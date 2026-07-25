Почему «Зенит» остановился с трансферами? Удивительно, но от клуба сейчас мало что зависит

«Зенит» заходит в сезон с победой в Суперкубке, но без революционных изменений в составе. Хотя с учётом сложностей последних трёх лет они напрашивались. Сергей Семак не раз повторял: прогресс возможен в случае замены либо главного тренера, либо части костяка команды, который с трудом способен существовать больше четырёх-пяти лет. Вы понимаете, по какому пути идёт «Зенит», когда отправляет Сергея Богдановича уже на девятый сезон подряд.

Следовательно, требуются концептуальные перемены в составе. Однако в это трансферное окно мы их пока не видим. И одна из причин этого – отсутствие предложений по лидерам. Ведь клуб как минимум старается жить в парадигме трансферного баланса: чтобы купить кого-то дорогого, нужна аналогичная продажа.

«Зенит» уже совершил одну крупную покупку, но по другим не торопится

Пока главный летний трансфер петербуржцев – покупка нападающего Фелипе Аугусто. За него заплатили около € 15 млн. И трансфер, судя по всему, рассчитывался из уверенности, что летом удастся кого-то продать. Помимо него, ещё в мае клуб подписал Кевина Андраде, но всего за € 3,5 млн. Явно не самая большая трата для действующих чемпионов.

Логика подписаний этих игроков более-менее понятна: 22-летний нападающий – универсал с неплохой результативностью (15 голов в 40 матчах прошлого сезона). Может сыграть как справа, так и в центре. А с учётом того, что Александр Соболев остался единственным нападающим и других пока не просматривается, мера, по сути, необходимая. Андраде – скорее укрепление обоймы и страховка на случай ухода Нино. По последнему, забегая вперёд, отметим: в клубе нет устраивающего по сумме предложения.

Новички «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Несколько сюжетов зависло: «Ботафого» был готов продать полузащитника Данило в «Зенит», однако ситуация застопорилась по двум направлениям. Клубы обсуждали вариант обмена игроками с доплатой, однако не пришли к компромиссу. А потом выяснилось, что сам Данило не очень рвётся в Россию. Понятно, что уже через неделю он может передумать, но пока всё ещё работает первый пункт. И если не будет обмена, то к полноценному трансферу без гарантии продаж «Зенит» вряд ли готов.

Чуть более локальный кейс – Артём Карпукас. Однако вряд ли эта история завершена. Контекст простой: петербуржцы дают € 5 млн, «Локо» хочет больше и по-прежнему пытается договориться о продлении. Но, если судить по публичным комментариям, стороны к этому не приближаются. А всё может закончиться тем, что зимой Карпукас уже подпишет контракт с петербуржцами и уйдёт по условному сценарию Баринова.

К Тюкавину у «Зенита» тоже есть интерес. Однако и он на паузе из-за принципиальной позиции клуба-продавца. Форварда не хотят отпускать никуда, кроме как в Европу. А чтобы выйти с тем самым предложением, от которого невозможно отказаться, нужны продажи.

А на ком «Зенит» рассчитывает заработать?

Базовых варианта два – Луис Энрике и Педро. По планам, большой расчёт был именно на первого, ведь он поехал со сборной на чемпионат мира. Однако в итоге всего раз вышел на замену, ничем не запомнился, а Бразилия вылетела уже в 1/8 финала. Сейчас, по нашей информации, у «Зенита» нет официальных предложений по Энрике. Только предварительные консультации. Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн, при этом в Петербурге хотят выручить около € 35 млн. Для этого, очевидно, нужно работать в первую очередь по рынку Персидского залива. Но оттуда, если верить публичной информации, серьёзного интереса пока нет. Зато есть из Бразилии – не в первый раз «Фламенго» присматривается к игроку. И от «Наполи», однако те не особо готовы платить за него запрашиваемую сумму. Следовательно, пока всё на стопе.

Луис Энрике Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ещё в «Зените» явно рассчитывали на более живой интерес к Педро. Ведь в последние два трансферных окна у клуба были предложения по нему из Саудовской Аравии. Но, видимо, и саудовцы охладели к этому проекту. На чемпионате мира Педро не оказалось. Следовательно, напоминать о себе было негде. При этом бразильские журналисты ещё зимой писали, что Педро точно покинет Россию летом за € 40 млн. И петербуржцы ведь совсем не против этого сюжета. Однако всё ещё ждут реальных предложений.

При этом, по нашей информации, вероятность ухода Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса невысока. Примерно по тем же причинам – отсутствие рыночных вариантов. А получить их по Энрике и Педро кажется куда более возможным.

«Зенит» сейчас в сложной ситуации, и далеко не всё зависит от него. Если клуб так и не сможет продать кого-то из активов, то рискует остаться без ожидаемой трансформации состава. Бесспорно, и нынешний должен бороться за чемпионство, но хватит ли у него внутренней мотивации – большой вопрос.