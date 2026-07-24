Ещё один клуб умер, важное решение по введению VAR и новые трансферы. Главное в ФНЛ

Сезон в ФНЛ потихоньку разгоняется, к процессу на прошлой неделе подключилась Leon-Вторая лига «А» – новостей становится всё больше. Главное — в нашем дайджесте.

«Иркутск» — всё!

«Иркутск» официально объявил о завершении выступлений во Второй лиге «Б» из-за финансовых проблем. По информации Sport Baza, клуб не нашёл средств даже на выездной матч первого раунда Фонбет Кубка России с СШ «Чита», после чего снялся со всех турниров.

В составе команды остались только местные футболисты, остальные уже нашли новые клубы. Тренерский штаб продолжит работу в системе клуба, сосредоточившись на развитии детско-юношеского футбола.

«Иркутск» долго бился в агонии. Фанаты собирали деньги для команды – помогал даже рэпер OBLADAET, однако решить финансовые проблемы так и не удалось.

В официальном обращении клуб поблагодарил болельщиков, РФС, ФНЛ и партнёров, отметив, что сделал всё возможное для сохранения профессионального статуса.

Роман Городничев генеральный директор ФК «Иркутск» «Уважаемые болельщики, к сожалению, у нас не самые приятные новости. По финансовым причинам ФК «Иркутск» прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги «Б». Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали всё и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив «Иркутска» до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться».

Теперь одна из самых посещаемых команд Второй лиги завершает свою историю. По данным Transfermarkt, в прошлом сезоне «Иркутск» занял седьмое место во всём дивизионе по средней посещаемости — 1877 зрителей за матч.

«Шинник» временно поменяет место жительства

По информации журналиста Сергея Ильёва, нынешний сезон «Шинник» полностью проведёт в Ярославле, а затем на время строительства нового домашнего стадиона на 12 тыс. зрителей (должны сдать в 2030 году) переедет в Ростов Великий.

Стадион в Ростове Великом Фото: vk.ru/rostov_gcms

Местную арену «Спартак» планируют модернизировать за год-полтора: заменить поле, расширить подтрибунные помещения, благоустроить территорию и довести вместимость до необходимых для Первой лиги трёх тысяч зрителей.

ФНЛ повысила членские взносы для клубов

Клубы Лиги Pari в сезоне-2026/2027 будут платить членские взносы в размере более 15 млн рублей — примерно на 30% больше, чем годом ранее. Президент ФНЛ Наиль Измайлов объяснил повышение ростом расходов на судейский блок со стороны РФС.

Наиль Измайлов президент ФНЛ «ФНЛ провела анализ инициатив РФС в части судейства и инспектирования матчей. С учётом уровня соревнований была выполнена адаптация предложенных механизмов, а также приняты меры для сглаживания финансовой нагрузки на клубы. Рассчитанные на основе данных инициатив расходы впоследствии были включены в бизнес-план сезона-2026/2027, что повлекло за собой корректировку размера членских взносов. Увеличение суммы продиктовано ростом затрат на обеспечение работы судейского блока со стороны РФС. Мы рассчитываем на повышение качества судейства в турнирах под эгидой ФНЛ и ожидаем ощутимого прогресса с последующей положительной динамикой от сезона к сезону. Знаем, что со стороны РФС меняется фиксированная часть системы мотивации судей и внедряется бонусная часть, в том числе долгосрочная».

VAR в Первой лиге появится. Через три года

РФС определил сроки внедрения системы видеопомощи арбитрам. В сезоне-2028/2029 VAR протестируют на отдельных матчах Лиги Pari, а уже с сезона-2029/2030 система заработает на всех играх турнира.

Тестовый этап позволит подготовить инфраструктуру, обучить персонал и отработать все процедуры. Вопросы по VAR копятся уже много лет – в каждом сезоне возникают спорные ситуации, когда судьи в динамике принимают неправильные решения. Доходит до абсурда – самая свежая история случилась в последнем туре Первой лиги в матче «Ротора» (незасчитанный гол Эммерсона). В прошлом году лайнсмен украл победу у «Родины» над «Нефтехимиком». И это лишь верхушка айсберга.

ФНЛ готовит перенос двух туров

Большинство клубов поддержало перенос 7-го и 19-го туров со среды на выходные, чтобы отказаться от «тройников». Окончательное решение пока не принято. Есть клубы, которые выступают против переносов.

Кроме того, «Урал» и «Шинник» поменяются кругами: матч 11-го тура пройдёт в Ярославле, а встреча 20-го тура — в Екатеринбурге. Перестановка связана с проведением Международного фестиваля молодёжи на Урале.

Лидер Первой лиги готовит необычный трансфер

По информации Сергея Ильёва, костромской «Спартак» близок к подписанию иранского защитника Надера Мохаммади — одного из лучших исполнителей дальних аутов в мировом футболе. Переговоры находятся в финальной стадии.

Кроме того, «Спартак» уже усилился 198-сантиметровым черногорским защитником Марко Бугариным. Последние два сезона он выступал за узбекистанский «Бунедкор», где провёл 41 матч, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.