Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня

Трансферы и слухи с летнего рынка за последние 24 часа – в нашем традиционном обзоре дня. Смакуйте новости.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Ли Кан Ин перешёл из «ПСЖ» в «Атлетико»

«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника «ПСЖ» Ли Кан Ина. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 40 млн. Игрок сборной Южной Кореи подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. В прошлом сезоне Ли Кан Ин забил три мяча и сделал пять голевых передач в 37 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов. На ЧМ-2026 он набрал 0+1 в трёх турах группового этапа, а в плей-офф корейцы не попали.

Форвард сборной Японии перебрался из Шотландии в АПЛ

Дайдзэн Маэда Фото: Alex Slitz/Getty Images

В тот же день поменяла клуб и ещё одна звезда азиатского футбола – Дайдзэн Маэда. Вышедший в АПЛ «Ипсвич» подписал 28-летнего японца из «Селтика» за £ 10 млн (приблизительно € 11,7 млн). Контракт со скоростным форвардом заключён на три года. На ЧМ-2026 Маэда был основным нападающим сборной Японии, выглядел неплохо, но всё же не блеснул: в трёх играх отметился одним голом в ворота Швеции. В минувшем сезоне он забил 12 мячей и отдал семь голевых пасов в 46 встречах чемпионата Шотландии, Лиги Европы и квалификации Лиги чемпионов.

Возинья стал игроком «Коло-Коло»

Информация о переходе героя ЧМ-2026 Возиньи в «Коло-Коло» получила официальное подтверждение. Самый титулованный клуб Чили анонсировал в соцсетях трансфер голкипера из Кабо-Верде на правах свободного агента. Впрочем, по информации Transfermarkt, 40-летний вратарь заключил договор с «Коло-Коло» только до завершения чемпионата – фактически на пять месяцев. В прошлом сезоне Возинья выступал во втором дивизионе Португалии за «Шавиш», из которого ушёл после завершения контракта. Провёл 19 матчей (шесть – «на ноль») и пропустил 23 мяча, а на ЧМ-2026 в четырёх играх сделал 18 сейвов и пропустил пять голов.

Главные трансферные слухи дня

«Реал» отправил делегацию за Диомандом

Ян Диоманд Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Реал» всё ближе к трансферу вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый тренер «сливочных» Жозе Моуринью одобрил подписание 19-летнего таланта, так как хочет добавить скорости и энергии в атаке, а мадридский клуб согласовал контракт с ивуарийцем и отправил в Германию делегацию для обсуждения сделки. «РБ Лейпциг» отклонил первое предложение в размере € 90 млн плюс € 10 млн бонусами, однако переговоры продолжаются. Впрочем, и «ПСЖ» ещё остаётся в борьбе за Диоманда. Как утверждает AS, «Реал» может заплатить «РБ Лейпциг» € 115-120 млн. В завершившемся сезоне вингер набрал 12+8 в 33 матчах Бундеслиги. А на ЧМ-2026 в составе сборной Кот-д’Ивуара был одним из самых ярких дриблёров и сделал один голевой пас в четырёх играх.

У «Ювентуса» — две трансферные цели и две возможные потери

Один день принёс сразу четыре новости о возможных трансферах «Ювентуса». Инсайдер Романо написал, что туринцы согласовали с «Лионом» аренду своего форварда Луи Опенда. Французский клуб заплатит € 3 млн и полностью возьмёт зарплату бельгийца на себя. Кроме того, защитник «Ювентуса» Жоау Мариу может перейти на правах аренды в «Фиорентину». Этой новостью поделился журналист Джанлука Ди Марцио. Два клуба обсуждают сделку, в которой будет прописана опция выкупа португальца за € 8-9 млн.

Тем временем сам «Ювентус» продолжает поиск нового вратаря. Как утверждает инсайдер Николо Скира, туринцы, помимо японца Дзиона Судзуки из «Пармы», проявляют интерес к Анатолию Трубину из «Бенфики» и запросили информацию о деталях возможной сделки. В прошлом сезоне 24-летний украинец сыграл 46 встреч в Примере и Лиге чемпионов, пропустил 39 мячей и выдал 19 «сухарей». Наконец, Caught Offside сообщил, что Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» тоже стал целью «Ювентуса». Португалец до сих пор не продлил контракт, истекающий летом 2027-го. Туринцы обсуждали сделку с агентами хавбека, однако препятствием могут оказаться высокие требования «МЮ» – € 50-75 млн за трансфер.

«Краснодару» придётся больше заплатить за Плату

Гонсало Плата Фото: Getty Images

«Краснодар» всерьёз нацелен на вингера сборной Эквадора Гонсало Плату, который запомнился выступлением на ЧМ-2026, где забил один гол в четырёх матчах – победный, Германии на групповом этапе. По информации журналиста Пабло Оливейры, российский клуб предложил «Фламенго» за 25-летнего игрока € 15 млн. Однако бразильцы оценивают Плату дороже и рассчитывают заработать на его продаже € 21-23 млн. Согласно источнику, «быкам» может упростить сделку тот факт, что у представителей эквадорца крепкие связи с «Краснодаром» (то же агентство ведёт дела Джона Кордобы). В сезоне-2026 вингер набрал 2+3 в 15 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.

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