Дебют Джикии за родной «Локо» — драма. А замена Черчесова сработала идеально!

«Ахмат» всё же спас ничью. Хотя по качеству игры вполне мог претендовать и на победу.

«Локомотив», как это обычно и случается в последние годы, потерял лидеров. Пруцев вернулся в «Спартак», Воробьёв – в «Краснодар». Ещё и Монтес с Комличенко пока не готовы. И это ещё хорошо, что Карпукас с Батраковым в деле – слухов об их уходе тоже хватало.

Михаилу Галактионову пришлось в 1-м туре РПЛ с «Ахматом» использовать футболистов на их непрофильных позициях. И даже так «Локо» был близок к победе! Помешал грозненский супергол из-под Джикии.

Во втором круге прошлого сезона «Локо» уже использовал в матче с грозненцами пару нападающих вместо привычного одного. Только тандем Воробьёв – Комличенко разрушен, а сегодня впереди маячили вингеры Руденко и Раков. Главным же оружием москвичей стали перехваты Бакаева. Один из них привёл к опасному штрафному в исполнении Ракова. А другой, причём уже на восьмой минуте, – к голу!

Ибишев – номинальный центральный защитник. Но начиная с сентября 2025-го Станислав Черчесов поднял его в опорную зону. Весной Турпал-Али проиграл конкуренцию, потерял место в основе и только под конец сезона вернул его. А теперь – вновь вышел в обороне. И курьёзно ошибся с поперечной передачей на Цаке. Возможно, повлиял скользкий газон при сильном дожде. Бакаев вовремя подловил на этом, умчал к воротам и мастерски катнул в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ибишев старался исправиться: и неожиданно со штрафного чуть выше ворот зарядил, и на других стандартах пару раз подключился интересно. Да и в целом «Ахмат», неплохо комбинируя, в атаке смотрелся лучше. Моменты были и у Касинтуры, и у Исмаэла, и у Садулаева, и у Самородова. К 57-й минуте грозненцы по ожидаемым голам превосходили москвичей в два раза: 0,81 xG против 0,40 xG. Как, пусть и несильно, заодно и по количеству ударов – 13 против 10. Подводили либо точность, либо реакция Митрюшкина.

Особенно бросалась в глаза разница в заработанных фолах: на том же отрезке – 12:5 в пользу «Ахмата». Далее статистика даже сильнее перевешивала в сторону грозненцев. Ещё и Касинтура, вывалившись на ворота, дуэль Митрюшкину проиграл. Нельзя сказать, что «Локо» ничем не отвечал. В первом тайме, например, Пиняев неплохо проверил Шелию, а Батраков не успел добить. Тем не менее выпады москвичей носили куда меньшую угрозу.

«Локомотив» терпел. На 82-й минуте охранять результат пятым защитником вышел Джикия. И надо же было такому случиться: Карпукас далеко отпустил мяч, а спустя пару мгновений именно из-под Георгия роковой дальний удар с рикошетом нанёс также поднявшийся с лавки Максути. Такой вот дебют после возвращения в родной клуб.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локо» ещё мог вырвать победу, да Ньямси с прострела Салтыкова каким-то образом не попал в открытый угол. Окажись на его месте кто-то техничнее… «Ахмат», впрочем, поражения не заслуживал. Да и к самому «Локомотиву» мало вопросов, если учитывать их усечённую обойму: вот кому точно не помешало бы усиление. К слову, в этом тексте практически не упоминался Батраков. Он играл ниже привычной позиции и не показал уровень, к которому все привыкли. Надеемся, скауты «ПСЖ» матч не смотрели.