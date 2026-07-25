РПЛ набирает обороты! Играют «Спартак», «Зенит», новички и команда Евсеева! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 25 июля, состоятся четыре встречи 1-го тура РПЛ. «Динамо» примет «Крылья Советов», «Зенит» приедет в гости к «Акрону», «Факел» зарубится с махачкалинским «Динамо», а в Москве случится дерби «Спартак» – «Родина».

«Динамо» заходит в новый сезон с Сандро Шварцем, а «Крылья Советов» – с Сергеем Булатовым. Самарцы так себе играют с динамовцами – в последних пяти матчах пять поражений. Но что точно можно сказать: в этих встречах забивается немало мячей: только в одной – меньше четырёх голов!

«Зенит» традиционно начинает сезон встречей с одним из аутсайдеров. На этот раз – с «Акроном». Выезд в Самарскую область вряд ли назовёшь для команды Сергея Семака простой задачей: дважды команда там всё же теряла очки – по разу в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Факел» вернулся в элиту. И сыграет с командой своего бывшего тренера! У Вадима Евсеева не очень сложилось в Воронеже, но зато складывается в Махачкале – команда сохранила место в РПЛ через стыки. А что касается противостояния, то оно сугубо «низовое» и компромиссное – команды вообще всегда играют вничью.

О таком дебюте в РПЛ «Родина» могла только мечтать. 1-й тур – и сразу же дерби со «Спартаком» на его стадионе! Проверку серьёзнее сложно представить. Команды встречались всего дважды в истории, оба раза сильнее оказывались красно-белые.