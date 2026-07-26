У «Краснодара» другие герои без Сперцяна и Кордобы! Победная красота от Кривцова и Боселли

«Краснодар» стартовал в чемпионате с волевой победы в Казани. Команда Мурада Мусаева перевернула тяжёлый матч благодаря удалению у «Рубина».

Как же поменялся «Краснодар»! Сперцян, Виктор Са и Гонсалес уехали, лучший бомбардир РПЛ Кордоба травмирован, почему-то остался в запасе Диего Коста. Из летних новичков Мусаев выпустил в стартовом составе форварда Воробьёва и правого защитника Ваханию. А вот самая дорогая находка экс-чемпиона на трансферном рынке Кристиан не попал в основу, как и Оздоев с Уткиным. Бразилец поздновато присоединился к «Краснодару» и ещё не набрал нужную форму. У «Рубина» подписанные в межсезонье на фланги обороны Самошников и Игнатьев тоже начали встречу на скамейке.

Несмотря на жару в Казани (днём дошло до 36℃), у игры со стартового свистка судьи Чистякова был довольно высокий темп. Уже на третьей минуте Кривцов, заменяющий Сперцяна в роли «десятки», нанёс первый удар – зарядил издали низом, и мяч пролетел в метре-двух от штанги. Кроме того, «Краснодар», словно по привычке, продолжал искать передачами центрфорварда. Понятно, что Воробьёв вряд ли когда-то будет цепляться за мяч так, как Кордоба, тем не менее новый нападающий «быков» заставлял ошибаться и фолить на себе капитана «Рубина» Вуячича.

Но следующий удар случился только после 10 минут игры. Соперники хорошо встречали друг друга – прессинговали один в один. Поэтому создавать что-то было тяжело. Когда «Рубин» сумел сломать прессинг «Краснодара», звезда казанцев Даку показал себя: ловко ушёл от Тормены и прорвался на убойную позицию – Агкацев совершил яркий сейв ногой. Это был первый голевой момент в матче. А ещё через минуту албанец забил! Сотворил гол из ничего. Всё началось с выноса от Ставера, которого партнёры просили не спешить с длинным пасом. Однако голкипер сделал по-своему и оказался на 100% прав. Даку рванул на эту передачу, лёгким движением руки отодвинул растерявшегося Тормену и нырнул в зону между центральными защитниками. Жубал тоже не успел за Мирлиндом, который классно решил эпизод. Проткнул мяч – без шансов для Агкацева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда Чистяков отправил футболистов на водопой (в РПЛ, в отличие от ЧМ-2026, это пока не рекламная пауза), у «Краснодара» не было ударов в створ, да и по касаниям в чужой штрафной команда Мусаева не превосходила хозяев – 3:3. Игра изменилась после удаления Рожкова на 18-й минуте. Левый латераль «Рубина» в единоборстве заехал локтем по лицу Боселли – разбил уругвайцу нос. VAR помог Чистякову разобраться в этой «криминальной истории»: изучив повтор, рефери из Азова показал Рожкову красную карточку. «Рубин» сел в глубокую оборону, поменял схему с 3-4-2-1 (5-4-1) на 4-4-1.

Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов, разбирая для «Чемпионата» эпизод с удалением Рожкова, поддержал действия судей.

«В трансляции показали не лучшие повторы, надо было что-то покрупнее. Но понятно, что было движение локтем со стороны Рожкова. Это агрессивное поведение и трактуется как удар локтем по лицу. Второстепенный признак — кровь у Боселли. Главный вопрос — амплитуда. Пока что лучший повтор — из-за ворот, там видно, что амплитуда была. Не вижу здесь оснований не доверять арбитрам. Правильно вмешался VAR в лице Казарцева. Что арбитр в поле, что резервные увидеть этого эпизода не могли. Чистяков смотрел на мяч, а резервному не было видно дальнюю руку Рожкова. Момент чисто для VAR».

Илья Рожков Фото: ФК «Рубин»

Эмоций в игре стало больше эмоций, чем футбола. «Краснодар» сильно давил, тем не менее до 45+5-й минуты так и не попал ни разу в створ. Правда, в конце первого тайма наконец-то нашёл свой момент Воробьёв: выстрелил из полукруга – сотряс перекладину. Тут казанцам повезло. Казалось, команда Франка Артиги дотянет до перерыва. Но в компенсированное время Грипши «привёз» на свои ворота опасный штрафной, который стал роковым для казанцев. Стенка рассыпалась, а мяч, пущенный Боселли, полетел как раз в «дыру», ударился о землю и оказался в сетке. Ставер чуть-чуть не дотянулся. Уругваец же с 1-го тура исправляется за «косяки» прошлого сезона.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В дебюте второго тайма, как и первого, главной угрозой воротам «Рубина» был Кривцов. Артига укрепил оборону, разменяв Грипши на Самошникова, однако хозяева вдруг увлеклись атакой и прозевали выпад в переходной фазе. Кривцов покатил на Боселли – Ставер парировал ногой непростой удар. Затем Никита забил с паса Вахании, но гол «Краснодара» отменили, так как на пути мяча оказался забравшийся во вне игры Воробьёв. Тем не менее на 53-й минуте команда Мусаева повела. Чудо-гол соорудил «Краснодар»! Комбинацию Батчи – Боселли – Кривцов украсили пас уругвайца пяткой и удар полузащитника под перекладину. Нижегородов своей позицией создал глубину, поэтому Кривцов избежал офсайда.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубину» при счёте 1:2 ничего не оставалось, кроме как рисковать и раскрываться. Артига выпустил в пару к Даку второго форварда – Сиве. Сам албанец загубил верный шанс на исходе часа встречи. Даку в быстрой атаке мог покатить на Безрукова, перед которым был фактически пустой угол ворот, но потянул одеяло на себя. Пробил-то неплохо, однако Агкацев потащил. А перед новой паузой на водопой «Краснодар» организовал контрвыпад «четыре в три», и Кривцов оформил дубль… из отменённых голов. Ему опять помешал небольшой офсайд.

Весело в этой игре было до последних минут. У «Краснодара» в концовке появились и Уткин (едва не забил первым касанием – вот это было бы возвращение!), и Оздоев, и Кристиан, и даже только-только вышедший из отпуска звезда Кабо-Верде на ЧМ-2026 Ленини. «Рубин» сделал что мог, чтобы спасти хотя бы ничью, но ни сил, ни класса команде Артиги не хватило. Казанцы в несколько раз уступили «быкам» по ударам – 4:19 (в створ – 3:8). В компенсированное время Кристиан забил свой первый гол в РПЛ, выскочив один на один. Причём не без доли артистизма – хавбек даже не смотрел на мяч, отражённый Ставером и влетающий в сетку от груди бразильца.

Сегодня Кривцов с Боселли стали теми, кто вытащил «Краснодар» после потерь Сперцяна и Кордобы.