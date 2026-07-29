Сборная российских свободных агентов. Эта банда во главе с Дзюбой пошумела бы в РПЛ?

Хотя сезон РПЛ уже стартовал, многие известные российские игроки до сих пор ищут себе новый клуб. Без работы в статусе свободных агентов сидят даже звёзды, за которыми ещё недавно выстраивалась очередь из желающих подписать их. Но в футболе всё быстро меняется. Время берёт своё – возраст и/или потеря мотивации выкидывают героев на свалку трансферного рынка. Из «бесплатных» мастеров с паспортом РФ (казалось бы, особенно ценных на фоне ужесточения лимита) можно составить целую команду. Если и не сильную для сегодняшней РПЛ, то быстро набравшую бы популярность из-за громких имён. Знакомимся со списком.

А в этом тексте — всё, что нужно знать о межсезонье команд российского чемпионата: Главное перед стартом РПЛ. О каждом из 16 клубов

Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный витязь нашего футбола снова на распутье. Дзюба попрощался с «Акроном», за который отыграл последние два сезона, но ушёл в никуда. В прошедшем чемпионате Артём стал как лучшим бомбардиром, так и лучшим ассистентом тольяттинской команды – забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 26 матчах. Тем не менее желающих подписать экс-капитана сборной России среди клубов РПЛ пока не видно. Это можно объяснить прежде всего возрастом центрфорварда, которому уже в августе исполнится 38 лет. А любые предложения из-за границы Дзюба, по его словам, отметает. Слухи о возможном возвращении воспитанника «Спартака» в родной клуб так и остались слухами.

«Есть разные варианты, но пока нет определённости. Идут переговоры. Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен. Мы не торопимся, ждём. Для него критерий один — клуб РПЛ. Но также должны сложиться и другие нюансы, чтобы контракт был подписан. Когда это случится, все будут рады, что Дзюба продолжает выступать на высоком уровне», – говорил, комментируя ситуацию для «Чемпионата», представитель нападающего Леонид Гольдман.

Антон Заболотный

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карьера экс-нападающего ЦСКА и «Зенита» в «Спартаке» оказалась короткой и неуспешной. Заболотный всего сезон отыграл за красно-белых. Поучаствовал в 16 матчах РПЛ и Кубка России, тем не менее не забил ни одного гола. Единственное результативное действие – голевая передача в кубковой встрече с «Ростовом» на групповом этапе. Закончилась же история Антона в «Спартаке» личной драмой.

В начале мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. «Спартак» подтвердил новость, а сам форвард выступил с заявлением на эту тему, подчеркнув, что потрясён случившимся и никогда осознанно не принимал запрещённые вещества. РУСАДА отстранило Антона от деятельности, связанной со спортом, но затем санкции отменили и ему разрешили участвовать в тренировках и соревнованиях. До конца лета российское антидопинговое агентство, по словам юриста игрока Анны Анцелиович, должно вынести окончательное решение по «делу Заболотного». Не исключено, что 35-летнего футболиста ждёт длительная дисквалификация.

«Спартак» не продлил контракт с Заболотным. Очевидно, что для Антона даже в таком возрасте после плохого сезона не составило бы труда найти новый клуб в РПЛ. Теперь же единственным вариантом для форварда может остаться Медиалига.

Александр Кокорин

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

Для Кокорина прошедший сезон тоже стал большим разочарованием. Форвард выдал свой худший год из четырёх на Кипре. В 23 матчах чемпионата, Кубка страны и квалификации Лиги конференций совершил всего одно результативное действие – забил гол в последнем туре кипрской лиги. Причём с пенальти. Неудивительно, что «Арис» попрощался летом с высокооплачиваемым 35-летним легионером. Александр, по его словам, вернулся бы в РПЛ, если бы «Зенит» или московское «Динамо» предложили ему контракт, но топ-клубы РПЛ Кокорина не зовут.

Агент игрока Тимофей Бердышев, отвечая в июле на вопрос о будущем своего клиента, прокомментировал ситуацию для «Чемпионата»:

«На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, его не устраивают. Из РПЛ пока нет предложений, ждём. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше неинтересны. Как долго Кокорин готов ждать? Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждём, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим».

Денис Черышев

Денис Черышев Фото: ФК «Красава»

Прошлым летом воспитанник «Реала» также был свободным агентом, ни с кем не договорился и пропустил полгода. А в феврале Черышев тоже отправился на Кипр – его подписала «Красава Ипсонас». До завершения сезона 35-летний вингер собрал неплохую статистику: забил два мяча и сделал три голевые передачи в 13 матчах. «Красава Ипсонас» в том числе благодаря российскому легионеру сохранила место в элите. Летом отец игрока, тренер Дмитрий Черышев сообщил, что контракт Дениса с кипрским клубом автоматически продлился.

«Пока не могу сказать, останется ли Денис в «Красаве», – сказал Черышев-старший, комментируя для «Чемпионата» будущее сына. – У него по контракту есть пункт автоматического продления, если команда сохраняет прописку в высшей лиге. Ещё будет год контракта, как Денис мне говорил. Но по факту они решат с президентом клуба».

