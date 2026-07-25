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Акрон — Зенит — 0:5 — обзор матча 1-го тура РПЛ, голы: дубль Соболева, Мантуан, Джон Джон, Аугусто, статистика, 25 июля 2026

Первый матч «Зенита» в РПЛ — избиение. Соболев прекрасен, а у Аугусто — дебютный гол!
Георгий Илющенко
«Акрон» — «Зенит» — 0:5 — обзор матча 1-го тура
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Нетипичный дубль «плохого мальчика» за 18 минут и общие 5:0! Смелый футбол не помог Слободану Тедичу и «Акрону».

Обновлённый «Акрон» без Артёма Дзюбы, зато с сербскими главным тренером Срджаном Благоевичем и нападающим Слободаном Тедичем в 1-м туре РПЛ принимал «Зенит». Петербуржцы в предыдущем сезоне дважды теряли очки в Самаре. А теперь подобной слабости себе уже не позволили – как минимум единожды. Причём с запасом, решив все вопросы практически за полчаса. 5:0!

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25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

Сергей Семак вернул на правый фланг обороны Мантуана, а слева в атаке вышел Джон Джон. Но главное, как выяснилось, – нахождение в старте Александра Соболева. «Плохой мальчик» уже на первой минуте поборолся в центре поля и организовал чистый выход один на один для Максима Глушенкова. Виталия Гудиева тот низом не переиграл, да и добивание Педро не сработало.

А на седьмой минуте Соболев атаку и начал, обыгравшись с Венделом. И завершил в касание, рванув в штрафную под прострел Педро. Бразильцу на левом краю, как и ранее Глушенкову, дали столько свободы, сколько не было у Лео Месси в матче с Алжиром на ЧМ-2026.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гостеприимность «Акрона» на 18-й минуте ещё раз подсветил Алекса Джурасович: его возле штрафной тольяттинцев резво накрыл Глушенков. Соболев воспользовался подарком и издалека пальнул в левый угол, с девятью голами став лучшим бомбардиром РПЛ в 2026 году – наравне с Джоном Кордобой. Вдобавок, по данным Opta, Александр впервые в РПЛ положил дубль левой ногой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только затем «Акрон» проснулся. Тедич показал, что не зря вымахал на 190 см, и с подачи Арсения Дмитриева заставил звенеть штангу. Стефан Лончар хлёстко выцеливал с радиуса штрафной под перекладину – здесь справился уже Денис Адамов. Работникам стадиона пришлось невольно охлаждать пыл тольяттинцев: из-за знойной жары, будто на ЧМ-2026, состоялась пауза на водопой с поливом газона.

Такие паузы порой переворачивали ход матчей. Гол вслед за ней действительно состоялся. Снова в ворота Гудиева, и какой красивый! Вендел оказался в окружении четверых соперников и покатил назад, а Мантуан от души приложился издали и прошил дальний угол!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ну вот и всё, «Зенит» уничтожил интригу за 34 минуты. И не сказать, что приложил для этого максимум усилий: слишком уж многое ему позволяли. «Акрон» не садился назад, пробовал смело идти в прессинг и катать мяч даже против чемпиона. На чём и прогорел, то и дело пуская соперников за спины.

Ещё и не везло: к попаданию в штангу добавился выстрел с лёта в перекладину от Кевина Аревало. Но и у петербуржцев, помимо упущенного выхода один на один от Глушенкова, тоже были нереализованные шансы: Гудиев остановил заодно и прорыв Романа Веги. Разрыв по ожидаемым голам к перерыву получился совсем не таким, как на табло: 1,99 xG против 0,45 xG. Соотношение ударов 15:8 на том же отрезке тоже намекает на открытый футбол.

Александр Соболев Подробнее
Густаво Мантуан Подробнее

В перерыве Семак далеко не впервые убрал Глушенкова и передвинул на его место Мантуана, выпустив на правый край обороны лучше обороняющегося Вячеслава Караваева. Плюс отправил отдыхать Вильмара Барриоса и в пару к Соболеву отправил Фелипе Аугусто. Капитаном, кстати, стал Вендел. Что иронично, если учитывать его не лучшую дисциплину.

«Зенит» действовал по счёту. И всё равно продолжил напрягать Гудиева: комбинация Соболева и Вендела вывела к воротам Вегу, Аугусто неплохо замыкал с углового. «Акрон» же к камбэку совсем не приблизился. Не помог и выход на замену участника ЧМ-2026 Беншимола. А когда на поле вместо Вендела появился Дркушич, всё стало окончательно ясно. Марат Бокоев, конечно, воткнул с углового. Но перед этим оттолкнул Нино и вдобавок наступил на него после удара.

Экс-арбитр РПЛ Арбитр Федотов в комментарии «Чемпионату» согласился с таким решением Андрея Прокопова.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Прокопов определил, что последнее действие было за Бокоевым, который отталкивал Нино. Сначала они вдвоём друг друга держали. Если бы так и оставалось, то было бы всё нормально. Но здесь был явный толчок перед ударом. Не явный и очевидный момент, VAR просматривал, однако не нашёл оснований отменять решение арбитра. Нормальное решение Прокопова. Возможно, если бы он засчитал гол, VAR тоже не полез бы. В любом случае толчок был, Бокоев освободился и пробил без помехи».

«Зенит» взбодрил пропущенный гол. Пусть и незасчитанный. Напоследок Джон Джон с передачи Соболева ушёл от Йонуца Неделчяру и сильно пробил в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А Аугусто, как только Соболев ушёл с поля, сам продрался к радиусу штрафной и сделал 5:0 от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Делать выводы по 1-му туру – как минимум недальновидно. Однако пока есть ощущение, что «Акрон» способен повторить судьбу «Нижнего Новгорода» Алексея Шпилевского. Который с симпатичной игрой всё равно утонул.

Каким получился предыдущий матч. Там счёт удивляет куда больше:
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