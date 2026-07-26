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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 26 июля: Диоманд, Реал, Луис Энрике, Зенит, Арсенал, Винисиус, ПСЖ, Баркола

«Арсенал» даёт Винисиусу рекордные деньги, «ПСЖ» теряет звезду. Трансферы и слухи дня
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 26 июля
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Диоманд едет в «Реал», а Луис Энрике хочет домой.

Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай свободным агентом прописался в саудовском «Аль-Шабабе». Ранее он играл за «Панатинаикос». Это самый громкий состоявшийся трансфер дня. Уровень сами понимаете. Поэтому сразу переходим к слухам.

Главные трансферные слухи дня

Диоманд вместо «ПСЖ» перейдёт в «Реал»

Ян Диоманд

Ян Диоманд

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Реалу» был очень нужен Майкл Олисе. Но «Бавария» француза ни в какую не отпускала. Тогда мадридцы посмотрели: так, а кто там ещё с правого фланга разрывает Бундеслигу? Ян Диоманд? Берём! Месяц назад Фабрицио Романо писал, что звёздный вингер «Лейпцига» согласовал контракт с «ПСЖ». А теперь сообщил: 19-летний ивуарийский талант переезжает в Мадрид на пятилетний контракт! Флорентино Перес отвалит за него свыше € 100 млн! Всего год назад Диоманда покупали у «Леганеса» за € 20 млн. Бизнес так бизнес!

«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. И не прочь обменять Дьёкереша на Альвареса

Винисиус Жуниор Подробнее
Хулиан Альварес Подробнее

Сразу два грандиозных инсайда по «Арсеналу». Во-первых, The Telegraph написал, что чемпионы Англии готовы платить Винисиусу более € 468 тыс. в неделю в случае перехода, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. При этом сообщается, что лондонцы рассмотрят любую возможность подписания звезды «Реала» и финансовая сторона сделки не станет проблемой. У Винисиуса, к слову, остался всего год по контракту с мадридцами. Сейчас Вини получает € 400 тыс. А хочет – € 570 тыс. В этом и загвоздка по продлению.

Вторую новость принесла Marca. «Арсенал», по данным издания, готов отдать «Атлетико» € 100 млн плюс Виктора Дьёкереша за Хулиана Альвареса. А мадридцы, в свою очередь, вполне могут отпустить нападающего сборной Аргентины за пределы Испании. Лишь бы того не забрала «Барселона». Каталонцы предлагали просто € 100 млн, а тут такое шикарное дополнение.

Баркола не захотел продлевать контракт с «ПСЖ». «Ливерпуль» этим воспользуется?

Брэдли Баркола

Брэдли Баркола

Фото: Franco Arland/Getty Images

Здесь уже без Here We Go от Фабрицио Романо, а другая любопытная новость. Брэдли Баркола, согласно его информации, отказался продлевать истекающий летом 2028 года контракт с «ПСЖ» и открыт к смене команды. «Ливерпуль» – единственный претендент на французского вингера. Правда, осуществить трансфер всё равно будет непросто. L’Équipe вот пишет про ценник в € 120 млн. А Бен Джейкобс вообще назвал сумму в € 170 млн: якобы парижане ориентируются на переходы Моргана Роджерса в «Челси» за € 138 млн и Эллиота Андерсона — в «Манчестер Сити» за € 135 млн.

Де Брёйне покинет «Наполи» всего через год после перехода?

Кевин Де Брёйне Подробнее

Если верить Николо Скире, Кевин Де Брёйне, вероятно, покинет «Наполи» уже этим летом, поскольку не входит в число ключевых игроков для Массимилиано Аллегри.

Несмотря на то что контракт бельгийского суперветерана рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, его будущее в клубе остаётся туманным. Пять дней назад, кстати, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна говорил La Gazzetta dello Sport вот что: «Кевин не уходит. Он игрок «Наполи» и поддержал этот проект в прошлом году».

Луис Энрике мечтает вернуться из России в Бразилию?

Луис Энрике да Силва Подробнее

Этим летом слухи вокруг вингера «Зенита» курсируют не слабее, чем он сам – по правой бровке в РПЛ. Его отправляли в «Рому», «Наполи» и «Фламенго». И вот есть два свежих инсайда. Слова Даниэла Брауне: «Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить по правде. Но нельзя получить всё сразу. У «Ботафого» нет денег, чтобы заплатить за Луиса. Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастическим, лучшим вариантом в мире. Но не всё возможно».

А Canal do Anderson Motta и Canal do Manel дополнили: «Зенит» и «Ботафого» якобы договорились об условиях перехода Энрике. Футболист и его беременная жена желают вернуться в Бразилию. А вот Данило в Петербург не хочет, поэтому вариант с обменом не прошёл.

Одной строкой

Луис Диас/Барко/Рашфорд

Луис Диас/Барко/Рашфорд

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

  • Footmercato: катарский «Аль-Райян» связался со свободным агентом и экс-вингером «МЮ» Джейдоном Санчо, но тот пока изучает все варианты.
  • Саша Тавольери: саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить «Баварии» до € 132 млн за Луиса Диаса, а самому вингеру — платить около € 25 млн в год после вычета налогов.
  • Sky Sport Italia: «Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, но в приоритете у туринцев Рандаль Коло Муани из «ПСЖ».
  • Джанлука Ди Марцио: «Ювентус» рассматривает возможность подписания экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.
  • Джанлука Ди Марцио: «Рома» может отдать Артёма Довбика в аренду «Болонье» ради трансфера Сантьяго Кастро.
  • La Gazzetta dello Sport: «МЮ» готов включить Маркуса Рашфорда в сделку по переходу Ману Коне из «Ромы», чтобы не платить напрямую € 60 млн. Зарплата вингера в € 11 млн осложняет процесс.
  • Mirror: «МЮ» предлагает за полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта € 47 млн, тогда как за него просят минимум € 82 млн.
  • Маттео Моретто: «Фулхэм» готовит крупное предложение по нападающему «Реала» Гонсало Гарсии.
  • Фабрицио Романо: «Арсенал» увеличит предложение «Ньюкаслу» в € 82 млн за трансфер Бруно Гимарайнса. С самим бразильцем контракт согласован.
  • Marca: «Аякс» отказался подписывать свободным агентом экс-игрока «Реала» Дани Себальоса. Тот не захотел выступать в Нидерландах.
  • Toro Futbolero и La Tribu Deport 1120 AM: «Барселона» интересуется правым защитником сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуаном Касересом.
  • Bolavip: «Спартак» запрашивает у «Ривер Плейт» € 6 млн за 50% прав на атакующего полузащитника Эсекьеля Барко, а аргентинцы в ответ предлагают € 4,8 млн. Сам же игрок хочет в «Индепендьенте».
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Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
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