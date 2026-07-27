Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика

Новость, которая прогремела громче других: суперзвезда «Реала» Винисиус может перейти в «Арсенал». И тут есть несколько нюансов. С одной стороны, информация пошла от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна – главного английского инсайдера. Если кому-то и можно доверять, то в первую очередь ему.

Винисиус Фото: Fran Santiago/Getty Images

Только сам журналист уточняет, что интерес «Арсенала» пока находится на ранних стадиях. И клубы ещё не начали переговоры. Просто лондонцы изучают эту возможность. Пока непонятно, о какой сумме может идти речь. Винисиус – элитный игрок, который вроде бы должен стоить явно больше € 100 млн. Особенно когда «Челси» отдаёт € 137 млн за Роджерса, который идёт на ту же самую позицию левого вингера. Подробнее о трансфере англичанина – здесь.

Только вот сравнение получается не совсем корректным. Имеет значение не только уровень игрока здесь и сейчас. Важно, что Роджерсу только вчера исполнилось 24 года, а Винисиусу в этом месяце стало 26. Однако ещё важнее – срок контракта. У игрока «Реала» соглашение рассчитано ещё лишь на год, а у Роджерса оставалось пять лет контракта с «Астон Виллой». Плюс в АПЛ стабильно идёт переплата за англичан. Примерно во всех странах особенно ценятся местные воспитанники. Тем более если они выступают за сборную.

Морган Роджерс Фото: Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Испанские СМИ сообщали, что «Реал» даже не сядет за стол переговоров, если предложение по Винисиусу будет меньше € 160 млн. Однако чем ближе конец трансферного окна, тем больше сомнений в таком ценнике. Для «Реала» важно не дать игроку уйти бесплатно через год – это был бы провал. Причём и финансовый, и имиджевый. Идеальный вариант для «Мадрида» – продлить Винисиуса, но переговоры идут уже два года, и пока клуб не готов дать условия, которые запрашивает футболист. Похоже, «Реалу» придётся либо продать футболиста этим летом, либо пойти навстречу его требованиям.

По информации Sport.es, интересы бразильца представляет агентство Roc Nation. Сторона футболиста настаивает на бонусе за лояльность в размере € 15 млн. Кроме того, представители Винисиуса хотят, чтобы его зарплата была близка к окладу Мбаппе. То есть около € 30 млн за сезон до вычета налогов. Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе. Убедительное выступление Винисиуса на ЧМ-2026 (пять голевых действий за пять матчей) делает позицию игрока ещё твёрже.

Винисиус Фото: Michael Regan — FIFA/FIFA via Getty Images

«Реал» проводит мощную закупку этим летом. Уже пришли защитники Конате, Кукурелья и Думфрис, а также хавбек Бернарду Силва. Сюда же – вингер Диоманд из «Лейпцига», по которому сделка уже закрыта, и вопрос только в том, когда объявят официально. Были новости об интересе «Реала» ещё к Олисе из «Баварии» и Альваресу из «Атлетико», но их переходы под большим вопросом. А вот трансфер Родри из «Сити» выглядит более вероятным. В этой ситуации летнее окно будет выглядеть солидно для «Реала» даже при продаже Винисиуса.

Тем более последние два года хватало разговоров, как бразильцу тяжело уживаться с Мбаппе и Беллингемом. Точнее, у них между собой явных проблем нет, однако баланс в команде, вероятно, нарушен. Уже два сезона подряд самый великий клуб мира остаётся без трофеев. При этом руководство «Реала» долгое время из раза в раз поддерживало игрока во всех возможных вопросах. Это прослеживалось не только в заявлениях про расизм, но и в отказе поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» в 2024-м, когда выиграл не Винисиус, а Родри. Ну и, конечно, здесь речь об увольнении тренера Хаби Алонсо, с которым бразилец публично конфликтовал.

Винисиус и Хаби Алонсо Фото: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

А ещё на всю эту историю стоит посмотреть со стороны «Арсенала». Команда стала чемпионом и дошла до финала ЛЧ. Лондонцы явно могут позволить себе топ-трансфер, в котором будет фигурировать трёхзначное число миллионов. Помимо Винисиуса, обсуждается переход Гимарайнса из «Ньюкасла», который буквально разваливается (из команды уже ушли другие лидеры: Гордон в «Барселону» и Тонали – в «Тоттенхэм»).

Ситуация с левыми вингерами в «Арсенале» своеобразная. Пожалуй, это была самая непостоянная позиция в команде. Чаще всего там выходил Троссард, реже – Мартинелли. Есть ещё Эзе, но он больше минут провёл в центре поля. Где-то существует Габриэл Жезус – про него, видимо, можно забыть. С большой вероятностью его продадут этим летом.

Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли Фото: Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

Троссард уже две недели как ушёл в «Бешикташ». Вместо него «Арсенал» взял за € 40 млн Цолиса из «Брюгге». Это одновременно и самый дорогой трансфер чемпионата Бельгии, и самый дорогой греческий футболист в истории. Он отыграл подавляющее большинство встреч именно на позиции левого вингера. В прошедшем сезоне сделал 22+29 по «гол+пас». Звучит неплохо, однако в случае перехода Винисиуса очевидно, кто отправится на скамейку.

Тем более легко представить бразильца в команде Артеты, которая уверенно обороняется и регулярно убегает в контратаки. Да и угловых Винисиус может заработать для «Арсенала» бесконечное количество за счёт дриблинга у лицевой линии. Правда, пока до трансфера далековато. Есть лишь интерес «Арсенала» и короткий контракт Винисиуса с «Реалом». Впрочем, до конца трансферного окна ещё больше месяца – время договориться есть.