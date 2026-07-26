«Арсенал» даёт Винисиусу рекордные деньги, «ПСЖ» теряет звезду. Трансферы и слухи дня

Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай свободным агентом прописался в саудовском «Аль-Шабабе». Ранее он играл за «Панатинаикос». Это самый громкий состоявшийся трансфер дня. Уровень сами понимаете. Поэтому сразу переходим к слухам.

Главные трансферные слухи дня

Диоманд вместо «ПСЖ» перейдёт в «Реал»

Ян Диоманд Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Реалу» был очень нужен Майкл Олисе. Но «Бавария» француза ни в какую не отпускала. Тогда мадридцы посмотрели: так, а кто там ещё с правого фланга разрывает Бундеслигу? Ян Диоманд? Берём! Месяц назад Фабрицио Романо писал, что звёздный вингер «Лейпцига» согласовал контракт с «ПСЖ». А теперь сообщил: 19-летний ивуарийский талант переезжает в Мадрид на пятилетний контракт! Флорентино Перес отвалит за него свыше € 100 млн! Всего год назад Диоманда покупали у «Леганеса» за € 20 млн. Бизнес так бизнес!

«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. И не прочь обменять Дьёкереша на Альвареса

Сразу два грандиозных инсайда по «Арсеналу». Во-первых, The Telegraph написал, что чемпионы Англии готовы платить Винисиусу более € 468 тыс. в неделю в случае перехода, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. При этом сообщается, что лондонцы рассмотрят любую возможность подписания звезды «Реала» и финансовая сторона сделки не станет проблемой. У Винисиуса, к слову, остался всего год по контракту с мадридцами. Сейчас Вини получает € 400 тыс. А хочет – € 570 тыс. В этом и загвоздка по продлению.

Вторую новость принесла Marca. «Арсенал», по данным издания, готов отдать «Атлетико» € 100 млн плюс Виктора Дьёкереша за Хулиана Альвареса. А мадридцы, в свою очередь, вполне могут отпустить нападающего сборной Аргентины за пределы Испании. Лишь бы того не забрала «Барселона». Каталонцы предлагали просто € 100 млн, а тут такое шикарное дополнение.

Баркола не захотел продлевать контракт с «ПСЖ». «Ливерпуль» этим воспользуется?

Брэдли Баркола Фото: Franco Arland/Getty Images

Здесь уже без Here We Go от Фабрицио Романо, а другая любопытная новость. Брэдли Баркола, согласно его информации, отказался продлевать истекающий летом 2028 года контракт с «ПСЖ» и открыт к смене команды. «Ливерпуль» – единственный претендент на французского вингера. Правда, осуществить трансфер всё равно будет непросто. L’Équipe вот пишет про ценник в € 120 млн. А Бен Джейкобс вообще назвал сумму в € 170 млн: якобы парижане ориентируются на переходы Моргана Роджерса в «Челси» за € 138 млн и Эллиота Андерсона — в «Манчестер Сити» за € 135 млн.

Де Брёйне покинет «Наполи» всего через год после перехода?

Если верить Николо Скире, Кевин Де Брёйне, вероятно, покинет «Наполи» уже этим летом, поскольку не входит в число ключевых игроков для Массимилиано Аллегри.

Несмотря на то что контракт бельгийского суперветерана рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, его будущее в клубе остаётся туманным. Пять дней назад, кстати, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна говорил La Gazzetta dello Sport вот что: «Кевин не уходит. Он игрок «Наполи» и поддержал этот проект в прошлом году».

Луис Энрике мечтает вернуться из России в Бразилию?

Этим летом слухи вокруг вингера «Зенита» курсируют не слабее, чем он сам – по правой бровке в РПЛ. Его отправляли в «Рому», «Наполи» и «Фламенго». И вот есть два свежих инсайда. Слова Даниэла Брауне: «Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить по правде. Но нельзя получить всё сразу. У «Ботафого» нет денег, чтобы заплатить за Луиса. Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастическим, лучшим вариантом в мире. Но не всё возможно».

А Canal do Anderson Motta и Canal do Manel дополнили: «Зенит» и «Ботафого» якобы договорились об условиях перехода Энрике. Футболист и его беременная жена желают вернуться в Бразилию. А вот Данило в Петербург не хочет, поэтому вариант с обменом не прошёл.

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Луис Диас/Барко/Рашфорд Фото: Getty Images/«Чемпионат»