСКА: с классикой и лавровыми ветвями
Москвичи сделали акцент на двух юбилеях. Домашний комплект посвящён 10-летию «ВЭБ Арены» и выполнен в классических красно-синих цветах. А гостевой очень удивил. Ведь он выполнен в сером цвете и отсылает к 115-летию клуба. Узор на этой форме — лавровые ветви (символ побед) и дубовые (символ мужества и стойкости). «Монохромное исполнение вдохновлено временем, в котором армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд», — объяснили в ЦСКА. Благородно. И даже немного свежо.
«Зенит»: теперь — шашечки
Действующие чемпионы пошли на дизайнерский эксперимент. Новая форма получила шашечный узор по всей площади футболки, это отличает её от прежних вариантов, где была чёткая отсылка к городской инфраструктуре. Цвета остались традиционными — светло-синий домашний и белый гостевой. Презентация прошла в Морском порту: «строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром». В этот раз «Зенит» через водную стихию решил показать связь с городом и болельщиками.
Другой вариант
«Ростов», «Факел» пока не представили новую форму. «Динамо» (Махачкала) показало её на офлайн-мероприятии, но ничего не рассказало в соцсетях. «Оренбург» презентовал новую форму ещё в прошлом сезоне и даже сыграл в ней.
«Балтика»: никаких экспериментов
Калининградцы, ставшие сенсацией прошлого сезона, решили удариться в классику. Судя по их месседжу, таким образом они учли все пожелания болельщиков. В основе — синий (домашний) и белый (выездной) комплекты в стиле ретро. «Бело-синяя классика и ничего лишнего!» — написали в презентационном тексте. Рифлёная поверхность делает форму более удобной и фактурной. «Балтика» остаётся верна своим цветам – в этом и есть ключевая идея.