Абсолютный героизм «Оренбурга»! «Горели» в меньшинстве к 85-й минуте и перевернули всё!

Матч «Оренбурга» с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ был обречён остаться в тени. Изначально игра должна была пройти днём, однако из-за лютой жары её перенесли на вечер. Так что проходила встреча параллельно с матчем «Рубин» — «Краснодар». Очевидно, где сосредоточилось основное внимание. А зря!

Нет, в Казани тоже было всё прекрасно, но сюжет в Оренбурге — поистине уникальный. В начале второго тайма казалось, что хозяева обречены: на 47-й минуте получили гол от Мелёхина, на 49-й — остались в меньшинстве после довольно нелепого удаления Савельева. Златаноподобный форвард высоко задрал ногу и заехал сопернику по лицу, за что получил вторую жёлтую.

Однако «Ростов» сыграл по конспектам Томаса Тухеля с ЧМ-2026. Свои моменты не реализовали, а когда замаячила концовка — прижались к воротам. «Оренбург» при Ахметзянове уже показывал, что с характером у команды всё в порядке. Подтверждение мы увидели и сегодня.

85-я минута: 18-летний дебютант Андрей Касаджиков (парень родился в октябре 2007-го, почувствуйте себя старыми) подал с углового, а Руслан Куль срезал мяч в дальний угол. 1:1!

Справедливости ради после пропущенного гола «Ростов» резко вспомнил, что играет в большинстве и вообще-то отдаёт выигранный матч. Команда Альбы попёрла вперёд, но воля «Оренбурга» перевесила. На 90+4-й всё тот же Касаджиков в мини-футбольном стиле раскидал соперников в штрафной и с полуразворота засадил мяч от перекладины в дальнюю девятку! Настоящий гол-шедевр!

Дальше времени у «Ростова» оставалось совсем чуть-чуть, да и оправиться от такого удара тяжеловато. Судья дал финальный свисток, а Касаджиков не сдержал слёз и принялся рыдать в футболку. Наша задача очевидна: запоминаем имя этого парня.