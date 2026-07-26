Предсезонка топ-клубов Европы съехала из-за ЧМ. Кто с кем когда играет?

С середины августа постепенно стартует новый сезон в ведущих европейских лигах. До этого времени футболисты пашут на изнурительных тренировках и проводят товарищеские матчи. На этот раз далеко не все топ-клубы полетят в предсезонное турне на другой континент. Чемпионат мира внёс коррективы в расписание некоторых команд.

«Арсенал»

Подготовка «Арсенала» к новому сезону пройдёт в Европе. До встречи с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (16 августа) чемпион Англии проведёт четыре контрольные встречи. 1 августа команда Микеля Артеты сыграет с «Жироной» в Испании, 5-го числа встретится с «Бетисом» в Ирландии. Оставшиеся два товарняка «Арсенал» проведёт на домашнем стадионе. Его соперниками будут дортмундская «Боруссия» (9 августа) и «Комо» (12 августа). Сеск Фабрегас против бывшей команды — это любопытно (пусть и на уровне товарищеского матча).

Будет ли у «Арсенала» чемпионский парад через год? Фото: Julian Finney/Getty Images

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проведёт предсезонный тур в Азии. Это произойдёт впервые с 2023 года. Тогда топ-клуб Англии гостил в Японии и Южной Корее. На этот раз «Манчестер Сити» отправится в Азию без Хосепа Гвардиолы, который покинул пост главного тренера. 30 июля «Сити» презентует в Гонконге гостевую форму на новый сезон. Там же команда Энцо Марески проведёт товарищеский матч с «Интером» (1 августа). 5-го числа «Манчестер Сити» встретится в Южной Корее со сборной звёзд местного чемпионата. 9 августа топ-клуб Англии зарубится с «Атлетико». Кстати, игра состоится в Сеуле.

«Манчестер Юнайтед»

Первые летние товарищеские матчи «Манчестер Юнайтед» запланированы в Скандинавии. 24 июля английский клуб встретился в Норвегии с местным «Русенборгом» (5:0). Далее в планах матчи с топ-клубами Европы. 1 августа «МЮ» встретится с «Атлетико», 8-го — с «ПСЖ». Обе игры пройдут в Швеции (Сольне и Гётеборге соответственно). 15 августа «Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Миланом» в Польше, а за три дня до этого встретится с «Лидсом» в Дублине. Довольно насыщенная программа!

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» проводит предсезонный тур в США. «Сандерленд», «Рексем» и «Лидс» — соперники мерсисайдцев по товарнякам в Штатах. С первыми уже сыграли в Нэшвилле и порадовали большим количеством голов — 4:2. Матч с «Рексемом» пройдёт 30 июля на стадионе «Янки Стэдиум» в Нью-Йорке, а игра с «Лидсом» — 2 августа в Чикаго. После этого «Ливерпуль» вернётся домой. 9 августа его ждёт встреча с «Монако» на «Энфилде», а 16-го числа команда Андони Ираолы дважды сыграет с «Комо». Первый матч с итальянским клубом пройдёт в закрытом режиме.

«Челси»

«Челси» начнёт предсезонный тур в Австралии. В Сиднее команда Хаби Алонсо проведёт товарищеские матчи с «Вестерн Сидней Уондерерс» (28 июля) и «Тоттенхэмом» (1 августа). После этого «Челси» отправится в Гонконг, где сыграет с «Ювентусом» (5 августа). Матчи с «Миланом» (8 августа) и «Джохор Дарул Тазим» (9 августа) пройдут в Индонезии. 15-го числа команда Алонсо примет на «Стэмфорд Бридж» гостей из «Реала Сосьедад».

«Реал»

«Реал» отказался от проведения традиционного коммерческого тура по США. Многие футболисты команды выступали на ЧМ-2026, в связи с чем пришлось менять план подготовки. «Реал» внёс коррективы и убрал из летнего календаря длинные трансатлантические перелёты со сменой часовых поясов. Вместо этого команда Жозе Моуринью работает на клубной базе. 1 августа «Реал» проведёт товарищеский матч с «Фиорентиной» в Австрии, а 8-го числа встретится с «Ференцварошем» в Венгрии. На 12 августа запланирована игра с «Депортиво» в Ла-Корунье. А перед этими матчами мадридский клуб проведёт спарринг с «Леганесом» (28 июля).

«Барселона»

«Барселона» тоже не полетит в США из-за участия игроков в чемпионате мира. 31 июля команда Ханси Флика встретится на выезде с «Бирмингемом», а 3 августа — с «Престон Норт Энд» (матч пройдёт в закрытом режиме). После этого каталонский клуб примет участие в предсезонном турнире в Удине. Там «Барселона» сыграет с «Удинезе» и «Ноттингем Форест». Все встречи пройдут 8 августа в формате 45 минут. 19-го числа «Барса» примет дома египетский «Аль-Ахли» во встрече Кубка Жоана Гампера.

