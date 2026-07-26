Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня

Трансферы и слухи с летнего рынка за последние 24 часа – в нашем традиционном обзоре дня. Смакуйте новости.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Ли Кан Ин перешёл из «ПСЖ» в «Атлетико»
«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника «ПСЖ» Ли Кан Ина. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 40 млн. Игрок сборной Южной Кореи подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. В прошлом сезоне Ли Кан Ин забил три мяча и сделал пять голевых передач в 37 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов. На ЧМ-2026 он набрал 0+1 в трёх турах группового этапа, а в плей-офф корейцы не попали.
Форвард сборной Японии перебрался из Шотландии в АПЛ
Дайдзэн Маэда
Фото: Alex Slitz/Getty Images
В тот же день поменяла клуб и ещё одна звезда азиатского футбола – Дайдзэн Маэда. Вышедший в АПЛ «Ипсвич» подписал 28-летнего японца из «Селтика» за £ 10 млн (приблизительно € 11,7 млн). Контракт со скоростным форвардом заключён на три года. На ЧМ-2026 Маэда был основным нападающим сборной Японии, выглядел неплохо, но всё же не блеснул: в трёх играх отметился одним голом в ворота Швеции. В минувшем сезоне он забил 12 мячей и отдал семь голевых пасов в 46 встречах чемпионата Шотландии, Лиги Европы и квалификации Лиги чемпионов.
Возинья стал игроком «Коло-Коло»
Информация о переходе героя ЧМ-2026 Возиньи в «Коло-Коло» получила официальное подтверждение. Самый титулованный клуб Чили анонсировал в соцсетях трансфер голкипера из Кабо-Верде на правах свободного агента. Впрочем, по информации Transfermarkt, 40-летний вратарь заключил договор с «Коло-Коло» только до завершения чемпионата – фактически на пять месяцев. В прошлом сезоне Возинья выступал во втором дивизионе Португалии за «Шавиш», из которого ушёл после завершения контракта. Провёл 19 матчей (шесть – «на ноль») и пропустил 23 мяча, а на ЧМ-2026 в четырёх играх сделал 18 сейвов и пропустил пять голов.
Главные трансферные слухи дня
«Реал» отправил делегацию за Диомандом
Ян Диоманд
Фото: Maja Hitij/Getty Images
«Реал» всё ближе к трансферу вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый тренер «сливочных» Жозе Моуринью одобрил подписание 19-летнего таланта, так как хочет добавить скорости и энергии в атаке, а мадридский клуб согласовал контракт с ивуарийцем и отправил в Германию делегацию для обсуждения сделки. «РБ Лейпциг» отклонил первое предложение в размере € 90 млн плюс € 10 млн бонусами, однако переговоры продолжаются. Впрочем, и «ПСЖ» ещё остаётся в борьбе за Диоманда. Как утверждает AS, «Реал» может заплатить «РБ Лейпциг» € 115-120 млн. В завершившемся сезоне вингер набрал 12+8 в 33 матчах Бундеслиги. А на ЧМ-2026 в составе сборной Кот-д’Ивуара был одним из самых ярких дриблёров и сделал один голевой пас в четырёх играх.
У «Ювентуса» — две трансферные цели и две возможные потери
Один день принёс сразу четыре новости о возможных трансферах «Ювентуса». Инсайдер Романо написал, что туринцы согласовали с «Лионом» аренду своего форварда Луи Опенда. Французский клуб заплатит € 3 млн и полностью возьмёт зарплату бельгийца на себя. Кроме того, защитник «Ювентуса» Жоау Мариу может перейти на правах аренды в «Фиорентину». Этой новостью поделился журналист Джанлука Ди Марцио. Два клуба обсуждают сделку, в которой будет прописана опция выкупа португальца за € 8-9 млн.
Тем временем сам «Ювентус» продолжает поиск нового вратаря. Как утверждает инсайдер Николо Скира, туринцы, помимо японца Дзиона Судзуки из «Пармы», проявляют интерес к Анатолию Трубину из «Бенфики» и запросили информацию о деталях возможной сделки. В прошлом сезоне 24-летний украинец сыграл 46 встреч в Примере и Лиге чемпионов, пропустил 39 мячей и выдал 19 «сухарей». Наконец, Caught Offside сообщил, что Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» тоже стал целью «Ювентуса». Португалец до сих пор не продлил контракт, истекающий летом 2027-го. Туринцы обсуждали сделку с агентами хавбека, однако препятствием могут оказаться высокие требования «МЮ» – € 50-75 млн за трансфер.
«Краснодару» придётся больше заплатить за Плату
Гонсало Плата
Фото: Getty Images
«Краснодар» всерьёз нацелен на вингера сборной Эквадора Гонсало Плату, который запомнился выступлением на ЧМ-2026, где забил один гол в четырёх матчах – победный, Германии на групповом этапе. По информации журналиста Пабло Оливейры, российский клуб предложил «Фламенго» за 25-летнего игрока € 15 млн. Однако бразильцы оценивают Плату дороже и рассчитывают заработать на его продаже € 21-23 млн. Согласно источнику, «быкам» может упростить сделку тот факт, что у представителей эквадорца крепкие связи с «Краснодаром» (то же агентство ведёт дела Джона Кордобы). В сезоне-2026 вингер набрал 2+3 в 15 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.
Одной строкой
- Официально: «Ахмат» отдал своего полузащитника Папа Амади Гадио в аренду сербскому клубу «Нови Пазар» на один сезон.
- Официально: голкипер Арнау Тенас, бывший конкурент Матвея Сафонова в «ПСЖ», перешёл из «Вильярреала» в «Мальорку» на правах аренды.
- Шебли Исхак: у «Балтики» сорвался трансфер форварда алжирского «Параду» Мохамеда Эль-Амина Рамдауи, хотя игрок три дня провёл в России – клубы договорились о сделке за € 1,2 тремя траншами, но затем «Параду» потребовал всю сумму одним переводом.
- RTI Esporte: «Фламенго» рассматривает возможность трансфера Луиса Энрике из «Зенита» и для снижения цены может включить в сделку кого-то из своих игроков.
- RMC Sport: в борьбу за лучшего игрока ЧМ-2026 Родри вступили «Барселона» и «ПСЖ», но «Реал» остаётся фаворитом в борьбе за полузащитника «Манчестер Сити».
- Давид Орнштейн: «Арсенал» изучает возможность подписания Винисиуса Жуниора из «Реала» – переговоров ещё не было, однако в лондонском клубе идея получила одобрение на всех уровнях.
- Фабрицио Романо: «Челси» ответил на предложение «Комо», который даёт € 25+5 млн за Трево Чалобу – лондонский клуб хочет получить за защитника более € 30 млн.
- Kicker: «Челси» заинтересован в приобретении вингера «Байера» Керима-Сэма Алайбеговича и может заплатить за 18-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины более € 30 млн, а немецкий клуб просит € 40 млн с учётом бонусов.
- La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» готов продать вратаря Люка Шевалье ради подписания японского голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки.
- Саша Тавольери: Дарвин Нуньес близок к переходу в «Бешикташ» – турецкий клуб арендует уругвайского форварда у «Аль-Хиляля».
- Retesport: «Рома» готова подписать вингера «Фулхэма» Оскара Бобба – ранее римский клуб контактировал с «РБ Лейпциг» по поводу другого норвежского вингера Антонио Нусы и «забраковал» предложение купить Луиса Энрике из «Зенита».