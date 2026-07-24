Талалаев хохотал после гола на 36-й секунде. Но ЦСКА камбэкнул с чудо-пасом Кругового!

Новый сезон РПЛ открыт! Первый же матч российского чемпионата предложил громкую афишу – ЦСКА против «Балтики». Дмитрий Игдисамов дебютировал в роли полноценного тренера армейцев во встрече с главной сенсацией прошлого сезона и прервал безвыигрышную серию с начала летних сборов.

Что бросилось в глаза из стартовых составов команд? Во-первых, отсутствие Баринова в заявке ЦСКА и Хиля – в основе «Балтики». В медштабе армейцев сообщили неприятную новость: Баринов выбыл из-за тяжёлой вирусной инфекции. Хиль же, видимо, пока не готов на 100% после травмы. Кроме того, если у ЦСКА до сих пор нет новичков, то у калининградцев вышел только один из четырёх подписанных летом игроков – правый латераль Муфи из «Оренбурга» (Кирш и Шнапцев начали встречу на скамейке, Шильцова вообще не было).

На летних сборах ЦСКА не выиграл ни одного матча из шести (три поражения и три ничьих). В игре с «Балтикой» кошмар продолжился – хозяева пропустили уже через 35 секунд после стартового свистка! У команды Андрея Талалаева сработало старое оружие. Калининградцы забили после аута от Бевеева. Несмотря на то что новые правила не дают возможности готовить ауты долго, Мингиян всё сделал как надо: быстро выбросил справа в штрафную, где Гассама отклеился от Жоао Виктора и продлил скидкой во вратарскую на Оффора. Того тоже потеряли – сменщик Хиля забил фактически с метра.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Андрей Талалаев отреагировал на гол смехом. А у команды Игдисамова поначалу ничего не получалось. «Балтика» отдала мяч и защищалась средним блоком – ЦСКА забрасывал за спины, прежде всего на Гонду. Аргентинец не цеплялся. Но армейцы тем самым заставили калининградцев сесть глубже и в позиционных атаках против низкого блока выглядели уже лучше. На 10-й минуте красно-синие совершили первое касание в чужой штрафной и создали что-то опасное: выстроились в позиционной атаке 2-2-6, а Обляков отыскал проникающим пасом Поповича. Серб заработал лишь угловой. Вскоре Лусиано забрал наконец отправленный за спины защитникам мяч и покатил на Кисляка – так состоялся первый удар ЦСКА. Из-за штрафной – прямо в соперника.

Андрей Талалаев в начале встречи Фото: Кадр из трансляции

Оказалось, что в игре ЦСКА при Игдисамове всё же появилось что-то новое, интересное. Например, при обороне пятым в заднюю линию опускался Кисляк – так красно-синие контролировали ширину против подключений латералей «Балтики». А впереди армейцы закружили головы защитникам калининградцев хорошим движением игроков группы атаки. На 27-й минуте после углового и второго захода на подачу хозяева забили: Круговой вырезал шикарный пас внешней стороной стопы – Козлов открылся и свободно пробил головой с линии вратарской. Однако залез в офсайд.

Тогда красно-синие впервые ударили в створ ворот Бориско, чей выход на поле добавил игре перцу. Голкипер «Балтики», как уже сообщал «Чемпионат», после этого матча должен продолжить карьеру в ЦСКА. А на 33-й минуте команда Игдисамова забила первым легитимным ударом в створ. Точнее, это сделал один из трёх центрбеков калининградцев Андерсон, сотворивший автогол. Круговой хитро, быстро разыграл штрафной – покатил на Поповича, а серб ловко ушёл от Бевеева, прокинув мяч мимо защитника сборной России, и прострелил вдоль ворот. Андерсон неудачно подставил ногу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был действительно мощный отрезок в исполнении ЦСКА! Ещё через три минуты армейцы повели. Судя по всему, сработала одна из задумок Игдисамова в позиционной атаке. Круговой сместился ближе к центру, откуда ему было удобно пасовать с левой, и выдал чудо-передачу – разрезающую на рванувшего в свободную зону Глебова (Гонду грамотно увёл Андерсона). Вингер мастерски реализовал выход один на один. К перерыву игра ЦСКА при Игдисамове воспринималась уже совсем по-другому. У Бориско в эпизодах с пропущенными мячами даже не было реальных шансов показать себя.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй половине начало тоже осталось за «Балтикой». Талалаев встряхнул команду двойной заменой, убрав с поля в том числе заснувшего в эпизоде с голом Глебова новичка Муфи. Быстрый гол едва не забил Оффор – после грубой ошибки Торопа на выходе. А на 53-й минуте случился жуткий «привоз» от Мойзеса. У бразильца по ходу встречи ехали ноги, и в этом моменте бутсы также подвели защитника ЦСКА. Обработав мяч грудью, Мойзес затянул с решением, поскользнулся и упал. Это был царский подарок для «Балтики»! Максим Петров подхватил мяч и покатил на пустые Оффору. Нигериец оформил дубль, но… сам же у себя его отнял. Чинонсо сделал простую ошибку – не вылез с запасом из офсайда, в который угодила его голова.

Игра увлекала – первый матч сезона РПЛ в этом смысле точно удался. «Балтика» вынуждена была рисковать, оставляя ЦСКА пространство для ответных атак. Красно-синие выманивали калининградцев на прессинг, в котором команда Талалаева в принципе сильна. На исходе часа встречи в штрафной Бориско случился спорный эпизод. После удара Гонду мяч попал в отставленную руку Гассама. «Железный» пенальти? VAR позвал судью Абросимова изучить повтор, поскольку до того сам Лусиано коснулся мяча рукой (правда, отскочившего от его собственного бедра). Петербургский рефери зафиксировал фол аргентинца, не стал назначать 11-метровый и объявил об этом на весь стадион.

Однако «Балтика» действительно пока не та, что год назад. Талалаев предупреждал! В обоих таймах калининградцы не здорово сыграли – как на контрвыпадах, так и в позиционных атаках. С другой стороны, это заслуга и команды Игдисамова. Армейцы лучше, чем о них думали перед стартом чемпионата. Впрочем, однажды обрез Козлова привёл к ещё одному голу Оффора, который опять справедливо отменили из офсайда. А вот в концовке «Балтика» почти ничего не создала. Зато красно-синие должны были сделать счёт 3:1 в компенсированное время, но тут и Бориско показал класс – двойной сейв вратаря и штанга оставили Энрике Кармо без забитого мяча.

Лучшим игроком матча признали Кругового, и с этим выбором трудно поспорить.