«Атлетико»

«Атлетико» этим летом сыграет сразу с двумя клубами из Манчестера. Один матч пройдёт в Швеции, другой — в Сеуле. Но сначала команда Диего Симеоне встретится с «Хетафе» (29 июля). 1 августа она зарубится с «Ман Юнайтед» в Швеции, а 9-го числа сыграет с «Ман Сити» в Южной Корее. Заключительная предсезонная встреча с участием «Атлетико» пройдёт 14 августа на стадионе «Велодром». Там испанский клуб сразится с «Марселем».

Диего Симеоне Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Ювентус»

«Ювентус» провёл уже два товарищеских матча этим летом. 18 июля команда Лучано Спаллетти сыграла по нулям с «Базелем» в Швейцарии, а 25-го числа встретилась со «Стандардом» в Бельгии. Перед турне «Ювентус» примет «Ниццу» на своей тренировочной базе (матч пройдёт 31 июля). 5 августа «Ювентус» сыграет с «Челси» в Гонконге, 8-го — с «Интером», 11-го — с «Палермо». Обе встречи с итальянскими клубами пройдут в Австралии. 17 августа состоится презентация команды на домашнем стадионе. Там основная команда проведёт товарищеский матч со второй.

«Милан»

«Милан» перед поездкой в турне провёл товарищеский матч с «Селтиком». Соперники зарубились 25 июля в Глазго. Получилось результативно — 2:2. В августе команда Рубена Аморима встретится с «Интером», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Первый матч (5 августа) пройдёт в Австралии, второй (9 августа) — в Индонезии, третий (15 августа) — в Польше.

Вернёт ли Рубен Аморим «Милан» в Лигу чемпионов? Фото: WM Sport Media/Getty Images

«Интер»

У «Интера» достаточно интересное расписание контрольных игр. Сегодня, 26 июля, чемпион Италии встретится в Германии с «Карлсруэ». 1, 5 и 8 августа пройдут три достаточно статусных матча, пусть даже они и не будут официальными. Сначала «Интер» ждёт встреча с «Манчестер Сити» в Гонконге, а потом чёрно-синий клуб сыграет против «Милана» и «Ювентуса» в Австралии.

«Бавария»

«Бавария» в августе заглянет в Азию. Перед этим в расписании у команды Венсана Компани два товарищеских матча в Германии. Первый прошёл 25 июля. В этот день «Бавария» сыграла в гостях у «Веена», а встреча была приурочена к 100-летию местного клуба. Молодёжный состав чемпиона Германии проиграл со счётом 1:2. 30 июля мюнхенская команда встретится с «Роттах-Эгерн», после чего улетит в Южную Корею. Там «Бавария» сыграет с «Чеджу» (4 августа) и «Астон Виллой» (7 августа). 15-го числа мюнхенский клуб ждёт домашний матч с «РБ Лейпциг», а ещё через неделю — игра Суперкубка Германии с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» слетает в Японию, где встретится с двумя местными клубами. Сначала немецкая команда сыграет с «Сересо» (29 июля), а потом — с «Токио» (1 августа). До поездки в Азию футболисты «Боруссии» провели два товарняка. Они обыграли «Рот-Вайсс Оберхаузен» (3:1). После возвращения в Европу клуб из Дортмунда сыграет в Лондоне с «Арсеналом» (9 августа), а 15-го числа примет на своём стадионе «Рому».

«ПСЖ»

Лучший клуб Европы отыграет в августе четыре матча до 1-го тура чемпионата Франции. Сначала команда Луиса Энрике встретится в Испании с «Мальоркой» (5 августа), затем сгоняет в Швецию на игру с «Манчестер Юнайтед» (8 августа). После этого «ПСЖ» зарубится с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА (12 августа). Дальше столичный клуб ждёт игра Суперкубка Франции с «Лансом» (16 августа).

Ниже — список самых любопытных летних товарищеских матчей с участием европейских топ-клубов:

1 августа. «Манчестер Сити» — «Интер»;

1 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»;

1 августа. «Реал» Мадрид — «Фиорентина»;

5 августа. «Челси» — «Ювентус»;

5 августа. «Милан» — «Интер»;

7 августа. «Бавария» — «Астон Вилла»;

8 августа. «Челси» — «Милан»;

8 августа. «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»;

8 августа. «Ювентус» — «Интер»;

8 августа. «Барселона» — «Ноттингем Форест»;

9 августа. «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд;

9 августа. «Манчестер Сити» — «Атлетико»;