Тем не менее в июле Черышев, по информации Transfermarkt, покинул «Красаву Ипсонас» и стал свободным агентом. Может быть, Денис доедет наконец до РПЛ.

Далер Кузяев

Далер Кузяев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После возвращения в РПЛ Кузяев выглядел уже не так, как двумя годами ранее, когда уезжал из «Зенита» в «Гавр». Казалось, в чемпионате Франции полузащитник сборной России должен больше приобрести, чем потерять как футболист, но «Рубину» в прошедшем сезоне он мало чем помог. Вероятно, на форме Далера отразилась пропущенная предсезонка вкупе с последствиями травмы. Кузяев сыграл 19 матчей в чемпионате и Кубке России (в стартовый состав попал 13 раз) и не совершил результативных действий. В «Рубине» решили не продлевать сотрудничество с Кузяевым, а главный тренер Франк Артига объяснил:

«Далер Кузяев – игрок с большим именем, очень качественный футболист, очень работоспособный. Но когда любой игрок достигает отметки в 30, 31, 32 года, его эффективность по сравнению со своей собственной версией в более молодом возрасте с каждым годом падает. Это биологический закон, и ему, к сожалению, подвластны все игроки, перешагнувшие 30-летний рубеж».

Летом появлялась информация, что Кузяев хочет отыскать новый клуб в Испании, где у него есть вид на жительство, однако посредственный сезон в Казани, несомненно, снизил шансы Далера попасть в Примеру.

Ильзат Ахметов

Ильзат Ахметов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ахметов до лета принадлежал «Зениту», но отыграл минувший сезон на правах аренды за «Крылья Советов». В Самаре полузащитник сумел более-менее перезагрузить карьеру после крайне неудачного периода в Санкт-Петербурге. В 31 матче чемпионата и Кубка России забил два мяча и отдал восемь голевых передач. В РПЛ стал лучшим, точнее, поделил первое место в команде по количеству результативных действий (1+6). «Зенит» ожидаемо не предложил Ильзату новый контракт, однако и «Крылья Советов» не оставили его у себя, в отличие от некоторых других арендованных игроков, в частности Никиты Чернова.

Сергей Булатов объяснил почему:

«Ахметов – очень сильный футболист с точки зрения понимания игры, с волевыми качествами у него полный порядок. Он полностью отдавался «Крыльям», могу Ильзата только поблагодарить за это, но для нас у него очень высокая зарплата. Пытались ли договориться с Ахметовым? До обсуждения возможной зарплаты диалог не дошёл», – признался тренер самарцев (в интервью для Sports.ru).

Перед 1-м туром РПЛ появился инсайд об Ахметове: хавбек тренируется с «Рубином» и может вернуться в казанский клуб. Однако издание «Бизнес Онлайн» написало, что Ильзата нет в команде Артиги.

Ираклий Квеквескири

Ираклий Квеквескири Фото: ФК «Оренбург»

Квеквескири долгое время ассоциировался с «Факелом», но после вылета воронежцев из РПЛ перешёл летом 2025-го в «Оренбург». Год в уральской команде получился у энергичного и эмоционального опорного полузащитника неоднозначным. Ираклий провёл 26 матчей в РПЛ и Кубке России, однако не всегда выходил с первых минут – 18 раз попал в основу. Новый тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов меньше доверял 36-летнему игроку. В межсезонье Квеквескири покинул команду.

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин, комментируя для «Чемпионата» уход хавбека, признал – клуб в этой ситуации прислушался к тренеру:

«Это исключительно тренерское решение, основанное на видении футбола команды в следующем сезоне. Отдельно хочу поблагодарить Ираклия за этот сезон. Он показал себя большим профессионалом и прекрасным человеком, который всегда держит своё слово. Квеквескири сыграл огромную роль в том, что команда осталась в Премьер-Лиге».

В статусе свободного агента Квеквескири затянул с поиском клуба. Пару недель назад Ираклий подтвердил, что один из вариантов – «Сочи». Тем не менее он всё ещё без работы.

Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер Фото: Tomas Sisk / Photonews via Getty Images

Бывшего центрального защитника/опорного полузащитника сборной России мы потеряли из виду несколько лет назад, когда он ушёл из московского «Динамо» и перестал быть реальным кандидатом в нашу национальную команду. Однако сам Нойштедтер не закончил выступать на высоком уровне. Полгода оставался без клуба, а зимой 2022-го подписал контракт с бельгийским «Вестерло». Последние четыре с половиной сезона Роман отыграл за эту команду, даже был её капитаном.

В феврале Нойштедтеру исполнилось уже 38! Он стал меньше играть за «Вестерло», чем прежде – только в начале и в конце сезона был основным. Провёл 18 матчей в чемпионате Бельгии без результативных действий. Летом получил статус свободного агента. Возраст заставил «русского немца» задуматься о будущем вне футбольного поля. Бельгийские СМИ писали, что Роман планирует завершить карьеру и получить должность тренера в «Вестерло». Тем не менее пока официально о включении Нойштедтера в тренерский штаб не объявлено. Может, поменяет решение и ещё где-нибудь попылит?

