Топ-матчи понедельника: Первая лига, бразильская Серия А и теннис

За чем следить 27 июля: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», Самсонова против Киз в Вашингтоне и «КАМАЗ» — «Ротор»!

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⚽️ 1:30: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», бразильская Серия А, 20-й тур

Интрига: лидер чемпионата Бразилии продлит победную серию?

Клуб из Сан-Паулу возглавляет таблицу чемпионата Бразилии, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Правда, есть нюанс. «Фламенго» провёл на одну игру меньше. «Палмейрас» одержал три победы подряд в Серии А, а его серия без поражений в турнире насчитывает уже 14 матчей. У «Атлетико Минейро» всё гораздо скромнее — 13-е место в таблице с отрывом от зоны вылета в четыре очка. В шести предыдущих встречах чемпионата Бразилии команда уступила всего один раз.

🎾 17:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США), Вашингтон, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Самсонова серию поражений от Киз?

Российская теннисистка Людмила Самсонова (№70 рейтинга) на старте турнира серии WTA-500 в Вашингтоне сразится с чемпионкой Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (№23). Американка ведёт в их противостоянии со счётом 5-1. В последних пяти матчах Мэдисон одержала победу. А Людмила одолела Киз лишь однажды — в их первой встрече в Берлине пять лет назад.

⚽️ 20:00: «КАМАЗ» — «Ротор», Первая лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «КАМАЗ» снова не забьёт в матче с «Ротором»?

«КАМАЗ» неудачно стартовал в новом сезоне. Два поражения в двух матчах, место в зоне вылета. Да и пропустила команда уже пять раз — худший результат в лиге вместе с ещё двумя клубами («Волга» и «Ленинградец»). «Ротор» начал сезон с поражения в Нижнем Новгороде (2:4), после чего одолел «СКА-Хабаровск» (1:0). Благодаря этому результату команда поднялась на 12-е место в таблице. Понятно, что амбиции у клуба из Волгограда гораздо выше. Кстати, «КАМАЗ» не обыгрывал «Ротор» с 2010 года. В последних шести встречах с волгоградским клубом команда из Татарстана забила всего один мяч.