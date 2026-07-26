«Краснодар», «Локомотив», «Рубин» и Черчесов стартуют в новом сезоне РПЛ! LIVE

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Сегодня, 26 июля, состоятся три матча 1-го тура РПЛ. «Локомотив» примет «Ахмат», «Рубин» и «Краснодар» сыграют в Казани, а «Ростов» приедет в гости к «Оренбургу». «Чемпионат» проведёт онлайн двух первых встреч.

«Локомотив» остался без главного нападающего – Дмитрий Воробьёв уехал в «Краснодар». Команде будет сложнее испортить жизнь Станиславу Черчесову, который всего раз в тренерской карьере обыгрывал железнодорожников.

Эту встречу вполне можно назвать одной из главных в туре. «Рубин» последние два сезона постоянно притормаживает «Краснодар» – то побеждает, то играет с южанами вничью. Команде Мурада Мусаева явно будет нелегко без травмированного Джона Кордобы и уехавшего в Саудовскую Аравию Эдуарда Сперцяна.