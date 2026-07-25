«Спартак» нашёл нового нападающего! Но за уругвайца с ЧМ-2026 придётся жутко переплачивать

В матче Уругвая на ЧМ-2026 случился забавный эпизод. Федерико Виньяс по-дружески растягивал ногу присевшему на газон из-за судороги футболисту сборной Кабо-Верде. Но как только увидел, что игра продолжается и уругвайцы атакуют, тут же отбросил ногу соперника в сторону, рванул вперёд и через 10 секунд наблюдал, как Максимилиано Араухо сравнял счёт.

Ничем особо другим, кроме скандалов в раздевалке и ошибок Фернандо Муслеры, сборная Уругвая на турнире не запомнилась. Два очка в группе, второй кряду невыход в плей-офф – полнейшая безнадёга. Одна из причин – кризис топовых нападающих. Диего Форлан давно закончил с футболом, Луис Суарес с Эдинсоном Кавани тоже постарели и дали дорогу молодым. Один такой, как раз Виньяс, заинтересовал «Спартак», которому сегодня стартовать в РПЛ матчем с «Родиной».

За Виньяса якобы просят € 15 млн. Это перебор

21 июля всплыл инсайд: «Спартак» посоперничает за нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса с мексиканской «Толукой», «Рексемом» из английской ФНЛ и неназванной немецкой командой. Именно красно-белые, как утверждал источник, предлагают уругвайцу наиболее высокую зарплату среди конкурентов.

Утверждалось, что «Толука» согласна отдать за Виньяса € 11,4 млн. Что странно сразу по нескольким причинам. Во-первых, нападающий оценивается в € 4 млн, то есть намечается переплата практически в три раза. Во-вторых, ему уже 28 лет – совсем не тот случай, когда покупатель видит бешеный потенциал, хочет максимально раскрыть футболиста и заработать на его перепродаже.

К тому же Федерико – не очередной Хамес Родригес или Йохан Манзамби, готовый к прыжку по карьерной лестнице благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. На ЧМ-2026 уругваец за 194 минуты результативными действиями не отметился. Да и в целом он не звезда. Не тот случай, когда готовы переплатить ради громкого имени. Как за Неймара три года назад – саудовский «Аль-Хиляль».

Федерико Виньяс Фото: Michael Regan — FIFA/FIFA via Getty Images

Что ж, 22 июля пришлось удивляться ещё больше. Какие там € 11,4 млн? Мексиканский «Леон», а именно ему принадлежит Виньяс, по новой информации, просит € 15 млн! Агент нападающего Даниэль Гутьеррес заявил, что «Спартак» прислал официальное предложение и стороны находятся в процессе переговоров. По его словам, футболист согласен на переход, однако у него также есть опции для трансфера в более сильные клубы.

То есть как бы с намёком: эй, «Спартак», мы так-то согласны, но есть варианты и поинтереснее, так что если действительно хочешь осуществить сделку, то замотивируй нас ещё больше.

Кстати, контракт Федерико с «Леоном» истекает в конце 2027 года. То есть довольно скоро. Обычно это упрощает покупку. Однако, видимо, не в данном случае.

Виньяс провёл неплохой сезон в Ла Лиге. Однако в целом результативностью по карьере не блещет

Нападающий два последних года провёл в «Овьедо». Сначала – в Сегунде, а потом и в Ла Лиге. Блеснуть в испанской ФНЛ помешала тяжёлая травма – разрыв ахиллового сухожилия, полученный на тренировке сборной. Ещё и срок восстановления из-за рецидива растянулся до 159 дней. Но и за отведённые ему 799 минут он отметился только одним результативным действием – уже при счёте 2:0 в концовке добил феррольский «Расинг».

Зато после повышения «Овьедо» в классе Виньяс наконец-то показал уровень, оформив 9+1 за 2453 минуты – лучший показатель в команде. Были и дубли в ворота «Реала Сосьедад» (3:3) с «Сельтой» (3:0). Да, девять голов, ещё и при 8,69 xG – не так много. Тем более два из них – с пенальти. Особенно по сравнению с 23 голами Ведата Мурики из «Мальорки». Однако нужно делать скидку на уровень команды: «Овьедо» отстал от предпоследнего места аж на 12 очков и досрочно завершил гонку за выживание. Даже «Сочи» в РПЛ не был настолько безнадёжен.

Федерико Виньяс Фото: Octavio Passos/Getty Images

Проблема в том, что к 28 годам Виньяс провёл всего один год на серьёзном европейском уровне. Да и забивал больше девяти мячей всего раз – в сезоне-2023/2024 положил за «Леон» 16 голов в 33 встречах мексиканской лиги. В официальных матчах за сборную у него всего один гол за 281 минуту.

Федерико неуступчив и хорошо ставит корпус. Его коронки – отменный дриблинг (аж 68,1% удачных попыток в Ла Лиге) и уверенная игра головой. При не самом большом для центрального нападающего росте в 181 см он выиграл на ЧМ 66,7% верховых единоборств. За последние пять сезонов у Виньяса на клубном уровне 43 гола. Без учёта пенальти – 37. Из них он воткнул головой аж 16. То есть практически половину.

Виньяс любит опускаться в глубину, собирать на себе нескольких противников и разгонять атаки. Хорошо избавляется от опеки непосредственно в штрафной. Левша, но способен забить и с правой, в чём убедилась «Сельта». Техничен и за счёт этого зарабатывает множество стандартов – накопил 69 фолов в Ла Лиге за 2453 минуты против 36 нарушений за 2606 минут у самого Килиана Мбаппе.

Никто не спорит, что это отличный игрок. Вписаться в вариативный футбол Хуана Карлоса Карседо Федерико по характеристикам должен. Но любая сумма свыше примерно € 6 млн будет переплатой. Какие уж там € 15 млн.

* в материале использована информация журналиста Родри Васкеса и «СЭ».