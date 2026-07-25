«Факел» праздновал первый гол в РПЛ всего восемь минут. Циничный камбэк Махачкалы!

«Факел» вернулся в РПЛ. А ещё вернулись аншлаги в Воронеже. Даже несмотря на не самую мощную вывеску, стадион оказался заполнен практически на 100%. Единственное, осталось много пустых мест на гостевом секторе, однако туда местные болельщики не могли купить билеты.

И матч стартовал бойко. Уже на 36-й секунде случился первый удар в створ. Неплохой ответ на вчерашний гол Оффора на 35-й секунде во встрече ЦСКА – «Балтика». Правда, здесь вратарь справился с выстрелом Сундукова.

После этой атаки гостей инициатива перешла к «Факелу». Он и открыл счёт на 22-й минуте. Альшин обыгрался в стенку, вошёл в штрафную и ударил в ближний угол. Вратарь Магомедов ошибся, отбив мяч прямо перед собой, а первым на добивание успел Якимов.

Вот только Воронеж не так долго вёл в счёте. Уже через восемь минут мяч влетел уже в ворота «Факела».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Причём гол получился особенно неприятным для хозяев. Сундуков навесил с правого фланга, никто головой не дотянулся до мяча, который опустился на колено защитника «Факела» Журавлёва. Тот, сам того не желая, пробил слабо, но идеально в уголочек. Без шансов для Фролкина.

После этого «Динамо» приободрилось. На 33-й минуте Мрезиг в одно касание приложился в перекладину. А ещё спустя пару минут уже Агаларов из убойной позиции пробил чуть мимо. До перерыва «Факел» смог ответить разве что ударом Нитфуллина издали. Мяч после рикошета мог зайти в ворота, однако прошёл мимо.

Игроки «Динамо» Махачкала празднуют гол Фото: ФК «Динамо» Мх

Второй тайм получился также относительно равным, но при этом опасных моментов уже практически не возникало. Разве что комбинация на 55-й минуте, которая закончилась очередным ударом Агаларова. Зато в матче было много борьбы в центре поля, а в ней выделялся, пожалуй, центральный нападающий «Факела». Гнапи раз за разом оттягивался в центр поля, чтобы поставить корпус и зацепиться за мяч.

В какой-то момент казалось, что игра так и закончится со счётом 1:1, но на 79-й минуте забило «Динамо». Вышедший на замену Лесовой прошёл по левому флангу и выдал аккуратный навес на дальнюю штангу. Туда набежал Сандрачук, который без сопротивления пробил в пустые ворота с нескольких метров.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В конце встречи «Факел» насел на ворота гостей, однако сравнять счёт уже не удалось. Махачкала начинает сезон с трёх очков, как это раньше сделали ЦСКА и «Зенит».