Шоу технологий и 1400 парашютов в небе! ЦСКА масштабно открыл новый сезон

Вечер пятницы перестаёт быть томным уже в вагоне метро. БКЛ, она же бирюзовая ветка, постепенно окрашивается в красно-синие цвета. Причина проста – сегодня первый матч ЦСКА в новом сезоне. Что же подготовил клуб к долгожданной премьере чемпионата?

15 минут прогулки от метро до стадиона по летней Москве – и я уже в чаше «ВЭБ Арены». И вот примерно за 10 минут до начала встречи с «Балтикой» шоу начинается.

Под гул трибун на гигантских экранах вспыхивает заставка «Настоящее видно сразу». В приветственном ролике «сканируют» игроков ЦСКА, символически проверяя их подлинность. Так любители футбола узнают о новом партнёрстве клуба и государственной системы маркировки «Честный знак». Что ж, уважение, легальность и честная конкуренция – простые и понятные каждому болельщику и потребителю правила, действующие как в спорте, так и в обеспечении прозрачности рынка.

«Для нас партнёрство с ЦСКА – первый долгосрочный проект со спортивным клубом, – отмечает Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ – оператора «Честного знака». – Футбол любят все: и дети, и взрослые. А ещё у него [футбола] и у системы маркировки – общие ценности, в основе которых – доверие. На поле нужны честная игра, чёткие правила, равные шансы и справедливое судейство. В маркировке – то же самое: прозрачность, защита от подделок и возможность для хорошего бизнеса работать честно. Так что наш выход в спорт через футбол – абсолютно естественное решение».

Система «Честный знак» охватывает более 50 товарных групп – от жизненно важных лекарств и молочной продукции до автомобильных шин и велосипедов. К платформе подключено свыше миллиона компаний, а приложением для проверки кодов пользуются 39 млн человек по всей стране. Стратегическое соглашение с одним из самых популярных отечественных клубов позволит привлечь к продукту и новую аудиторию.

Тем более, как сообщили «Чемпионату» в «Честном знаке», в течение сезона стороны планируют развивать новые форматы взаимодействия с болельщиками – на стадионе и на цифровых площадках клуба:

«Мы хотели, чтобы болельщики почувствовали наше присутствие не просто через логотипы, а через настоящее событие и эмоции. Всё наше сотрудничество будет основано на идее о том, что «Настоящее видно сразу». Сегодняшнее шоу – только начало. Весь сезон мы будем радовать болельщиков активностями на стадионе, крутым контентом и разными необычными форматами. Наша цель – просто и интересно рассказывать про доверие, прозрачность и честность, создавая для фанатов ЦСКА новые поводы для эмоций», – рассказал Реваз Юсупов.

Шоу «Честного знака» и ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Главный же сюрприз шоу-открытия ждал… прямо над головой. Из-под сводов арены вылетают 1400 ярко-жёлтых парашютов с логотипом «Честного знака». Сотни тканевых куполов медленно кружат над секторами, ловя свет прожекторов. По условиям акции, в девяти из них спрятаны главные призы – «золотые» билеты на два места в VIP-ложу домашней игры с воронежским «Факелом». Тем, кому подарки не свалились прямо с неба, не стоит расстраиваться. Для них в официальном аккаунте красно-синих в соцсетях будет разыгран подписанный футболистами клуба мяч.

Парад парашютов в небе – красочно и неожиданно. Тем более в рамках технологичного партнёрства. Инновации заняли прочное место в современном футболе. VAR на ЧМ-2018, мячи с чипами и автоматическое определение офсайда на ЧМ-2026 и другие новшества сделали игру более точной и честной. А армейское открытие сезона продемонстрировало возможности инноваций при взаимодействии с болельщиками.

Реваз Юсупов (слева) и Кирилл Брейдо Фото: «Чемпионат»

Как отмечает Реваз Юсупов, среди 39 млн пользователей приложения «Честный знак» много любителей футбола. С помощью технологии проверки маркировки они могут не только проверять подлинность повседневных товаров – напитков и снеков к матчу, футболок и кроссовок, но и влиять на прозрачность рынка. «Честным знаком» уже остановлены 3,5 млрд небезопасных продуктов.

Прогуливаясь по арене в перерыве, слышу разговоры болельщиков не только о первом тайме, но и о жёлтых парашютах в небе. В очереди в буфет один из фанатов с надеждой заявляет приятелю: «Чувствую, в этом сезоне мы точно взлетим в таблице».

Сезон официально открыт. По всем правилам. И по законам честной игры.