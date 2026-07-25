«Спартак» изящно растерзал новичка РПЛ в дерби! Но главная загадка — как не забил Джику?!

«Спартак» стартовал в чемпионате с крупной победы. Но впервые в своей истории сыгравшую в РПЛ «Родину» красно-белые дожали только в последнюю четверть часа.

Хуан Карлос Карседо сделал два изменения в основе по сравнению с матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Дебютировал за «Спартак» единственный на сегодняшний день новичок – Парада: левый защитник заменил дисквалифицированного Ву (в опорную зону передвинулся Зобнин, в центр обороны ушёл Литвинов). Кроме того, красно-белые на сей раз сыграли с классическим нападающим – Угальде вышел в стартовом составе, а Мартинс присел на скамейку, несмотря на гол чемпиону. Интересно, что и «Родина» подписала летом только одного игрока из Испании – Посо. Его охарактеризовали в клубе как «лучшего хавбека чемпионата Хорватии», однако сегодня Хуан Диас оставил соотечественника в запасе.

У встречи было очень бодрое и обоюдоострое начало – обе команды кусали друг друга быстрыми атаками. Возможно, спартаковцы не ожидали такой наглости от соперника, вышедшего из Первой лиги. Уже на четвёртой минуте правый форвард «Родины» Максименко в переходной фазе улетел через пустую зону Парады и хорошо пробил. Но дуэль двух Максименко выиграл голкипер красно-белых – Александр совершил классный сейв после удара Артёма. Потом «Спартак» всё же забрал мяч и территорию, тем не менее настолько опасных моментов хозяева не создавали почти до середины тайма. Гости стойко оборонялись в низком блоке, хотя Диас при первой возможности требовал поднимать линии.

На 20-й минуте «Родина» загубила ещё один шанс, когда организовала контрвыпад, перехватив передачу Литвинова. Воспитанник «Спартака» Бакаев мог сделать пас, но пожадничал – потянул одеяло на себя и из выгодной позиции запустил мяч в руки голкипера. После этого красно-белые выдали очень мощный отрезок. «Родина» перестала успевать за скоростями команды Карседо, и у её ворот стало по-настоящему горячо. Барко не реализовал голевой момент, однако вскоре внёс в свою статистику голевую передачу на Маркиньоса. Рейна не заблокировал мастерски исполненный обводящий удар бразильца с 17 метров.

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Мы привыкли, что у «Спартака» с позиции правого защитника постоянно делает рывки вперёд Жедсон, но и Парада старался поддерживать атаки. Хотя чаще оставался третьим сзади вместе с центрбеками. В целом испанец не терялся. Тем не менее на исходе получаса левый фланг обороны красно-белых, казалось, треснул. У «Родины» опять прошёл заброс на Максименко, против которого вдруг оказался Маркиньос, а не заузивший позицию Парада. Форвард влез в штрафную и упал после единоборства с бразильцем. В динамике выглядело всё так, что Маркиньос сбил Максименко – судья Шафеев без раздумий указал на «точку». Автор гола превратился в антигероя? Нет! VAR проверил фол и разглядел игру в мяч со стороны спартаковца. В результате Шафеев, изучив повтор, дал угловой вместо пенальти.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», поддержал отмену 11-метрового:

«Сложная игровая ситуация. По повторам видно, что Маркиньос коснулся мяча носком бутсы, однако ключевое здесь, что мяч поменял направление и пошёл правее. При этом Максименко в мяч не играл, тот ушёл от игрока «Спартака». Но всё было очень близко, и для Шафеева в поле это был пенальти. Правильное решение Кукуяна вмешаться и позвать главного арбитра к монитору».

Диас поменял местами фланговых форвардов – Максименко был передвинут направо в расчёте, видимо, на то, что сможет использовать недостатки Жедсона как защитника. Вот только в начале второй половины команде Диаса не удавалось забрать мяч, чтобы убежать и воспользоваться этим. Уже через восемь минут после перерыва тренер гостей поднял со скамейки Посо – новичок дебютировал за «Родину». Тогда ход игры стал понемногу меняться. «Родина» больше владела мячом, «Спартак» уже не прессинговал. Жедсон, получивший небольшое повреждение, и Парада были заменены. А вместе с ними – Угальде. Таким образом, красно-белые вернулись к игре без штатных нападающих.

Угальде явно был разочарован решением Карседо. Зато эти перестановки помогли «Спартаку» снова прижать «Родину» к её воротам. Красно-белые зарабатывали и опасно исполняли стандарты, а Барко на 72-й минуте нанёс первый в тайме удар в створ – Волков потащил из-под перекладины. Но лучший шанс «Спартака» уничтожил Джику. Опять жутко не повезло ганцу, как и в матче с «Зенитом», где он «привёз» пенальти. Джику умудрился не забить с метра! Получилось, что вынес мяч. Привычка защитника.

Промах Джику Фото: кадр из трансляции

Впрочем, Джику тут же исправился. Вырезал шикарную длинную передачу на Мартинса. Люксембуржец нырнул во внезапно опустевшую зону Мещанинова и реализовал выход один на один, несмотря на то что Фищенко попытался сбить его с шага. Мартинс забил во второй встрече подряд с учётом Суперкубка. С такими хавбеками-бомбардирами и форварды не нужны!

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Замены Карседо здорово сработали. Благодаря умному движению фигур от тренера хозяева избежали нервной концовки. На 86-й минуте победу «Спартака» превратил в крупную свежий Пруцев. Красно-белые придумали красивую комбинацию, которую увенчал тонкий пропуск от Солари на Данила. Пруцев покатил низом так, чтобы Волков не достал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Итоговая статистика отражает большой перевес команды Карседо: удары – 26:7 (в створ – 9:4), показатель xG – 2,52 против 0,55. Не идеальный, но достаточно солидный матч «Спартака».