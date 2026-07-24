Топ-события субботы: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, хоккейный Матч года, Формула-1 и UFC

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Время в материале указано по Москве.

🏐 11:00: Бразилия — Италия, Лига наций, женщины, 1/2 финала

Интрига: встреча лидеров мирового рейтинга

Италия и Бразилия – финалисты прошлогоднего розыгрыша Лиги наций и лидеры мирового рейтинга. В этот раз сборные этих стран встретятся в полуфинале турнира, и только одна из них пройдёт в главный финал. На предварительном этапе южноамериканки смогли одолеть неприступную итальянскую крепость, остановив заодно и победную серию «Скуадра адзурра». Получится ли сделать победный дубль в полуфинале?

🚴‍♀️ 11:20: «Тур де Франс», этап 20, Ле-Бур-д’Уазан — Альп-д’Юэз, 170,9 км

Интрига: Погачар отдаст кому-то Альп-д’Юэз?

Словенец Тадей Погачар на 19-м этапе многодневки сокрушил рекорд знаменитого итальянца Марко «Пирата» Пантани по времени восхождения на сложнейший подъём Альп-д’Юэз, которым как раз и завершился этап. Но 20-й этап вновь будет с финишем в эту гору. Отдаст ли на сей раз Погачар победу на этапе кому-то другому? Победу в многодневке он себе гарантировал.

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» успешно стартует в новом сезоне?

«Динамо» проведёт первый официальный матч после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера. Бело-голубые намерены реабилитироваться за крайне неудачный прошлый сезон. Тогда московская команда не попала даже в топ-6, а Валерий Карпин ушёл ещё до зимнего перерыва. «Крылья Советов» обезопасили себя от переходных встреч только по итогам 30-го тура. В прошлом сезоне волжане без вариантов проиграли на поле «Динамо» (0:4). А как будет теперь?

«Динамо» предлагает клубам купить форварда за € 3,5 млн или взять в аренду: Эксклюзив «Динамо» выставило на трансфер Маухуба из-за нарушения режима

🏐 14:30: Китай — Турция Лига наций, женщины, 1/2 финала

Интрига: способен ли Китай на ещё одну сенсацию?

Китай и Турция – сборные, которые уже давно не добирались до стадии полуфиналов. А сейчас одна из этих команд сможет и вовсе пройти дальше, и побороться за трофей. Кто это будет: Турция, которую тащит на себе диагональная Мелисса Варгас, или Китай – тёмная лошадка турнира, которая уже выбила из борьбы одного из фаворитов?

🤾‍♀️ 15:00: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 3

Интрига: сможет ли Кнороз вновь стать мировым лидером?

В третий день ЧР-2026 в Екатеринбурге будет разыграно 12 комплектов наград. Конечно, всё внимание на Полину Кнороз, которая в нынешнем сезоне преодолела планку на высоте 4,91 м, установив личный рекорд. У Полины в России нет соперниц, она конкурирует только с планкой и сама с собой. Лидер мирового сезона — австралийка Нина Кеннеди с прыжком на 4,95 м. Сможет ли Полина взлететь ещё выше?

Владимир Никитин побежит на 10 000 м за своим 36-м золотом чемпионатов России, а Алексей Данилов, Полина Ткалич, Эмилия Тангара и Фёдор Иванов — за высокими результатами в гладком и барьерном беге на круг.

⚽️ 16:15: «Акрон» — «Зенит», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Акрон» снова отберёт очки у «Зенита»?

Действующий чемпион России начнёт новый сезон в Самаре. «Акрон» выйдет на этот матч без Артёма Дзюбы, который в межсезонье стал свободным агентом. «Зенит» по праву входит в число главных фаворитов нового сезона. Команда Сергея Семака укрепила состав легионерами (Кевин Андраде, Фелипе Аугусто) и уже стала победителем Суперкубка России. Правда, клуб из Санкт-Петербурга не впечатлил с точки зрения самой игры. В прошлом сезоне «Акрон» отобрал очки у «Зенита» (1:1) в Самаре. Будет ли ещё одна сенсация?

Семака попросили ответить на вопрос, связанный с Дзюбой: Сергей Семак ответил, станет ли «Акрон» другой командой без Артёма Дзюбы

🏎 17:00: Формула-1, этап 11, Гран-при Венгрии, квалификация

Интрига: неужели «Мерседес» — без поула?

