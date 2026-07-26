Выбор нового тренера Италии — прыжок на грабли. Почему Пирло?!

Сборная Италии продолжает виртуозно танцевать на граблях. Из колонок звучит Челентано, Италия выплясывает – и опять получает граблиной рукоятью прямо в загорелый южный лоб! Нашли преемника Дженнаро Гаттузо. По данным Фабрицио Романо, им станет ещё один чемпион мира 2006 года – Андреа Пирло.

А ведь после поражения от Боснии и третьего кряду невыхода на ЧМ всё вроде бы выглядело так оптимистично. Ушёл не только Гаттузо, но и глава федерации Габриэле Гравина. К нему накопилась тонна претензий, но он держался за своё место синими пальцами. Более того, после проигрыша Боснии Гравина заявил, что не собирается уходить и что желает, чтобы и Гаттузо остался.

В итоге должностей лишились оба. Новым боссом федерации стал бывший глава Национального олимпийского комитета Джованни Малага. Вскоре после назначения он пригласил на пост координатора сборной одного из самых уважаемых футбольных людей в Италии – Паоло Мальдини. Ранее Мальдини занимал эту должность в «Милане» – и именно в его бытность клуб в последний раз брал скудетто.

В помощь Паоло призвали экс-спортдиректора «Милана» и «ПСЖ» Леонардо. Предполагается, что они будут работать в тандеме. Поле деятельности Леонардо – реформирование системы национальных команд.

Паоло Мальдини Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Реформы действительно назрели. Италия пролетела мимо ЧМ три раза подряд! Однако большие, глубинные изменения требуют времени. Даже если Леонардо при поддержке Мальдини будет делать своё дело хорошо, плоды вряд ли можно будет увидеть уже завтра. И, вероятно, послезавтра тоже не получится. Это процесс, большая работа вдолгую.

Что же касается выбора тренера для главной сборной, это вопрос срочный. И очень болезненный. Мальдини может сколько угодно рассказывать, что Италии трудно отказать. Но по факту в последние годы рулить этой сборной – не работа мечты, а тяжёлая, прибивающая к земле ноша. Раздавить может в любой момент.

Потому после ухода Лучано Спаллетти и не выстроилось очереди из топов, желающих принять Италию. Разгар отбора на чемпионат мира, в группе – страшная Норвегия, которая сносит всех подряд. Есть риск не выйти на ЧМ третий раз кряду. Кто захочет в это лезть? Кто-то отчаянный. Или отчаявшийся. Или – и то и другое вместе.

Таким оказался Рино Гаттузо. Среди итальянских тренеров он не в первом и, вероятно, даже не во втором ряду. Однако более классные, опытные и востребованные коллеги не сунулись в сборную в такой тяжёлый момент (кто-то уже работал, кто-то не стал рисковать), а Рино решился. Отчаянный. Плюс явно не купался в предложениях после целого ряда сомнительных результатов в разных странах.

Вывел бы Италию на ЧМ – стал бы героем. А в итоге – третий раз мимо. Впрочем, без работы Гаттузо сидел недолго. Одиозный президент «Лацио» Клаудио Лотито наплевал на предрассудки и пригласил Рино. Болельщики, мягко говоря, не в восторге. Но когда Лотито интересовало их мнение…

Вернёмся к сборной. Отбор на ближайший крупный турнир, Евро-2028, ещё не стартовал. Чистый лист, ещё ничего не проиграно. Плюс есть Лига наций, которая стартует в сентябре. Работай, пробуй разные варианты и разных игроков – время есть. Результат здесь и сейчас не висит дамокловым мечом – в отличие от момента, когда пришёл Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Мальдини рассказал, что были контакты с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти. Амбициозно! Но Анчелотти недавно продлил контракт со сборной Бразилии и пока никуда не собирается. А Гвардиола, судя по всему, хочет отдохнуть после долгих и тяжёлых трудов в «Манчестер Сити». Последняя пауза в работе у него была между «Барселоной» и «Баварией» больше 10 лет назад.

