«Арсенал» даёт Винисиусу рекордные деньги, «ПСЖ» теряет звезду. Трансферы и слухи дня

Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай свободным агентом прописался в саудовском «Аль-Шабабе». Ранее он играл за «Панатинаикос». Это самый громкий состоявшийся трансфер дня. Уровень сами понимаете. Поэтому сразу переходим к слухам.
Главные трансферные слухи дня
Диоманд вместо «ПСЖ» перейдёт в «Реал»
Ян Диоманд
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
«Реалу» был очень нужен Майкл Олисе. Но «Бавария» француза ни в какую не отпускала. Тогда мадридцы посмотрели: так, а кто там ещё с правого фланга разрывает Бундеслигу? Ян Диоманд? Берём! Месяц назад Фабрицио Романо писал, что звёздный вингер «Лейпцига» согласовал контракт с «ПСЖ». А теперь сообщил: 19-летний ивуарийский талант переезжает в Мадрид на пятилетний контракт! Флорентино Перес отвалит за него свыше € 100 млн! Всего год назад Диоманда покупали у «Леганеса» за € 20 млн. Бизнес так бизнес!
«Арсенал» готов сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. И не прочь обменять Дьёкереша на Альвареса
Сразу два грандиозных инсайда по «Арсеналу». Во-первых, The Telegraph написал, что чемпионы Англии готовы платить Винисиусу более € 468 тыс. в неделю в случае перехода, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. При этом сообщается, что лондонцы рассмотрят любую возможность подписания звезды «Реала» и финансовая сторона сделки не станет проблемой. У Винисиуса, к слову, остался всего год по контракту с мадридцами. Сейчас Вини получает € 400 тыс. А хочет – € 570 тыс. В этом и загвоздка по продлению.
Вторую новость принесла Marca. «Арсенал», по данным издания, готов отдать «Атлетико» € 100 млн плюс Виктора Дьёкереша за Хулиана Альвареса. А мадридцы, в свою очередь, вполне могут отпустить нападающего сборной Аргентины за пределы Испании. Лишь бы того не забрала «Барселона». Каталонцы предлагали просто € 100 млн, а тут такое шикарное дополнение.
Баркола не захотел продлевать контракт с «ПСЖ». «Ливерпуль» этим воспользуется?
Брэдли Баркола
Фото: Franco Arland/Getty Images
Здесь уже без Here We Go от Фабрицио Романо, а другая любопытная новость. Брэдли Баркола, согласно его информации, отказался продлевать истекающий летом 2028 года контракт с «ПСЖ» и открыт к смене команды. «Ливерпуль» – единственный претендент на французского вингера. Правда, осуществить трансфер всё равно будет непросто. L’Équipe вот пишет про ценник в € 120 млн. А Бен Джейкобс вообще назвал сумму в € 170 млн: якобы парижане ориентируются на переходы Моргана Роджерса в «Челси» за € 138 млн и Эллиота Андерсона — в «Манчестер Сити» за € 135 млн.
Де Брёйне покинет «Наполи» всего через год после перехода?
Если верить Николо Скире, Кевин Де Брёйне, вероятно, покинет «Наполи» уже этим летом, поскольку не входит в число ключевых игроков для Массимилиано Аллегри.
Несмотря на то что контракт бельгийского суперветерана рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, его будущее в клубе остаётся туманным. Пять дней назад, кстати, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна говорил La Gazzetta dello Sport вот что: «Кевин не уходит. Он игрок «Наполи» и поддержал этот проект в прошлом году».
Луис Энрике мечтает вернуться из России в Бразилию?
Этим летом слухи вокруг вингера «Зенита» курсируют не слабее, чем он сам – по правой бровке в РПЛ. Его отправляли в «Рому», «Наполи» и «Фламенго». И вот есть два свежих инсайда. Слова Даниэла Брауне: «Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить по правде. Но нельзя получить всё сразу. У «Ботафого» нет денег, чтобы заплатить за Луиса. Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастическим, лучшим вариантом в мире. Но не всё возможно».
А Canal do Anderson Motta и Canal do Manel дополнили: «Зенит» и «Ботафого» якобы договорились об условиях перехода Энрике. Футболист и его беременная жена желают вернуться в Бразилию. А вот Данило в Петербург не хочет, поэтому вариант с обменом не прошёл.
Одной строкой
Луис Диас/Барко/Рашфорд
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Footmercato: катарский «Аль-Райян» связался со свободным агентом и экс-вингером «МЮ» Джейдоном Санчо, но тот пока изучает все варианты.
- Саша Тавольери: саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить «Баварии» до € 132 млн за Луиса Диаса, а самому вингеру — платить около € 25 млн в год после вычета налогов.
- Sky Sport Italia: «Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, но в приоритете у туринцев Рандаль Коло Муани из «ПСЖ».
- Джанлука Ди Марцио: «Ювентус» рассматривает возможность подписания экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.
- Джанлука Ди Марцио: «Рома» может отдать Артёма Довбика в аренду «Болонье» ради трансфера Сантьяго Кастро.
- La Gazzetta dello Sport: «МЮ» готов включить Маркуса Рашфорда в сделку по переходу Ману Коне из «Ромы», чтобы не платить напрямую € 60 млн. Зарплата вингера в € 11 млн осложняет процесс.
- Mirror: «МЮ» предлагает за полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта € 47 млн, тогда как за него просят минимум € 82 млн.
- Маттео Моретто: «Фулхэм» готовит крупное предложение по нападающему «Реала» Гонсало Гарсии.
- Фабрицио Романо: «Арсенал» увеличит предложение «Ньюкаслу» в € 82 млн за трансфер Бруно Гимарайнса. С самим бразильцем контракт согласован.
- Marca: «Аякс» отказался подписывать свободным агентом экс-игрока «Реала» Дани Себальоса. Тот не захотел выступать в Нидерландах.
- Toro Futbolero и La Tribu Deport 1120 AM: «Барселона» интересуется правым защитником сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуаном Касересом.
- Bolavip: «Спартак» запрашивает у «Ривер Плейт» € 6 млн за 50% прав на атакующего полузащитника Эсекьеля Барко, а аргентинцы в ответ предлагают € 4,8 млн. Сам же игрок хочет в «Индепендьенте».