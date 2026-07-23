Усиления «Барсы» и «Арсенала», «Зенит» нацелился на звезду ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня

Легендарный практически 41-летний Лука Модрич всё-таки продлил контракт с «Миланом» ещё на год, а в «Реале» официально заявили, что раздражены слухами о потенциальной покупке Родри. Теперь – к другим новостям.

Главные состоявшиеся трансферы

«Арсенал» купил грека из «Брюгге» за € 40 млн

Чемпионат Бельгии – стабильный поставщик кадров для топ-лиг. Только за последние пять лет 22 футболиста оттуда уехали минимум за € 20 млн. Как раз 22-м и заодно самым дорогостоящим стал 24-летний вингер «Брюгге» Христос Цолис, за которого «Арсенал» не пожалел € 40 млн. В АПЛ грек, к слову, уже выступал: в сезоне-2021/2022 провёл на поле 328 минут и не закрепился в «Норвиче». Теперь бывший клуб Цолиса начнёт пятый год кряду в Чемпионшипе, а сам вингер поиграет за лучший клуб Англии. Такие вот повороты судьбы.

«Мне нужно время, чтобы осознать происходящее! Это просто невероятно – подписать контракт с таким большим клубом, чемпионом Англии. Я очень горжусь тем, что буду его частью в следующем сезоне. Когда мой агент сказал, что это возможно, я уже был взволнован. Потом всё стало серьёзнее, и вот я здесь. У меня был приятный разговор с Микелем Артетой. Он длился около часа. Мы говорили обо всём: о клубе, обо мне, о его планах, конечно, о команде. Всё было только позитивно», – привёл слова Цолиса официальный сайт «Арсенала».

«Барселона» подписала ниже рынка Адейеми

Мы уже неоднократно писали об этой сделке. Как о потенциальной. И вот она состоялась. Немецкое издание Bild писало, как девушка Карима Адейеми, а это известная рэп-исполнительница Лоредана Зефи, заскучала в промышленном Дортмунде. Контракт вингера с «Боруссией» завершался летом 2027-го, поэтому «Барселона» этим воспользовалась и забрала звезду Бундеслиги всего за € 22 млн + € 7 млн бонусами. При его оценочной стоимости в € 40 млн.

Адейеми красиво попрощался с бывшей командой: «Четыре года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим товарищам по команде, клубу и болельщикам за общие эмоции, воспоминания и поддержку. Чёрно‑жёлтые – навсегда».

И амбициозно поприветствовал всех в нынешней: «Я здесь, чтобы завоёвывать трофеи. Считаю, что «Барселона» – лучший клуб в мире благодаря своей истории, великим игрокам, которые здесь выступали, и особой связи с Каталонией. С первого дня я чувствую, что это совершенно особенный клуб. Я разговаривал с Ханс-Дитером Фликом и полностью ему доверяю. Он рассказал, что нужно этому клубу, и я готов сделать всё необходимое для достижения наших целей. Флик может рассчитывать на то, что я отдам все силы – ради него, ради команды и ради болельщиков. Я готов отдать всё, что у меня есть», – опубликовал монолог новичка сайт «Барсы».

«Астон Вилла» забрала Гарначо на воспитание к Эмери

Алехандро Гарначо Фото: avfc.co.uk

У Гарначо были проблемы с дисциплиной, и он не заиграл в «Манчестер Юнайтед». В «Челси» история повторилась. Что нужно делать? Ехать на перевоспитание к Унаи Эмери! Тот умеет воскрешать карьеры подзатухшим звёздам: Маркус Рашфорд соврать не даст. И как раз испанский тренер, как писали в СМИ, жаждал поработать с Алехандро. Речь об аренде, предусматривающей обязательный выкуп за € 52,6 млн при достижении определённых условий. Инсайдеры называют их легкодостижимыми.

А вот первые слова аргентинца на новом месте: «Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Я искал клуб, где смогу обрести уверенность в себе и стать тем игроком, каким был в первые годы в «МЮ». Я поговорил с тренером. Он воодушевил меня и сказал: «В прошлом сезоне я выиграл Лигу Европы, а теперь мы сыграем в Лиге чемпионов». Мне важно быть частью этого».

Главные трансферные слухи дня

Мбаппе сообщил Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал»

Если мадридская сага с Родри, по всей видимости, закончилась, то по Олисе нас ждёт ещё множество новостей. Одну из них выдал авторитетный немецкий Bild. По сведениям издания, ещё во время ЧМ-2026 Килиан Мбаппе сообщил боссу «Реала» Флорентино Пересу, что Майкл Олисе дал добро для переноски связки сборной Франции на клубный уровень. Отмечается, что лучший бомбардир чемпионатов мира ежедневно объяснял партнёру, как же хорошо носить сливочную форму, как «Реал» в нём нуждается и как шикарны Мадрид с его климатом и ресторанами. Давление сработало. Осталось только договориться с «Баварией».

Барко вот-вот окажется в «Челси»

Не пугайтесь и не удивляйтесь, болельщики «Спартака». Инсайд Фабрицио Романо связан с полузащитником Валентином Барко из «Страсбурга». Фарм-клуб «Челси» из Франции воспитывает для лондонцев как тренеров (если учитывать опыт Лиама Росеньора, не слишком удачно), так и футболистов. Серебряный призёр ЧМ-2026 (провёл на турнире 19 минут) совсем скоро будет представлен новичком команды Хаби Алонсо. Причём соглашения стороны достигли ещё в мае.

«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере Дембеле

Симоне Индзаги хотел бы потренировать Усмана Дембеле. Кто пару лет назад мог бы представить, что предыдущее предложение связано с «Аль-Хилялем». Инсайдер Саша Тавольери доложил: чемпион Саудовской Аравии начал предварительные переговоры о покупке французского универсала с «Золотым мячом» в багаже. Да, даже после подписания Крисенсио Саммервилла за € 80 млн, о котором пока не объявили официально. Состоялись первые контакты с представителями футболиста.

«Зенит» готов отдать € 20 млн за героя ЧМ-2026

23-летний полузащитник Густаво Пуэрта покорил уверенной игрой за сборную Колумбии на ЧМ-2026. Принадлежит он пока что скромному сантандерскому «Расингу». «Зенит», если верить Ивану Карпову, захотел это исправить и ведёт переговоры о трансфере. По информации источника, потенциальная стоимость равна € 20 млн, а агенты колумбийца хотят выбить клиенту солидный ежегодный оклад в € 3 млн. Петербуржцы пытаются снизить эти финансовые аппетиты.

Одной строкой

Луис Энрике, «Зенит»/Шлагер, «Ноттингем Форест»/Гимарайнс, «Ньюкасл» Фото: Getty Images/«Чемпионат»/ФК «Астон Вилла»