«Реал» идёт за Родри и перехватывает цель «ПСЖ», «Ливерпуль» мстит. Трансферы и слухи дня

Перед сном или рано с утра (в зависимости от того, где вы находитесь) ознакомьтесь с новостями футбольного рынка. В нашем традиционном обзоре – трансферы и слухи за последние 24 часа. В РПЛ появился новый иностранец, в Европе готовят много громких сделок.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Оренбург» подписал очередного легионера

Максим Сивис Фото: ФК «Оренбург»

В «Оренбурге» появился уже четвёртый легионер за межсезонье. Клуб нашёл замену проданному в «Балтику» Фахду Муфи в лице правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. По данным Transfermarkt, за 28-летнего француза «Оренбург» заплатит € 700 тыс. Контракт с футболистом, выступавшим за юношескую сборную ДР Конго, подписан на три года. В прошлом сезоне Сивис сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

«Ньюкасл» купил номинанта на Golden Boy

Аладжи Бамба Фото: Newcastle United via Getty Images

Сменил сегодня команду и ещё один француз – опорный полузащитник «Монако» Аладжи Бамба. Возможно, вы даже не слышали о таком игроке, между тем 20-летний талант вошёл в число номинантов на Golden Boy (приз лучшему молодому футболисту в Европе) в 2026 году. Он выступает за молодёжную сборную Франции, а за «Монако» провёл в прошлом сезоне 23 встречи в Лиге 1 и Лиге чемпионов, сделал два голевых паса. Сумма сделки оказалась внушительной – € 35,5 млн, кроме того, монегаски могут заработать ещё € 6 млн бонусами и получат 15% с дохода от перепродажи Бамба. Многообещающий француз подписал с «Ньюкаслом» контракт на пять лет.

Саммервилл уехал в 24 года в Саудовскую Аравию

Крисенсио Саммервилл Фото: ФК «Аль Хиляль»

Вингер сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл, запомнившийся своей игрой на ЧМ-2026 (заработал 2+2 в четырёх матчах), официально стал новичком «Аль-Хиляля». Саудовский клуб объявил о трансфере 24-летнего футболиста, за которого выиграл борьбу у «Ромы». По данным Transfermarkt, «Вест Хэм» заработает на продаже нидерландца € 64,5 млн. Сообщалось, что с учётом бонусов сумма сделки может вырасти до € 70 млн. Саммервилл, забивший пять голов и сделавший две голевые передачи в 31 встрече минувшего сезона АПЛ, подписал контракт на четыре года.

Главные трансферные слухи дня

Родри всё ближе к «Реалу»

Лучший игрок ЧМ-2026 Родри, если судить по поступающим новостям, уже скоро окажется в «Реале». Как пишет журналист Дэвид Орнштейн, хотя как таковых переговоров между «Мадридом» и «Манчестер Сити» ещё не было, в испанском клубе уверены, что соглашение будет достигнуто. Инсайдер Бен Джейкобс добавляет: полузащитник убедил «Сити» в своём желании присоединиться к «Реалу» – как по футбольным, так и по семейным причинам. Более того, El Debate сообщил, что Родри, отказавшийся продлить контракт с «Манчестером», действующий ещё год, договорился с английским клубом о снижении суммы своего трансфера до € 45 млн плюс € 5 млн бонусами. В прошлом сезоне АПЛ и Лиги чемпионов Родри сыграл 26 матчей и забил один мяч.

«Ливерпуль» хочет Винисиуса и трансферную цель «ПСЖ»

«Ливерпуль» после назначения новым тренером Андони Ираолы снова готов удивлять большими трансферами. Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон, английский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды «Реала» Винисиуса Жуниора. Впрочем, это план не на ближайшее трансферное окно – «Ливерпуль» хочет забрать бразильца свободным агентом летом 2027 года, когда у форварда закончится контракт с мадридцами. Винисиус до сих пор не договорился о новом соглашении с «Реалом», за который в минувшем сезоне набрал 21+12 в 50 матчах Примеры и Лиги чемпионов.

А в это окно «Ливерпуль» пытается увести у «ПСЖ» Магнеса Аклиуша. Как утверждает Sky Sports, английский клуб видит в нём замену Мохамеду Салаху и уже сделал запрос в «Монако». У «ПСЖ» пока не получается договориться по трансферу 24-летнего вингера – монегаски отклонили несколько предложений, последнее из которых составило € 40 млн. «Монако» оценивает игрока в € 50-55 млн. В завершившемся сезоне Аклиуш заработал 7+9 в 41 встрече Лиги 1 и Лиги чемпионов.

Потенциальный трансфер Аклиуша тянет на отдельный сюжет о мести: ещё во время ЧМ сообщалось, что «ПСЖ» уводит у «Ливерпуля» Яна Диоманда из «РБ Лейпциг». Правда, теперь в этой истории есть большой нюанс. О нём — ниже.

«Реал» ворвался в сагу с Диомандом

Так вот, Диоманд. Самая свежая информация, причём от топовых инсайдеров: Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн дружно сообщают, что «Реал» теперь участвует в гонке за вингером «Лейпцига» и сборной Кот-д'Ивуара! Первое предложение по 19-летнему таланту в размере € 90 млн плюс € 10 млн бонусами уже сделано и даже отклонено, клубы находятся в переговорах.

Интересно, чем всё закончится, если учитывать, что ещё пару-тройку недель назад казалось — трансфер в «ПСЖ» неизбежен. Диоманд, если верить инсайдерам, не отказывался от своего выбора в пользу Парижа, но вы же сами понимаете — когда в гонку вступает «Реал», возможны любые повороты.

Появился новый претендент на звезду ЧМ-2026 Возинью

Герой и открытие ЧМ-2026 Возинья может продолжить карьеру в Чили после ухода из «Шавиша» на правах свободного агента. Журналист Сесар Луис Мерло поделился новостью, что на 40-летнего голкипера претендует «Коло-Коло». Согласно источнику, клуб начал переговоры со звездой сборной Кабо-Верде по указанию своего президента Анибаля Мосы, а главный тренер Фернандо Ортис, пусть и не просил подписать Возинью, не против его появления в команде. В прошлом сезоне вратарь провёл 19 матчей во втором португальском дивизионе, пропустил 23 мяча и выдал шесть «сухарей». На чемпионате мира он поучаствовал в четырёх играх (две – «на ноль», 18 сейвов и пять пропущенных голов).

Одной строкой

Рикарду Мангаш и Матвей Бардачёв Фото: ФК «Факел»/ФК «Монца»