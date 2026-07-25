Первый матч «Зенита» в РПЛ — избиение. Соболев прекрасен, а у Аугусто — дебютный гол!

Обновлённый «Акрон» без Артёма Дзюбы, зато с сербскими главным тренером Срджаном Благоевичем и нападающим Слободаном Тедичем в 1-м туре РПЛ принимал «Зенит». Петербуржцы в предыдущем сезоне дважды теряли очки в Самаре. А теперь подобной слабости себе уже не позволили – как минимум единожды. Причём с запасом, решив все вопросы практически за полчаса. 5:0!

Сергей Семак вернул на правый фланг обороны Мантуана, а слева в атаке вышел Джон Джон. Но главное, как выяснилось, – нахождение в старте Александра Соболева. «Плохой мальчик» уже на первой минуте поборолся в центре поля и организовал чистый выход один на один для Максима Глушенкова. Виталия Гудиева тот низом не переиграл, да и добивание Педро не сработало.

А на седьмой минуте Соболев атаку и начал, обыгравшись с Венделом. И завершил в касание, рванув в штрафную под прострел Педро. Бразильцу на левом краю, как и ранее Глушенкову, дали столько свободы, сколько не было у Лео Месси в матче с Алжиром на ЧМ-2026.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гостеприимность «Акрона» на 18-й минуте ещё раз подсветил Алекса Джурасович: его возле штрафной тольяттинцев резво накрыл Глушенков. Соболев воспользовался подарком и издалека пальнул в левый угол, с девятью голами став лучшим бомбардиром РПЛ в 2026 году – наравне с Джоном Кордобой. Вдобавок, по данным Opta, Александр впервые в РПЛ положил дубль левой ногой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только затем «Акрон» проснулся. Тедич показал, что не зря вымахал на 190 см, и с подачи Арсения Дмитриева заставил звенеть штангу. Стефан Лончар хлёстко выцеливал с радиуса штрафной под перекладину – здесь справился уже Денис Адамов. Работникам стадиона пришлось невольно охлаждать пыл тольяттинцев: из-за знойной жары, будто на ЧМ-2026, состоялась пауза на водопой с поливом газона.

Такие паузы порой переворачивали ход матчей. Гол вслед за ней действительно состоялся. Снова в ворота Гудиева, и какой красивый! Вендел оказался в окружении четверых соперников и покатил назад, а Мантуан от души приложился издали и прошил дальний угол!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ну вот и всё, «Зенит» уничтожил интригу за 34 минуты. И не сказать, что приложил для этого максимум усилий: слишком уж многое ему позволяли. «Акрон» не садился назад, пробовал смело идти в прессинг и катать мяч даже против чемпиона. На чём и прогорел, то и дело пуская соперников за спины.

Ещё и не везло: к попаданию в штангу добавился выстрел с лёта в перекладину от Кевина Аревало. Но и у петербуржцев, помимо упущенного выхода один на один от Глушенкова, тоже были нереализованные шансы: Гудиев остановил заодно и прорыв Романа Веги. Разрыв по ожидаемым голам к перерыву получился совсем не таким, как на табло: 1,99 xG против 0,45 xG. Соотношение ударов 15:8 на том же отрезке тоже намекает на открытый футбол.

В перерыве Семак далеко не впервые убрал Глушенкова и передвинул на его место Мантуана, выпустив на правый край обороны лучше обороняющегося Вячеслава Караваева. Плюс отправил отдыхать Вильмара Барриоса и в пару к Соболеву отправил Фелипе Аугусто. Капитаном, кстати, стал Вендел. Что иронично, если учитывать его не лучшую дисциплину.

«Зенит» действовал по счёту. И всё равно продолжил напрягать Гудиева: комбинация Соболева и Вендела вывела к воротам Вегу, Аугусто неплохо замыкал с углового. «Акрон» же к камбэку совсем не приблизился. Не помог и выход на замену участника ЧМ-2026 Беншимола. А когда на поле вместо Вендела появился Дркушич, всё стало окончательно ясно. Марат Бокоев, конечно, воткнул с углового. Но перед этим оттолкнул Нино и вдобавок наступил на него после удара.

Экс-арбитр РПЛ Арбитр Федотов в комментарии «Чемпионату» согласился с таким решением Андрея Прокопова.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Прокопов определил, что последнее действие было за Бокоевым, который отталкивал Нино. Сначала они вдвоём друг друга держали. Если бы так и оставалось, то было бы всё нормально. Но здесь был явный толчок перед ударом. Не явный и очевидный момент, VAR просматривал, однако не нашёл оснований отменять решение арбитра. Нормальное решение Прокопова. Возможно, если бы он засчитал гол, VAR тоже не полез бы. В любом случае толчок был, Бокоев освободился и пробил без помехи».

«Зенит» взбодрил пропущенный гол. Пусть и незасчитанный. Напоследок Джон Джон с передачи Соболева ушёл от Йонуца Неделчяру и сильно пробил в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А Аугусто, как только Соболев ушёл с поля, сам продрался к радиусу штрафной и сделал 5:0 от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Делать выводы по 1-му туру – как минимум недальновидно. Однако пока есть ощущение, что «Акрон» способен повторить судьбу «Нижнего Новгорода» Алексея Шпилевского. Который с симпатичной игрой всё равно утонул.