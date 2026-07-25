Новички РПЛ — полные противоположности. Что ждёт «Факел» и «Родину» в сезоне?

Государственный и частный, региональный и столичный, тренер-россиянин и тренер-испанец. И это не всё!

В новом сезоне РПЛ – два новичка. Хотя назвать таковым «Факел» сложно, ведь команда три года провела в элите, летом 2025-го вылетела в последний раз, а теперь вернулась. Причём с серьёзными преобразованиями: в клубе поменялись генеральный и спортивный директоры. А следовательно, позиционирование может стать другим – как в игре, так и во взаимодействии с аудиторией.

У «Родины» же другая ситуация: клуб впервые попал в Премьер-Лигу и пошёл по понятному для новичка пути – сохранить лучшее и добавить необходимое. То есть в команде решили избежать истории с масштабной перестройкой состава плюс сохранили руководство, и в знакомой для своих болельщиков конфигурации москвичи заходят в сезон.

Но главный вопрос – станут ли эти команды сразу главными кандидатами на вылет? И что в принципе от них ждать?

«Факел»: какой будет жизнь без Асхабадзе?

Воронеж в РПЛ плотно ассоциируется с очень неравнодушными болельщиками, которые всегда заполняют стадион, несмотря на результаты. И – с фигурой генерального директора Романа Асхабадзе. При нём клуб поднялся в элиту, при нём регулярно менялись главные тренеры, и при нём же мы видели удивительные спасения при очень ограниченном бюджете. Однако после очередного выхода в вышку семилетний период Романа в Воронеже завершился. В медиа были разные спекуляции на этот счёт, но официальная причина ухода – семейные обстоятельства и сложная логистика.

Руководство региона и ключевые спонсоры долго искали нового босса – им в итоге стал Дмитрий Кондратов, бывший председатель совета директоров «Нижнего Новгорода». Поменялся и спортивный директор – теперь эту роль будет исполнять Руслан Пименов. При этом Олег Василенко сохранил должность главного тренера, хотя разговоров на этот счёт тоже хватало. Однако Кондратов сразу дал понять, что он не меняет людей, которые обеспечивают результат. А Василенко сделал это в прошлом сезоне.

Олег Василенко, тренер ФК «Факел» Фото: ФК «Факел»

Смена руководителей привела к другой проблеме – временному лагу в трансферах. Клуб покинули Лука Багателия, Георгий Гонгадзе, Никита Моцпан (все остались в Лиге Pari) и Василий Черов (пока без клуба). Понятно, что это не критичные потери, тем не менее в команде пока только три новичка – «Факел» выкупил у «Ростова» Максима Турищева, подписал свободным агентом Алексея Сутормина и арендовал у «Зенита» 20-летнего защитника Матвея Бардачёва. В остальном состав у команды – как был в ФНЛ.

Самый дорогой игрок, по данным Transfermarkt, – нападающий Белайди Пуси. Его оценивают в € 1 млн. При этом при Василенко от «Факела» едва ли стоит ждать скукотищи даже с таким подбором футболистов – именно тренер – архитектор одной из лучших версий команды. Схема 5-3-2 или 3-5-2 может стать фишкой воронежцев. А домашнее поле с искусственным газоном наверняка окажется преимуществом, как, например, у «Оренбурга». Если ещё и будет усиление (без него совсем трудно, особенно на старте), то прогнозировать явный вылет точно не стоит.

«Родина»: удивит ли РПЛ Хуан Диас?

Московский клуб, который будет проводить свои матчи на стадионе «Химки», оказался в похожей ситуации. Правда, там обошлись без перемен в руководстве (изменили только логотип). Клуб бизнесмена Сергея Ломакина сохранил операционных руководителей, в частности спортивного директора Алексея Зинина, с которым и была решена задача по повышению в классе. Главный тренер – испанец Хуан Диас – тоже остался, это новое имя для РПЛ.

Но схожесть с «Факелом» всё-таки есть – в аккуратной селекции. У москвичей всего один новичок (если не считать выкуп Сергея Волкова), но зато какой – клуб купил 25-летнего Икера Посо, воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити». Опорный полузащитник выступал за хорватскую «Горицу», однако согласился переехать в Россию, а заплатили за него около € 1 млн – это клубный рекорд. В «Родине» не скрывают: ограниченная селекция – осознанное решение. В клубе убеждены, что игроки из Первой лиги способны прогрессировать на уровне РПЛ. Хотя Сергей Игнашевич, будучи тренером «Балтики», тоже был в этом уверен. Закончилось всё так себе.

Вот что сказал Алексей Зинин в интервью «Матч ТВ» о трансферной работе.

Алексей Зинин спортивный директор «Родины» «Мы не ставили задач какой-то массовой селекции, не собирались менять команду. Просто ждём тех, которых планировали. Нужно не паниковать, не суетиться, а спокойно дождаться тех, кто тебе нужен. Попадание в топ-5 или борьбу за чемпионство оставьте тем, кто в РПЛ уже освоился. У «Родины» будет дебютный сезон. Поэтому пока конкретных задач нет, но намеченный путь всё же имеется. Мы задачу скорректируем для себя позже, и, может быть, она будет иметь какое-то турнирное обрамление».

При этом Диас – тренер, который делает ставку на агрессивный и вертикальный футбол. То есть никакого бессмысленного владения мячом. Да и футболистов под это у него нет. Хоть и состав выглядит предпочтительнее: целый ряд игроков имеют опыт выступлений в РПЛ – Сергей Волков, Артём Мещанинов, Артём Максименко, Иван Тимошенко. Да, хоть состав москвичей и 15-й по стоимости (€ 15,63 млн), но это на € 3 млн выше, чем у «Факела».

Так что столичная команда на старте точно может удивить. Особенно до того момента, пока к ней не привыкнут соперники. Главное, чтобы к тому моменту Хуана не уволили. С другой стороны, испанские тренеры ведь и правда периодически (Франк Артига, Джонатан Альба) органично адаптируются к России.

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