«Лишь в России наши пути с Карседо пересеклись». Испанская дуэль внутри нового дерби РПЛ

Хуан Диас — первый испанский тренер, преуспевший в российском футболе, пусть пока и не на высшем уровне. За неделю до кубкового успеха земляка Карседо он сделал «Родину» чемпионом первого дивизиона — для молодого частного клуба грандиозный успех. В субботу они все вместе откроют для себя Премьер-Лигу. «Спартак» — «Родина» — новое дерби чемпионата страны.

В преддверии большого дебюта Диас ответил на несколько вопросов нашего портала. Обойти стороной мировой триумф испанского футбола мы тоже не могли — ведь это и Хуана радость и гордость тоже.

— Какие чувства и эмоции у вас вызвала победа сборной Испании на ЧМ-2026?

— Огромные положительные эмоции, как и у любого испанского болельщика и гражданина Испании. Я очень горд, что мне довелось насладиться этим поколением игроков и, конечно, тем, что моя страна стала чемпионом мира. Пережить это, находясь так далеко, вместе с моими коллегами, было очень приятно и волнительно.

— Приходилось ранее пересекаться по работе с кем-то из чемпионов мира — игроками, тренерами?

— С игроками – нет. А вот с Луисом де ла Фуэнте мы пересекались в академии «Севильи». Он тренировал старшие возраста, я – чуть помладше. Я горжусь тем, что такой человек, как Луис де ла Фуэнте, такой тренер, как Луис де ла Фуэнте, учился там же, где и я, представляет те же ценности, что и я.

— В чём уникальность этой сборной Испании и её главного тренера де ла Фуэнте?

— У сборной Испании есть очень чёткое понимание, во что она играет. Она больше похожа на клуб, где футболисты тренируются друг с другом на протяжении всего сезона, чем на сборную, которая собирается на короткое время. Какой бы футболист ни попал в состав сборной Испании, он сразу знает, в какой футбол играет эта команда.

— В чём основные отличия этой «золотой» команды от сборной образца-2008-2012?

— Ответить на этот вопрос сложно. Когда ты становишься чемпионом мира, это значит, что у тебя есть потрясающие игроки и великолепное поколение футболистов. Испания дважды становилась чемпионом мира, и оба раза у неё были замечательные поколения. Трудно сравнивать и выбрать, с какой из них я больше себя идентифицирую в плане модели и стиля. Я идентифицирую себя с обеими — вместо того чтобы сравнивать их, я предпочитаю ими наслаждаться.

Хуан Диас Фото: Василий Егоров/ТАСС

— Предвкушаете премьеру в РПЛ? «Спартак» — хороший или не очень вариант для старта?

— Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждём начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году. Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой — увидим после матча. В любом случае в чемпионате нужно сыграть со всеми, рано или поздно. Будем бороться, сражаться — и постараемся представить «Родину» в лучшем свете.

— Как вам понравился «Спартак» в матче за Суперкубок?

— У «Спартака» есть чёткое игровое видение. Мы в меру своих возможностей постараемся бороться и попытаемся ему противостоять.

— Как понимаю, в системе «Севильи» вы с Карседо разминулись? В повседневной жизни можете с ним списаться, созвониться, может быть, вместе поужинать?

— Мы не знакомы, но оба в своё время решили уйти из «Севильи». Кто-то по одной причине, кто-то — по другой. Сегодня наши пути пересекаются очень далеко от Севильи, здесь, в Москве. Когда у нас совпадут графики, может, мы сходим поужинать и пообщаться.

— Представьте нашим читателям воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити» Икера Посо. Ждать ли его дебюта уже в 1-м туре?

— Это сильный футболист, он нам очень поможет. Спасибо клубу за такое подписание. Он горит желанием показать себя в РПЛ и будет биться за стартовый состав. Выйдет ли он на «Спартак» с первых минут или появится с замены – посмотрим. Будем отталкиваться от его состояния.