Связывались с Гвардиолой и Анчелотти – а приходит, судя по всему, Пирло. Да ещё и на контракт до 2030 года, как пишут мировые СМИ. Свободен Антонио Конте, который в своё время уже отлично работал в сборной. Из менее очевидного – освободился Раффаэле Палладино, который классно показал себя в «Монце», «Фиорентине» и «Аталанте». Да, это пока не самое большое имя. Однако по-тренерски он точно актуальнее Пирло.

Пока Андреа колесит по миру (после года в «Ювентусе» поработал в турецком «Фатих Карагюмрюк», в «Сампдории» – в Серии В, а также в «Дубай Юнайтед»), Палладино востребован в Серии А и постепенно движется наверх. Удержал «Монцу» в высшей лиге, дошёл с «Фиорентиной» до полуфинала Лиги конференций. А с «Аталантой» – после Ивана Юрича, завалившего старт сезона, – дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов и забрался в еврокубки на сезон-2026/2027.

Это не попытка разрекламировать Палладино. Это непонимание: почему не он, а Пирло? Почему не Конте, а Пирло? Почему Пирло?!

Андреа Пирло Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Летом сменили команды два больших итальянских тренера – Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Их рассматривали для назначения в сборную? Они же ведь не в секунду договорились с новыми клубами. В какой-то момент они были доступны. Оба – большие спецы, итальянцы. Пирло, при всём уважении, рядом не стоял.

Неужели их нельзя было убедить? Неужели даже в лимбе между отборочными циклами, без риска вляпаться здесь и сейчас сборная Италии настолько непривлекательна? Или плохо убеждали – Мальдини или кто-то другой, кто этим занимался?

Есть ведь ещё Симоне Индзаги в Саудовской Аравии. Большой тренер? Посмотрите результаты. По сравнению с Пирло – другая лига. С ним разговаривали?

Он мог отказаться, безусловно. Насильно никого не затащишь. Но – Мальдини рассказал лишь о контактах с Гвардиолой и Анчелотти. Значит ли это, что больше ни с кем не контактировали? Или, если контактировали не только с Пепом и Карло, почему назвали только их? Решили козырнуть именами? Что ж, отлично. После таких имён кандидатура Пирло выглядит ещё «убедительнее».

СМИ также писали о возможном назначении Роберто Манчини. Он, как и Индзаги, в последнее время работал на Ближнем Востоке – в сборной Саудовской Аравии и катарском клубе «Аль-Садд», из которого ушёл этим летом. То есть сейчас Манчини свободен.

На фоне Гвардиолы и Анчелотти Роберто, конечно, слабее. Однако на фоне Пирло он абсолютно великий тренер. И в сборной Италии уже работал. Да, не вывел её на ЧМ в Катаре. Но перед этим выиграл Евро!

Качество тренера Манчини многократно проверено. У него, безусловно, были неудачи. Однако и успехи были – причём очень большие. Понятно, что это за тренер и чего от него ждать. Что за тренер Пирло, непонятно вообще. И чего от него ждать – тоже.

Роберто Манчини с трофеем Евро-2020 Фото: Claudio Villa/Getty Images

Вопрос с главным тренером сборной – далеко не единственный в итальянском футболе. И даже не ключевой. Нужны большие реформы. В ремонте нуждаются и система подготовки футболистов, и вертикаль сборных. И, в конце концов, стадионы по всей стране! Они сами себя не отремонтируют. С футбольной инфраструктурой в Италии большая беда.

И тем не менее очень важно, кто руководит сборной. Были все возможности назначить большого тренера. Например, Конте. Можно было пригласить молодого и интересного тренера. Например, Палладино.

Могли позвать сильного иностранца. На Гвардиоле свет клином не сошёлся. Да и вообще сейчас Пеп сборной Италии нужен в миллион раз больше, чем сборная Италии – Пепу. Даже если бы он готов был работать сразу – хоть завтра, совсем не факт, что он принял бы оффер. Италия могла поискать кого-то ещё. Попроще – но тоже хорошего.

В общем, вариантов была масса. А в итоге работать, похоже, будет Пирло. Ему – только удачи! Сильная Италия нужна футбольному миру. Но рациональных причин для успеха Андреа не видно совсем.

Пожалуй, успех был бы намного вероятнее, если бы Пирло заявили в качестве футболиста. Ох и зажгли бы они в центре поля с Тонали и Бареллой!