«Челси» неспроста пошёл на рекордный трансфер. Разбираем знаковую сделку для Англии

«Челси» забрал Моргана Роджерса – одного из ключевых игроков «Астон Виллы» и участника ЧМ-2026 в составе сборной Англии. Правда, там он не всегда был основным. Отыграл 335 минут, но в полуфинале с Аргентиной и в матче за третье место с Францией вышел в старте. На чемпионате мира отметился лишь одним голевым действием – ассистом с аргентинцами.

«Челси» любит покупать молодых игроков (Роджерсу 23 года), однако этот трансфер выделяется. В Лондон приезжает футболист, уже доказавший свой уровень в АПЛ, а не просто засветившийся где-то. И ценник соответствующий – £ 117 млн (€ 137 млн). Это самая дорогая покупка в истории клуба, потому что Энцо Фернандес стоил € 121 млн. Роджерс выдал неплохой сезон за «Виллу», сделав по «гол+пас» 10+6 в АПЛ и ещё 3+5 в Лиге Европы (в том числе гол и ассист в финале). Вингер попал в топ-10 футболистов сезона АПЛ по голевым действиям. И при этом стал самым молодым в этом списке.

Морган Роджерс в «Челси» Фото: chelseafc.com

Переговоры оказались на редкость оперативными. По информации The Athletic, сделку удалось закрыть за 48 часов. В четверг, на следующий день после поражения Англии от Аргентины в полуфинале, «Челси» начал формальную часть переговоров с игроком и «Виллой». В пятницу футболисту позвонил Хаби Алонсо, подтверждая, что тренер лично заинтересован в трансфере. Сообщалось, что эта беседа и убедила во многом футболиста. Личные условия были согласованы в тот же день.

Параллельно в сборной Англии с Роджерсом общался его будущий партнёр по команде – капитан «Челси» Рис Джеймс. Также было общение и с полузащитником Коулом Палмером. Последний является близким другом Роджерса. Они вместе прошли и академию «Сити», и юношеские сборные Англии. И, кстати, Палмер именно от Роджерса перенял своё морозное празднование голов.

Морган Роджерс Фото: Dan Mullan/Getty Images

Изначально казалось, что главным претендентом на Роджерса оставался «Арсенал», который отпустил Леандро Троссарда. Бельгиец ещё 10 дней назад перешёл в «Бешикташ». Однако со сделкой по Роджерсу «Арсенал» не торопился. С «Виллой» было не так легко договориться, если учитывать, что у 23-летнего игрока сборной Англии был контракт ещё на пять лет. Чтобы убедить «Виллу», требовалось нечто особенное. Например, те самые £ 117 млн и переговоры лично с совладельцем «Челси» Бехдадом Эгбали, который стал главной фигурой в клубе.

Примечательно, что Роджерс подколол «Арсенал» в своём первом же интервью после трансфера, назвав «Челси» крупнейшим клубом Лондона. Не самое очевидное заявление после чемпионства «Арсенала».

Морган Роджерс новичок «Челси» «Для меня «Челси» — крупнейший клуб Лондона. Клуб, которым я восхищался, ещё когда был ребёнком. Я действительно взволнован проектом, в котором новый тренер, такие игроки, и вообще тем, к чему стремится команда. Вот почему я здесь, и мне не терпится начать».

И тут вопрос, где именно начнёт Роджерс, который весьма универсален – может сыграть на обоих флангах атаки или под нападающим. В «Астон Вилле» он чаще действовал в центре поля либо слева. Справа выходил сильно реже, хотя в сборной Англии на ЧМ-2026 отдал голевую передачу на Энтони Гордона именно оттуда. Правда, ближе к концу встречи сборная Англия заиграла иначе: прижалась к воротам, Гордон ушёл с поля, а Роджерса всё чаще видели ближе к левому флангу.

Голевая передача Роджерса Фото: Кадр из трансляции

Неочевидно, где именно будет действовать Роджерс, однако в любом случае эта покупка выглядит усилением (ещё бы – за такие-то деньги). Дело в том, что фланги нападения – одна из самых проблемных позиций в «Челси». Относительно стабильно прошлый сезон провёл разве что Педру Нету. Его 5+6 не особо впечатляют, но с остальными футболистами – ещё хуже. Алехандро Гарначо провалился, а здоровый Джейми Гиттенс оказался почти так же полезен, как и травмированный. Был виден потенциал Эстевао Виллиана, однако он даже здоровым не считался основным. И теперь ещё большой вопрос, каким он будет после травмы.

Если Палмер вернётся на свою базовую позицию атакующего полузащитника, то можно ожидать в новом сезоне такую расстановку: слева – Роджерс, справа – Нету/Эстевао, а в центре нападения – Жоао Педро. Вероятно, дублёром Роджерса станет даже не Гиттенс, а другой новичок – Жеовани Кенда, купленный у «Спортинга» за € 50 млн. Хотя это ещё вопрос, по какой схеме будет играть Хаби Алонсо. Пока он проводит товарищеские матчи за закрытыми дверями, но, по информации инсайдеров, действует в обороне с четвёркой, а не с пятёркой защитников.

Жеовани Кенда Фото: chelseafc.com

Траты «Челси» уже давно не удивляют, однако как же финансовый фэйр-плей? Тот, за которым следит УЕФА, можем временно не учитывать – команда закончила на 10-м месте АПЛ и осталась без еврокубков. Но в Англии есть свои ограничения. Раньше был регламент PSR (правила прибыли и устойчивого развития), который учитывал трёхлетний период. Однако и там оставались лазейки, которыми клубы активно пользовались. Особенно «Челси», который и заключал с игроками особо длинные контракты, чтобы в документах размазать стоимость трансфера на долгие годы вперёд, а затем продавал активы (отели и женскую команду) своим аффилированным компаниям.

С этого сезона в Англии работает новый регламент – CPR (коэффициент затрат на состав). Смысл: клуб имеет право тратить на основную команду (трансферы, зарплаты, агентские выплаты и прочие) не более 85% от своих доходов. А они у «Челси» есть, несмотря на стабильные проблемы с титульным спонсором. На продаже Марка Кукурельи, Андрея Сантоса и Тайрика Джорджа этим летом лондонцы заработали € 132 млн. Ещё немного принесёт аренда Гарначо в «Астон Виллу». Есть спрос на Мало Гюсто и особенно – на Энцо Фернандеса.

У «Челси» этим летом ещё явно будут трансферы (вот-вот подпишут защитника Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас»), но вряд ли клуб побьёт свой собственный рекорд. Роджерс стал самым дорогим британским футболистом. И если у него не пойдёт, как это было со многими молодыми в «Челси», парню ещё будут припоминать ценник, в котором он не виноват.