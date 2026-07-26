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Локомотив — Ахмат, прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 26 июля 2026

«Краснодар», «Локомотив», «Рубин» и Черчесов стартуют в новом сезоне РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
1-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 июля, состоятся три матча 1-го тура РПЛ. «Локомотив» примет «Ахмат», «Рубин» и «Краснодар» сыграют в Казани, а «Ростов» приедет в гости к «Оренбургу». «Чемпионат» проведёт онлайн двух первых встреч.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» остался без главного нападающего – Дмитрий Воробьёв уехал в «Краснодар». Команде будет сложнее испортить жизнь Станиславу Черчесову, который всего раз в тренерской карьере обыгрывал железнодорожников.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эту встречу вполне можно назвать одной из главных в туре. «Рубин» последние два сезона постоянно притормаживает «Краснодар» – то побеждает, то играет с южанами вничью. Команде Мурада Мусаева явно будет нелегко без травмированного Джона Кордобы и уехавшего в Саудовскую Аравию Эдуарда Сперцяна.

Превью:
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Главное перед стартом РПЛ. О каждом из 16 клубов
Комментарии
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