За первые 10 этапов нынешнего сезона Формулы-1 конкурентам «Мерседеса» ни разу не удалось добиться, чтобы с первого места не стартовал кто-то из дуэта Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла. Однако после двух стартовых тренировок Гран-при Венгрии всё говорит о том, что серия немцев прервётся. Мощь силовых установок «Мерседеса» не играет особой роли на извилистой трассе «Хунгароринг», и в роли явного фаворита выступает «Феррари», отлично работающая в многочисленных поворотах. К тому же Льюис Хэмилтон побеждал на «Хунгароринге» потрясающие восемь раз. Если учитывать, как важен в Венгрии поул, ждём от британца успеха в субботу?

🏒 18:00: Команда Артемия Панарина — Команда Михаила Сергачёва, Матч года

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в противостоянии команд с лучшими российскими хоккеистами?

В этом году мероприятие пройдёт в новом формате и в новом городе. Перед матчем была проведена драфт-церемония, на которой определились составы команд. В предыдущие два года было противостояние НХЛ и КХЛ, но первые слишком уж легко обыгрывали вторых. Теперь у команд примерно равные составы. Кто же выйдет победителем из этой битвы?

⚽️ 18:30: «Факел» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьют команды в Воронеже?

Обе команды наверняка будут рубиться за сохранение места в РПЛ. «Динамо» осталось в лиге только после переходных встреч, а «Факел» вернулся в высший дивизион. Ранее соперники дважды встречались друг с другом в РПЛ, и в обоих случаях была зафиксирована ничья (0:0 и 1:1). Есть ощущение, что нас снова ждёт «низовой» футбол. Скорее всего, борьбы будет больше, чем чего-то креативного.

У «Факела» вполне понятная цель: Эксклюзив Спортивный директор «Факела» Пименов назвал задачу команды на сезон

👊 19:00*: Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев, UFC Fight Night 282

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: крутой бой россиян

В Абу-Даби будут драться немало россиян, и, к сожалению, некоторые будут биться между собой. Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев очень не хотели этого поединка, но руководство UFC не оставило им выбора. Сайгид и Абубакар явно хотят войти в число претендентов на пояс, а для этого нужно соглашаться на бой с любым соперником. Кто победит — загадка, козыри бойцов примерно равнозначны. Однозначно будет интересно, пусть победит достойнейший.

👊 19:30*: Ризван Куниев — Тайрелл Форчун, UFC Fight Night 282

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Куниев прорвётся к вершине?

Ризван Куниев — боец, которому промоушен регулярно подкидывает нестандартные вызовы. Не так давно Ризван проиграл Кёртису Блэйдсу раздельным решением судей, а потом разобрался с лучшим борцом дивизиона Жаилтоном Алмейдой. Теперь Куниеву надо победить опытного Тайрелла Форчуна. На бумаге россиянин превосходит соперника фактически во всём. Осталось только красиво реализовать преимущество в октагоне — и тогда Ризван в следующем бою снова получит топа.

⚽️ 20:45: «Спартак» Москва — «Родина», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Спартак» с дебютантом РПЛ?

Субботнюю программу 1-го тура закроет матч с участием двух столичных команд. Правда, у них совсем разный статус. «Спартак» включают в число претендентов на чемпионский титул. На прошлой неделе красно-белые неплохо проявили себя во встрече Суперкубка России, хотя и достаточно обидно уступили «Зениту». А вот «Родина» дебютирует в РПЛ. Соперник для 1-го тура — очень тяжёлый. Но кто знает, возможно, дебютант турнира преподнесёт сюрприз и отберёт очки у фаворита?

👊 21:30*: Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов, UFC Fight Night 282

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как Гуськов покажет себя в бою с экс-чемпионом?

Изначально в главном бою UFC Абу-Даби Магомед Анкалаев должен был драться с Халилом Раунтри, однако тот отказался от поединка из-за повреждения. На замену согласился выйти соотечественник Анкалаева — Богдан Гуськов, который очень ярко выступает в промоушене. Для Царевича это большой риск и одновременно большой шанс: в случае победы он сразу ворвётся в титульную гонку. Анкалаеву же нужно победить максимально уверенно, чтобы ему дали снова подраться за пояс.