Илья Никульников был рядом с командой весь матч с «Родиной». Теперь такие места доступны и болельщикам.

Уникальный опыт от «Спартака». Так смотреть футбол в России раньше было невозможно

За несколько дней до первой домашней встречи «Спартак» опубликовал в социальных сетях короткое видео с анонсом «новых эксклюзивных мест» на «Лукойл Арене». Уже тогда активные болельщики поняли – их ждёт что-то особенное.

По ракурсу видео было видно: речь идёт о максимальной близости к полю, а заодно и к скамейке запасных.

В день игры клуб анонсировал «Первую линию» — восемь мест, которые расположены на одном уровне со скамейками команд. Для российских стадионов такой опыт просмотра матча уникальный: ни на одной арене на официальных встречах подобное не реализовывали.

«Первая линия» Фото: «Чемпионат»

Места вблизи поля пришли в мировой спорт из баскетбола, а если точнее — из самого элитного чемпионата, американской НБА. Изначально размещение вблизи площадки было сугубо практическим решением: пространство вдоль боковых линий занимали пресса и персонал команд. Позже клубы осознали, что эти места обладают огромным коммерческим потенциалом — нужны лишь эксклюзивная упаковка и аудитория, которая будет готова за это платить.

В 1960-х «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» первыми начали завлекать к площадке знаменитостей. Сначала это было бесплатно, однако со временем превратилось в настоящую машину по зарабатыванию денег — а заодно и в статусный продукт. Сейчас эти места продаются за тысячи долларов и считаются одними из самых дорогих в спортивной индустрии. Они стали гораздо больше, чем просто возможность быть ближе к игре: теперь это про «смотреть и быть заметным». Клубы монетизируют такие места не только через продажу билетов звёздам, но и через спонсорство. Кто-то наносит лого прям на кресло, кто-то брендирует всю зону — вариантов множество.

Дональд Трамп с женой Меланией на специальных местах в матче НБА, 2005 год Фото: Ray Amati/Getty Images

Логично, что первыми футбольными клубами, которые пошли повторять за баскетболом, стали представители МЛС. «Нью-Йорк Cити» (тот самый, который входит в мультиклубную модель City Football Group) внедрил места питчсайд (от английского pitch — поле) примерно в 2015-2016 годах. Зрителей, купивших премиум-пакет, рассаживают за LED-панелями вблизи скамейки команды, а заодно предлагают им обширный пакет привилегий — от еды и напитков по системе «всё включено» до различных скидок и подарков. В 2017 году нейминг на этот продукт продали Etihad, и с тех пор ничего не изменилось.

Концепт с американской ДНК пришёл на европейские стадионы совсем недавно. И первым топ-клубом, который решился внедрить подобные места у себя, стал «Милан». По счастливому совпадению произошло это именно тогда, когда команда перешла во владение американской инвестиционной фирмы RedBird Capital. За сумму от € 3 тыс. предлагали бокал «Дома Периньон», закуски, доступ в лаундж, подарок и валет-паркинг — и всё это в совокупности с лучшими местами на стадионе. Болельщики сидели рядом со скамейкой «Милана» и могли наблюдать за разминкой игроков.

«Спартак» пошёл другим путём: места на «Первой линии», по крайней мере пока что, будут бесплатными: клуб планирует разыгрывать доступ в премиум-зону среди болельщиков перед каждым матчем. Более того, посмотреть футбол можно будет рядом с легендами и звёздами. Так было и на игре с «Родиной». На «открытии» новых мест болельщики смотрели встречу вместе с Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Алексеем Маклаковым и Львом Зулькарнаевым.

Легенды и звёзды на матче «Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

А перед началом игры с двумя счастливчиками, которые победили в розыгрыше, ещё и пообщался Артём Ребров.

Артём Ребров Фото: «Чемпионат»

«Первая линия» стала продолжением скамейки запасных. «Чемпионату» дали возможность посмотреть игру с этих мест. И знаете что? Там реально можно почувствовать себя частью команды.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

На поле вид был таким. До технической зоны, по которой весь матч активно передвигался Хуан Карлос Карседо, буквально пять-семь метров.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

В первом тайме «Спартак» атаковал в ближайшие к нашим местам ворота, поэтому все 45 минут по бровке перед нами носился Маркиньос. Он же в итоге и забил, поэтому всей «Линии» удалось насладиться празднованием гола-открытия сезона.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

А потом – и немного понаблюдать, как Карседо раздаёт указания Манфреду Угальде.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

Из-за близости технической зоны главный тренер «Спартака» регулярно попадал в поле зрения. И наблюдать за ним – отдельное удовольствие для болельщика: он активно перемещался по бровке, подсказывал игрокам, а пару раз даже пытался что-то выяснить у резервного судьи. Но подслушать не получилось – слишком громко было на стадионе.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

По левую сторону разминались запасные игроки, поэтому можно ещё до официального объявления понять, кто следующим выйдет на замену. Раньше такие привилегии были только у комментаторов матча. Однако теперь всё поменялось.

Запасные «Спартака» Фото: «Чемпионат»

Весь первый тайм обзор на поле был неплохим — рядом и борьба, и комбинации, и изредка можно выхватить переговоры игроков. Но во второй части матча, когда команды поменялись воротами, а «Спартак» начал атаковать в другую сторону, наблюдать за ходом игры стало сложнее.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

Компенсировалось это тем, что можно было смотреть за происходящим на скамейке «Спартака». Многое не показывают даже в трансляции, из-за чего ценность просмотра игры именно с этих мест вырастает в разы. Все диалоги игроков, их эмоции, общение с тренерами – рядом.

«Спартак» — «Родина» Фото: «Чемпионат»

Ещё один существенный бонус — уже после окончания встречи можно дождаться игроков и попросить их о фото. К нам подошёл Рома Зобнин: для журналистов — обыденность, а для болельщиков — важный и запоминающийся момент.

Роман Зобнин Фото: «Чемпионат»

Алексей и Наталья, победившие в розыгрыше, больше 10 лет ходят на стадион по абонементу, но впервые оказались так близко к команде.

«Это особые чувства, когда ты на расстоянии вытянутой руки от игроков, — поделился болельщик. — Будто сам находишься на поле и принимаешь участие в матче. Может, не как игрок, но как минимум как помощник тренера. Совсем новые эмоции — смотреть матч вот так, внизу».

Как говорят в «Спартаке», клуб будет дальше развивать проект, чтобы болельщики получали ещё больше впечатлений и с бо́льшим комфортом могли наблюдать за игрой. Однако давайте объективно: из-за расположения кресел обзор другой части поля ограничен. Поэтому клуб планирует установить на креслах индивидуальные экраны с трансляцией, чтобы не упускать важные моменты матча.

«Мы знаем, как важно нашим болельщикам быть ближе к команде, — сказал «Чемпионату» заместитель генерального директора по коммерции и развитию Вячеслав Соловьёв. — «Первая линия» позволяет получить совершенно иной опыт просмотра матча, а главное — оказаться максимально близко к команде, даже в какой-то степени почувствовать себя частью тренерского штаба. Возможность поговорить с легендой любимого клуба добавляет еще больше эмоций. Мы рады, что смогли реализовать этот проект, и благодарим РПЛ и РФС, что нам его согласовали. Приятно осознавать, что именно «Лукойл Арена» стала первым стадионом в России, где болельщикам предлагают опыт такого уровня».