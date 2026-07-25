Новый старт «Динамо» со Шварцем — мрачное зрелище. Освистали даже свои

Макаров в конце мог наказать свою бывшую команду. А ещё мы увидели дебют самого молодого судьи в истории РПЛ.

«Динамо» и «Крылья» стартовали в РПЛ без забитых голов. Матч стал первым для тренера Сандро Шварца после возвращения в «Динамо». Так что было особенно интересно глянуть, насколько изменилась команда.

А ещё внимание привлекал дебютировавший в РПЛ судья Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Ему всего 24 года – это самый молодой главный арбитр в истории чемпионата России. И как раз в плане судейства случился интересный момент в начале встречи – VAR отменил угловой. Мы видели, как это происходило на ЧМ-2026, а теперь это правило работает и в нашей лиге. Пока непривычно.

Что касается самой игры, то уже на второй минуте Тюкавин развернулся с помощью финта Зидана, и получился опасный момент. Гладышев едва не замкнул на дальней штанге. Этот эпизод задал темп игре в первом тайме. На 14-й минуте Тюкавин мог отличиться уже сам, когда бил головой после навеса Скопинцева. А ещё через пять минут всё тот же Тюкавин бил с линии вратарской в одно касание, но не попал в створ.

Промах Тюкавина Фото: кадр из трансляции

Первый момент «Крыльев» пришёл на 23-й минуте. Зато какой! Божин опасно пробил головой после навеса с углового, однако Лунёв потащил. А через пару минут вратарь снова спас команду. Правда, там гол явно не засчитали бы из-за офсайда, но важнее, что на какое-то время гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот. Впрочем, «Динамо» всё равно нагнетало. И уже Песьяков выдал действительно классный сейв – вытащил из ближнего угла после удара Артура.

Перед перерывом «Крылья» провели несколько быстрых комбинаций, однако в целом первый тайм остался скорее за «Динамо», которое было весьма нацелено на ворота соперника. За первый тайм москвичи нанесли 15 ударов. Opta сообщает, что так много «Динамо» за первый тайм не било ни в прошлом, ни в позапрошлом сезоне.

Константин Тюкавин Фото: РИА Новости

Во втором тайме хозяева продолжили больше владеть мячом, но моменты (или, скорее, полумоменты) распределялись равномерно. В какой-то момент Лунёв неудачно вышел из ворот и толком не попал по мячу головой, однако партнёры подстраховали. «Крылья» затем провели несколько атак, когда мяч метался по штрафной «Динамо». Выглядело опасно, даже если дело не всегда доходило до удара.

Второй тайм в целом получился уже не таким ярким. Особенно со стороны хозяев. После выхода на поле Миранчука, Окишора, Рубенса и Сергеева креатива в атаке хозяев не прибавилось. Песьякову в игру особо вступать уже не приходилось. Показательно, что на 87-й минуте «Динамо» владело мячом под свист болельщиков. Судя по всему, своих же. На 90+2-й минуте неплохой шанс был у Макарова, который не смог нормально пробить с правой по воротам бывшей команды. Так и закончили – 0:0.