Павел Маслов

Павел Маслов Фото: ФК «Чайка»

Карьера бывшего защитника «Спартака» в последнее время пошла наперекосяк, хотя ему всего 26 лет – по идее, самый расцвет, пик для футболиста. Перед уходом из московского клуба в июле 2025-го Маслов отыграл год в «Сочи» на правах аренды. Опустился в Первую лигу, но и в сочинской команде «плавал» между основой и запасом. В прошлом сезоне Павел мог вернуться в РПЛ – фактически договорился с махачкалинским «Динамо». Однако трансфер сорвался, и экс-спартаковец остался свободным агентом.

В итоге Маслов провёл ещё год в Первой лиге – подписал контракт с «Чайкой». Сыграл за эту команду 18 встреч без результативных действий. В межсезонье клуб из Песчанокопского приказал долго жизнь, поэтому Павел опять вышел на трансферный рынок. Сезон в РПЛ и Первой лиге уже стартовал, а Маслов по-прежнему числится в списке свободных агентов. По каким-то причинам игрок с достаточно хорошим для российского защитника бэкграундом (78 матчей за «Спартак») не заинтересовал никого, несмотря на новый лимит на легионеров.

Александр Жиров

Александр Жиров Фото: ФК «Челябинск»

Бывший кандидат в сборную России Жиров, отыгравший пять сезонов во второй немецкой Бундеслиге за «Зандхаузен», после ухода прошлым летом из «Ахмата» провёл сезон-2025/2026 в Первой лиге. Центральный защитник был капитаном «Челябинска», сыграл 31 матч и набрал 4+1. Ещё в марте его команда входила в топ-5 и казалась реальным претендентом на попадание в стыки РПЛ. Главный тренер Роман Пилипчук очень тепло отзывался о Жирове в интервью для «Чемпионата»:

«Жиров меня ещё при первом разговоре удивил. Человеку 34 года. У нас про таких говорят: уже уходит из футбола. Об Александре этого не скажешь. Его первые слова были: «Роман Михайлович, я не прихожу заканчивать. Я прихожу играть и двигаться дальше». Меня такой подход сразу подкупил. Жиров привнёс в нашу оборону спокойствие и уверенность, а в раздевалку — особую атмосферу».

Однако финиш чемпионата команда смазала, и «Челябинск» с Жировым разошлись. Расторгли контракт. С тех пор никаких новостей о будущем Александра нет. Куда же собрался Жиров двигаться дальше?

Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин Фото: ФК «Лeвaдиакос»

Лодыгин уже пять с половиной лет играет в Греции после того, как ушёл из тульского «Арсенала» в августе 2020-го и полгода оставался без клуба. Можно сказать, вернулся домой. Ведь именно в Греции он вырос и обратил на себя внимание «Зенита». До лета 2025-го Юрий был запасным в топ-клубе страны «Панатинаикосе», а прошедший сезон отыграл за «Лeвaдиакос». И настолько успешно, что помог этой команде выдать лучшее в её истории выступление – финишировать в топ-6.

Лодыгин провёл 27 матчей в греческой Суперлиге, пропустил 39 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Совершил 60 сейвов. После отличного сезона экс-голкипер сборной России не стал продлевать контракт с «Лeвaдиакосом», а захотел дождаться более интересных предложений. Появлялся инсайд, что у Юрия был вариант на Кипре, однако сделка сорвалась. По данным местных СМИ, сейчас Лодыгин ведет переговоры с «Арисом» (пятой командой Греции по итогам сезона-2025/2026), но соглашение пока не достигнуто. Как ни удивительно, в РПЛ о вратаре как будто забыли.

Кто ещё из заметных российских игроков в топ-25 свободных агентов

При желании к этой команде из 11 человек можно добавить ещё почти полтора десятка достаточно известных российских футболистов, находящихся в статусе свободного агента. Без клуба сидят люди с большим опытом в РПЛ, а также те, кто обратил на себя внимание игрой за границей. Речь про экс-голкипера армянского «Ноа» Площадного и бывшего форварда ряда клубов второго испанского дивизиона Обольского.

Вот кого мы включили в список:

Юрий Дюпин;

Александр Васютин;

Алексей Площадный;

Константин Савичев;

Евгений Чернов;

Рифат Жемалетдинов;

Степан Оганесян;

Александр Ломовицкий;

Резиуан Мирзов;

Аяз Гулиев;

Владимир Ильин;

Евгений Марков;

Тимофей Маргасов;

Николай Обольский.

И это ещё без Фёдора Смолова – только футболисты, находящиеся в статусе свободного агента с 2026 года. Иначе можно было бы повторить атакующее трио КоСмоДзю с Евро-2016! Хотя и Смолов и в прошлом, и в нынешнем сезоне поиграл в Кубке России за команду Медиалиги, а летом получил предложение от Андрея Талалаева присоединиться к «Балтике».