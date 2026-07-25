Топ-события воскресенья: бои Джошуа и Цзю, РПЛ, Формула-1 и финал Лиги наций

Горячее 26 июля: матчи «Краснодара» и «Локо», заключительный этап «Тур де Франс», ЧР по лёгкой атлетике и Первая лига! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🥊 00:00*: Энтони Джошуа — Кристиан Пренга, рейтинговый бой

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Джошуа легко пройдёт промежуточного соперника?

Тайсон Фьюри вчера уверенно прошёл Мариуша Ваха и вызвал Энтони Джошуа, которому теперь тоже предстоит промежуточный поединок. Если говорить честно, у Кристиана Пренги не прослеживается ни единого козыря, чтобы одолеть экс-чемпиона мира по трём версиям. Но бокс тем и прекрасен, что иногда преподносит невероятные сенсации. Вдобавок это супертяжёлый вес, где даже один случайный удар может стать роковым. Посмотрим, насколько уверенно Энтони пройдёт албанского оппонента.

⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: команда Алексея Миранчука снова проиграет?

«Атланта» плохо выступает в нынешнем сезоне. Сейчас клуб из штата Джорджия располагается на предпоследней строчке в таблице Восточной конференции. Алексей Миранчук возглавляет список лучших бомбардиров команды (пять голов). Правда, он не забивал в регулярном чемпионате МЛС с 25 апреля. «Атланта» не побеждает в турнире на протяжении пяти матчей. «Нью-Инглэнд» находится на четвёртой строчке в таблице Западной конференции. Клуб проиграл всего два раза в 11 предыдущих встречах регулярного чемпионата.

Верите в такой расклад? Дарвин Нуньес может присоединиться к команде МЛС, за которую выступает Миранчук

🥊 6:00*: Тим Цзю — Эррол Спенс, рейтинговый бой

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: решающий бой для карьеры Цзю

Тим Цзю давно перестал считаться мировой суперзвездой, но явно хочет вернуть себе этот статус. Новый соперник подходит отлично: ещё недавно Эррол Спенс считался элитным боксёром и на равных дрался с самим Теренсом Кроуфордом. Вот только есть проблема, ведь Спенс возвращается на ринг после трёх лет простоя. Именно в этом кроется шанс Цзю, которому очень нужно победить спортсмена с большим именем. Тимофей будет заряжен максимально, ведь в случае поражения его могут окончательно списать со счетов.

🥇 🏐 10:30: Китай — Италия, Лига наций, женщины, матч за третье место

Интрига: кто останется за чертой призёров?

Китаянки уже удивили всех в четвертьфинале, одолев команду из США. И чтобы порадовать своих болельщиков и красиво завершить турнир, хозяйки постараются забрать бронзовые медали. Однако сделать это будет не так-то просто. Чемпионки мира – итальянки – уж точно захотят реабилитироваться за провал в полуфинале и увезти из Макао хоть какую-то медаль. Чья мотивация окажется сильнее?

🏆 🏐 14:30: Турция — Бразилия, Лига наций, женщины, финал

Интрига: кто возьмёт главный трофей ЛН-2026?

Пятая попытка сборной Бразилии добраться до главного трофея Лиги наций. У Турции столько подходов в финал, конечно, не было, однако золотыми медалями розыгрыша команда Даниэле Сантарелли похвастаться может. И турчанки точно захотят повторить успех 2023 года. Тем более главный бомбардир команды Мелисса Варгас – в полном порядке. Получится ли у Бразилии справиться с основной атакующей мощью турецкой сборной или Варгас поможет своей команде забрать трофей?

🏃‍ 15:00: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 4

Интрига: выиграет ли Грудковский второе золото?

В заключительный день ЧР-2026 в Екатеринбурге будет разыграно 13 комплектов наград. Одним из самых интересных будет забег на 200 м у мужчин, где всё внимание — новому королю российского спринта 18-летнему Николаю Грудковскому. Сможет ли он взять второе золото?

В ходьбе на 10 000 м фаворит — Сергей Кожевников. Он готов и мировой рекорд штурмовать, однако уральская жара вряд ли позволит это сделать. Но собственный рекорд страны он точно может улучшить. В соперниках — его напарники по мордовской школе ходьбы Алексей Лемонов и Максим Бойко.

В беге на 1500 м у женщин ожидается крутая дуэль между Светланой Аплачкиной и Лилией Мендаевой. Ну и ждём феерию Дарьи Осиповой в барьерном спринте.

🏎 16:00: Формула-1, этап 11, Гран-при Венгрии, гонка

Интрига: быть ли первой победе Норриса в сезоне?

В квалификации Гран-при Венгрии действующий чемпион мира Ландо Норрис весьма неожиданно оставил позади пилотов «Феррари» и завоевал поул-позишен. Отличная форма британского гонщика и удачные обновления «Макларена» сделали Норриса ближе к первой победе в сезоне: в случае удачного старта у Ландо будут хорошие шансы сохранить лидерство, ведь обгонять на «Хунгароринге» трудно, и даже нынешние силовые установки вряд ли принесут сюрпризы с внезапной пропажей скорости. Или «Феррари» всё же сумеет контратаковать, например, на старте? Наконец, посмотрим на гоночный темп лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли.

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Ахмат», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Черчесов снова не обыграет «Локомотив»?

«Локомотив» — неудобный соперник и для «Ахмата», и для Станислава Черчесова. Грозненский клуб обыграл московскую команду всего трижды в РПЛ, а всего было 18 матчей. А вот Черчесов и вовсе никогда не побеждал во встречах с «Локомотивом» в лиге. В прошлом сезоне «Ахмат» вёл 2:0, однако упустил преимущество и потерял два очка. «Локо» завершил прошлый сезон на третьем месте, а в межсезонье потерял Дмитрия Воробьёва, который вернулся в «Краснодар». С другой стороны, состав московского клуба пополнил защитник Георгий Джикия.

Помог бы Олейников нынешнему «Локо»? Олейников раскрыл, почему сорвался трансфер в «Локомотив»

⚽️ 18:00: «Сочи» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто реабилитируется за поражение в прошлом туре?

«Сочи» плохо стартовал в новом сезоне — одно набранное очко в двух турах. Неудивительно, что с такими скромными показателями южная команда оказалась недалеко от зоны вылета. «Арсенал», в отличие от соперника, одержал одну победу и оказался на три строчки выше в таблице. Но в прошлом туре проиграли и те и другие. Второе подряд поражение, конечно, не входит в планы «Сочи» и «Арсенала». Кто быстрее придёт в себя после неудачи в предыдущем туре?

🚴‍♀️ 18:25: «Тур де Франс», этап 21, Париж — Париж, Елисейские Поля, 89 км

Интрига: кто выиграет последний этап «Тур де Франс»?

Заключительный этап самой престижной многодневки мира сокращён и полностью пройдёт в Париже. Участники будут представлены в Туари, затем на машинах переберутся в столицу Франции и там проедут не 133 км, а 89 км. По Елисейским Полям проедут не раз, на Монмартр тоже поднимутся — это согласовано. На этом этапе победу разыграют спринтеры, поскольку все «генеральщики» свои вопросы уже решили и будут спокойно ехать к финишу.

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Краснодар» справится без Сперцяна и Кордобы?

Тяжёлый старт сезона для «Краснодара». Эдуард Сперцян покинул клуб, а Джон Кордоба получил травму во время ЧМ-2026. Впрочем, южане переманили к себе Магомеда Оздоева и Дмитрия Воробьёва, а также купили бразильского полузащитника Кристиана. «Рубин» в прошлом сезоне обыграл соперника в Казани (2:1), но тогда команды рубились при морозной погоде. Сейчас — совсем другие условия. Справится ли «Краснодар» с таким соперником?

⚽️ 19:30: «Оренбург» — «Ростов», РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в матче этих соперников снова победят гости?

И «Оренбург», и «Ростов» избежали переходных встреч в прошлом сезоне. Тогда соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 1:0. Изначально матч планировали провести в 14:30 мск, однако перенесли на пять часов вперёд из-за жаркой погоды в Оренбурге. Кому пойдёт на пользу изменение время начала встречи? Кстати, «Ростов» семь раз одолел «Оренбург» в 14 матчах в РПЛ. Статистика — на стороне донской команды. Но найдёт ли это отражение на поле?